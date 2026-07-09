Най-продаваният „джип“ на Volkswagen празнува 20 години

Най-продаваният Volkswagen през последните години, Tiguan, празнува своята 20-годишнина и компанията отпразнува това със специално създадена версия Edition 20. Макар че серийната версия на оригиналния Tiguan, както е известно, не се появи в шоурумите по света до средата на 2007 година, Volkswagen умишлено дава старт на ранно празненство по повод годишнината, като проследява механичната родословна линия на автомобила чак до неговото концептуално зараждане. Пътят на модела официално започна през ноември 2006 година на Автомобилното изложение в Лос Анджелис, където ярко боядисаният Concept Tiguan веднага привлече купувачи с агресивните си, спортни пропорции и нотките на суров лайфстайл. Вариантът, готов за серийно производство, дебютира с огромно признание от критиката по-малко от година по-късно на Международното автомобилно изложение (IAA) във Франкфурт през 2007 година, като незабавно се възползва от мащабния, ранен преход на индустрията към кросоувъри. През три различни поколения на модела – обхващащи аналоговата простота на оригинала от 2007 година, наточения Tiguan R от 2020 година и eHybrid plug-in, задвижващи настоящата архитектура от 2024 година, моделната серия успешно е надминала внушителните девет милиона доставки в глобалните регистри.

Наскоро представената юбилейна специална версия се отличава напълно от стандартния моделен набор в шоурумите, като дебютира с ексклузивна, дълбоко наситена цветова схема „Maple Red Metallic“, разработена изцяло от нулата специално за тази серия. Използвайки основната спецификация на оборудването „Life“ като базова структура, Edition 20 повишава визуалната атрактивност чрез интегрирането на пълен пакет на външните декоративни елементи в гланцово черно. Тази дискретна визуална обработка напълно прикрива рамките на прозорците, обгръща капаците на външните огледала в наситено черно и затъмнява задните стъкла на пътниците. Моделът се движи върху комплект сложни 19-цолови многолъчеви алуминиеви джанти „Coventry“ съсспециална цветова схема, макар че заможните купувачи могат да изберат премиум опция, за да увеличат размера на колелата до внушителни 20 цола.

За да се гарантира, че колекционерският статут на автомобила се забелязва с един поглед, надписът „Edition 20“, гравиран с лазер, е изчистено изгорен директно върху стъклото на В-колоната, като работи в тандем с вградените прожектори в огледалата, които прожектират специалната емблема върху асфалта, всеки път когато предните врати се отварят.

Луксозната, изработена по поръчка трансформация продължава и в интериора, където шофьорите са посрещани от осветени прагове от неръждаема стомана, които гордо показват табелката на специалното издание, съчетана с изящно контрастно лого, вградено директно в долната спица на облечения в кожа волан. Цялата кабина, от таблото и вложките на вратите до специалните стелки, е преплетена с изразителни, червени декоративни шевове.