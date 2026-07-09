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Най-продаваният „джип“ на Volkswagen празнува 20 години

Най-продаваният „джип“ на Volkswagen празнува 20 години

9 Юли, 2026 18:00 919 10

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  • 20 edition

Компанията ще отпразнува това със специална версия Edition 20

Най-продаваният „джип“ на Volkswagen празнува 20 години - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Най-продаваният Volkswagen през последните години, Tiguan, празнува своята 20-годишнина и компанията отпразнува това със специално създадена версия Edition 20. Макар че серийната версия на оригиналния Tiguan, както е известно, не се появи в шоурумите по света до средата на 2007 година, Volkswagen умишлено дава старт на ранно празненство по повод годишнината, като проследява механичната родословна линия на автомобила чак до неговото концептуално зараждане. Пътят на модела официално започна през ноември 2006 година на Автомобилното изложение в Лос Анджелис, където ярко боядисаният Concept Tiguan веднага привлече купувачи с агресивните си, спортни пропорции и нотките на суров лайфстайл. Вариантът, готов за серийно производство, дебютира с огромно признание от критиката по-малко от година по-късно на Международното автомобилно изложение (IAA) във Франкфурт през 2007 година, като незабавно се възползва от мащабния, ранен преход на индустрията към кросоувъри. През три различни поколения на модела – обхващащи аналоговата простота на оригинала от 2007 година, наточения Tiguan R от 2020 година и eHybrid plug-in, задвижващи настоящата архитектура от 2024 година, моделната серия успешно е надминала внушителните девет милиона доставки в глобалните регистри.

Най-продаваният „джип“ на Volkswagen празнува 20 години

Наскоро представената юбилейна специална версия се отличава напълно от стандартния моделен набор в шоурумите, като дебютира с ексклузивна, дълбоко наситена цветова схема „Maple Red Metallic“, разработена изцяло от нулата специално за тази серия. Използвайки основната спецификация на оборудването „Life“ като базова структура, Edition 20 повишава визуалната атрактивност чрез интегрирането на пълен пакет на външните декоративни елементи в гланцово черно. Тази дискретна визуална обработка напълно прикрива рамките на прозорците, обгръща капаците на външните огледала в наситено черно и затъмнява задните стъкла на пътниците. Моделът се движи върху комплект сложни 19-цолови многолъчеви алуминиеви джанти „Coventry“ съсспециална цветова схема, макар че заможните купувачи могат да изберат премиум опция, за да увеличат размера на колелата до внушителни 20 цола.

Най-продаваният „джип“ на Volkswagen празнува 20 години

За да се гарантира, че колекционерският статут на автомобила се забелязва с един поглед, надписът „Edition 20“, гравиран с лазер, е изчистено изгорен директно върху стъклото на В-колоната, като работи в тандем с вградените прожектори в огледалата, които прожектират специалната емблема върху асфалта, всеки път когато предните врати се отварят.

Луксозната, изработена по поръчка трансформация продължава и в интериора, където шофьорите са посрещани от осветени прагове от неръждаема стомана, които гордо показват табелката на специалното издание, съчетана с изящно контрастно лого, вградено директно в долната спица на облечения в кожа волан. Цялата кабина, от таблото и вложките на вратите до специалните стелки, е преплетена с изразителни, червени декоративни шевове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахаха

    4 2 Отговор
    Фолксваген утече у канала... Затварят 4 завода и уволняват 120 000 човека до 2032

    Коментиран от #5

    18:15 09.07.2026

  • 2 ЩЕ ПРАЗНУВАМЕ

    5 2 Отговор
    Закриването на Фолксваген.

    Коментиран от #6

    18:16 09.07.2026

  • 3 Анонимем

    4 0 Отговор
    Карах този модел в Германия 1000км. Беше с всички екстри, с адаптивно окачване. Уникални коли правят немците, но като си помислиш, че на 60-70 000км ще светне някоя лампа и ще те сурвакат с 3-4 000 евро, разумът надделява. Могат да правят, но не искат, прекалиха със заложените капани.

    Коментиран от #7

    18:22 09.07.2026

  • 4 Кенеф

    3 3 Отговор
    Няма живот този кенеф😀 мечтата на селяка

    Коментиран от #8

    18:27 09.07.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ахаха":

    Въй, сериозно?

    18:29 09.07.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЩЕ ПРАЗНУВАМЕ":

    И поне 10 000 семейства в БГ също отиват на борсата! Ама то такива празни същества като тебе как да го вденат...
    Радвай се, празнувай, засега...

    18:31 09.07.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимем":

    То щото само на ФВ може да му светне! Вали е в гаранция, какви 3,4000 евра???

    18:33 09.07.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кенеф":

    Мечтата на селяка е неразрушимата, уж, Тойота със тасове с опашки, пълна с масло за 10 евро линъра! Е това мечтае селяка, щото чул в Хоремага че били уау!!!

    18:37 09.07.2026

  • 9 Копейко

    1 1 Отговор
    Тьотя каза да си караме Ладите и Масквичите

    18:46 09.07.2026

  • 10 Кош

    1 0 Отговор
    Никога няма да е на нивото на Х5. Нищо че извътре гледат като натровени, докато го карат това ФВ. Повярваха си че са марка - а си остават на нивото на Опел

    19:11 09.07.2026