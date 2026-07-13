Шофьор на Tesla спи зад волана при скорост от 100км/ч… с две деца на задната седалка (ВИДЕО)

В интернет се разгръща нова глава в продължаващия дебат относно софтуера за полуавтономно шофиране, след като шофьор засне кадри на жена, която изглеждаше дълбоко заспала зад волана на движеща се Tesla Model Y. Шофьорката Карли Кинг засне тревожната сцена на натоварен и известен с непредсказуемостта си участък от магистралата „Транс-Канада“ между Голдън и Ревелстоук, Британска Колумбия.

Според нея колата се движи със скоростта на трафика, около 100 км/ч, като главата на шофьора е напълно наведена настрани. Това, което прави тази ситуация още по-страшна, е, че Кинг съобщава, че е видяла две деца, седящи на задните седалки.

Ужасяващият инцидент разкрива няколко очевидни уязвимости в широко обсъждания пакет на Tesla за „Пълно автономно шофиране (под наблюдение)“. Макар пакетът за подпомагане на водача от ниво 2 да използва камера в кабината за наблюдение на бдителността на водача, водачът във видеото носи големи, тъмни слънчеви очила – обикновен аксесоар, за който е известно, че заслепява инфрачервения софтуер за проследяване на погледа. Разследващите подозират, че шофьорът е успял напълно да сензорите на волана, вероятно като е използвал едно от многото устройства за „изключване на предупрежденията“ или тежести за волана, които в момента заливат интернет. Пътната полиция на Британска Колумбия активно разследва записите и предупреждава, че собственикът може да понесе тежки правни последствия – вариращи от стандартни глоби за нарушение на правилата за движение до обвинения в престъпна небрежност за излагане на децата на опасност.