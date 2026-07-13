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Шофьор на Tesla спи зад волана при скорост от 100км/ч… с две деца на задната седалка (ВИДЕО)

Шофьор на Tesla спи зад волана при скорост от 100км/ч… с две деца на задната седалка (ВИДЕО)

13 Юли, 2026 16:59 1 147 8

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  • model y

Полицията разследва случая

Шофьор на Tesla спи зад волана при скорост от 100км/ч… с две деца на задната седалка (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В интернет се разгръща нова глава в продължаващия дебат относно софтуера за полуавтономно шофиране, след като шофьор засне кадри на жена, която изглеждаше дълбоко заспала зад волана на движеща се Tesla Model Y. Шофьорката Карли Кинг засне тревожната сцена на натоварен и известен с непредсказуемостта си участък от магистралата „Транс-Канада“ между Голдън и Ревелстоук, Британска Колумбия.

Според нея колата се движи със скоростта на трафика, около 100 км/ч, като главата на шофьора е напълно наведена настрани. Това, което прави тази ситуация още по-страшна, е, че Кинг съобщава, че е видяла две деца, седящи на задните седалки.

Ужасяващият инцидент разкрива няколко очевидни уязвимости в широко обсъждания пакет на Tesla за „Пълно автономно шофиране (под наблюдение)“. Макар пакетът за подпомагане на водача от ниво 2 да използва камера в кабината за наблюдение на бдителността на водача, водачът във видеото носи големи, тъмни слънчеви очила – обикновен аксесоар, за който е известно, че заслепява инфрачервения софтуер за проследяване на погледа. Разследващите подозират, че шофьорът е успял напълно да сензорите на волана, вероятно като е използвал едно от многото устройства за „изключване на предупрежденията“ или тежести за волана, които в момента заливат интернет. Пътната полиция на Британска Колумбия активно разследва записите и предупреждава, че собственикът може да понесе тежки правни последствия – вариращи от стандартни глоби за нарушение на правилата за движение до обвинения в престъпна небрежност за излагане на децата на опасност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    1 1 Отговор
    Тоз шофьор добре ли е?

    17:02 13.07.2026

  • 2 Исторически парк

    5 3 Отговор
    В китай милиони коли и таксита си вървят по пътищата без изобщо да има хора вътре 😏😉

    Коментиран от #5

    17:03 13.07.2026

  • 3 Механик

    6 1 Отговор
    Не е лесно да си шиле. Никак даже. На шилето винаги му е трудно и гадно.

    17:03 13.07.2026

  • 4 Програмист

    4 0 Отговор
    Излегнала се е на двете седалки🤣😂

    17:03 13.07.2026

  • 5 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Тия китайци нали бяха бедни и работеха за паничка ориз? Кво стана?

    17:04 13.07.2026

  • 6 Наблюдател

    0 2 Отговор
    За да излъжеш Теслата, трябва да излъжеш първо сензорите на волана. Тоест, не може просто да заспиш, да пуснеш волана, а колата да си продължи по пътя. С други думи това или е номер, или клип направен с AI.

    17:16 13.07.2026

  • 7 Все някой им е виновен

    1 0 Отговор
    Накрая ако стане някоя катастрофа, пак автопилота ще бъде виновен. А дори не е въпрос Дали, А кога ще стане тази катастрофа, защото автопилота все още не е завършен и допуска грешки. Колко трябва да си безотговорен, за да довериш животът на децата си на незавършен софтуер?


    Дори когато го довършат, пак ще има някакви шансове за грешки, а сега в прав текст ти казват, че греши и пак има хора които спят.

    17:18 13.07.2026

  • 8 УдоМача

    1 0 Отговор
    За чуй луй ще му е на някого автомобил с автономно управление ако не може да се отпусне а трябва да внимава в пътя? Че то по-добре той да си кара!!!!!!!!!!!!!!!!! Ако ви е проблем това отменете/забранете автономното шофиране изобщо се приключва с проблема!

    17:58 13.07.2026