Това са моделите с които VW ще се сбогува през следващите години

В рамките на това, което се очертава като най-безмилостното корпоративно съкращаване в съвременната история на автомобилната индустрия, изтекли документи разкриват, че Volkswagen Group се готви да сложи край на половината от своята глобална моделна гама до 2030 година. Изправен пред жестоката конкуренция от Китай и забавящото се глобално търсене, вторият по големина автомобилен производител в света предприема радикални мерки за намаляване на производството, за да защити спадащите си печалби.

За да стабилизира кораба, Волфсбург пренастройва базовите си показатели, като ограничава годишните цели за сглобяване до строго определените девет милиона автомобила. Това представлява масивно отстъпление от производствените възможности от периода преди пандемията, като фабричното производство се привежда в пряко съответствие с текущите тенденции в продажбите. Зад вратите на заседателната зала ръководителите обмислят затваряне на четири големи германски сглобяващи завода и съкращаване на до 100 000 работници – съкращение на работната сила с безпрецедентни размери.

Известните модели като Golf, Polo, Tiguan и T-Roc са си осигурили оцеляването, но всичко, което има неконвенционална форма или заема нишова позиция, се насочва директно към историята. Екзотичните варианти с малък обем на производство са първите, които ще бъдат премахнати, като кабриолетът T-Roc Convertible и елегантното електрическо купе-SUV ID.5 официално излизат от производство. По-надолу в каталога компактният кросоувър Taigo също е изправен пред премахване поради силно вътрешно припокриване.

Корпоративната консолидация предизвиква сътресения и сред дъщерните марки на групата. При Skoda хечбекът Scala, който се продава слабо, на практика вече е получил предизвестие за изтегляне от пазара. Междувременно Audi агресивно рационализира гамата си в ниския ценови сегмент, като напълно се отказва от субкомпактния A1 и компактния Q2, прехвърляйки тези функции на предстоящия електрически автомобил за ежедневни пътувания A2 E-Tron. Характерните за марката купе-кросоувъри Sportback също са под сериозна заплаха, като вътрешни източници предполагат, че цялата концепция за стилизираните кросоувъри може да бъде напълно премахната. Дори иконите на ентусиастите в Porsche не са имунизирани, тъй като бъдещето на комбито Panamera, заедно с вариантите Taycan Sport Turismo и Cross Turismo, остава силно несигурно.

По-нагоре по стълбицата на лукса икономическата реалност е спряла експерименталните проекти. Според информации Lamborghini е натиснало спирачките на първоначалните си амбиции за изцяло електрически автомобили, дори докато Bentley продължава да работи усилено по своя луксозен електрически SUV. Окончателната съдба на тези подразделения остава неясна, продължават да циркулират слухове за потенциално отделяне или продажба на Lamborghini и Ducatti, следвайки подобен сценарий като неотдавнашната реструктуризация на дяловете на Porsche в Bugatti Rimac.