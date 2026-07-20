Tesla Cybertruck се разцепи на две след катастрофа

В интернет вече сме виждали доста зрелищни инциденти с Tesla Cybertruck, от пожари в батериите до екстремни преобръщания извън пътя, но неотдавнашната верижна катастрофа с няколко автомобила в Мериленд ни предостави това, което може би е най-шокиращата картина след катастрофа досега. В сцена, която прилича повече на декор от холивудски филм, отколкото на типична катастрофа по магистралата, излязъл от контрол товарен камион е успял да разцепи напълно на две електрическия пикап на Tesla.

Хаотичната верижна катастрофа се е случила в събота, 18 юли в Силвър Спринг. Според първоначалните доклади на полицейското управление на окръг Монтгомъри голям товарен камион е изгубил внезапно контрол и се е врязал директно в колона от поне десет превозни средства. Cybertruck е поел силен удар точно зад пътническата кабина. Самата кинетична сила на удара е откъснала задната част на пикапа, отделяйки масивната товарна платформа от неръждаема стомана от предния блок на кабината и оставяйки двете половини на малко разстояние една от друга върху асфалта.

Зрелищната повреда на задната част на шасито на Cybertruck несъмнено ще поднови ожесточените дебати в общността за автомобилна безопасност относно твърдите отлети компоненти и деформационните зони. Физиката на катастрофата в реални условия обаче разкрива убедителна история за целостта на кабината на водача. Докато пикапът е катастрофално разкъсан отвън, ултратвърдият екзоскелет от неръждаема стомана на Tesla, обграждащ пътническата кабина, остава напълно непокътнат. Защитната клетка ефективно абсорбира огромните енергийни сили, равни на тези на преместващ се камион, преди да се отдели задната част на товарното отделение – поведение на конструкцията, което инженерите търсят, за да предпазят пътниците в кабината от фатални прониквания. Местната полиция продължава активното разследване на северните платна на магистралата, като проучва дали механична повреда или грешка на водача е довела до това движещият се камион да предизвика масивното верижно сблъскване.