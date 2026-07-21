Volkswagen обмисля конкурент на Land Cruiser на базата на Amarok

От години ръководството на Volkswagen наблюдава как конкурентите реализират огромни печалби от здрави офроудъри с каросерия върху рамка, базирани на пикапи, докато техният собствен модел остава на заден план. Оказва се, обаче, че зад затворени врати, шефовете във Волфсбург многократно са лобирали за одобрение на собствен офроудър, а новите коментари от ръководството на марката подсказват, че мечтата за фабрично произведен SUV на базата на Amarok далеч не е мъртва.

Основата за такъв автомобил е толкова проста, колкото и привлекателна на световния пазар. Взимайки шаси на пикап с рама за тежък режим на експлоатация, отворената товарна платформа се превръща в напълно затворена триредова пътническа кабина , което веднага го поставя в конкуренция с Ford Everest, Toyota 4Runner, Toyota Land Cruiser Prado и Isuzu MU-X. Всъщност Volkswagen Commercial Vehicles са стигнали дотам, че са конструирали напълно функционален седемместен прототип на базата на първото поколение Amarok и въпреки че този таен, единствен по рода си модел е замразен, след като не е е получил финансово одобрение от управителния съвет, той все още тихо си стои във вътрешната колекция на Volkswagen като напомняне за това, което е могло да бъде.

Ръководителят на дизайна в Volkswagen CV Алберт Кирцингер дори публикува официални концептуални скици в социалните медии, показващи добре пропорционалния дизайн на затворения Amarok, който членовете на екипа са разработили преди години. Окончателният фактор, който проваля сделката е чистото бизнес-изчисление. Макар и здравите „джипове“ с 4WD да се радват на огромна популярност и добри обеми на продажбите на пазари като Австралия, Южна Африка, Тайланд и Южна Америка, на други места те остават нишови предложения. Без по-широки глобални обеми, които да осмислят разходите за разработка, финансовите експерти са отхвърлили проекта.

Сега обаче концепцията се преразглежда активно за бъдещи платформени цикли. В разговори с медиите шефът на Volkswagen Commercial Vehicles Стефан Меча потвърди, че разширяването в сегмента на 4WD остава дълбоко заложена амбиция за дивизията. С пикапа Amrok от трето поколение, чието производство вече е потвърдено за края на това десетилетие, Volkswagen в момента оценява потенциални партньорства за разработка, за да направи проекта икономически изгоден.

Най-логичният път остава разширяването на съществуващия алианс на Volkswagen в сектора на търговските превозни средства с Ford. Настоящото второ поколение на Amarok вече споделя платформата T6.2 и механичната архитектура с Ford Ranger, която от своя страна е в основата на изключително успешния SUV Ford Everest. Макар Volkswagen да избра да не включи SUV вариант в първоначалното си споразумение за съвместно предприятие със „Синия овал“, подобна договореност за пикапа от следващото поколение би могла най-накрая да даде на Волфсбург глобалния мащаб, от който се нуждае, за да оправдае създаването на истински офроудър с каросерия върху рама.