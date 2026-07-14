Шеф на Ferrari призна, че не е очаквал всичкия хейт, който се изля около Luce

Маранело официално навлезе в ерата на електромобилите, а да се каже, че това бе прието от феновете, би било меко казано. Дебютът на Ferrari Luce, първият изцяло електрически модел на марката,предизвика буря от критики в дигиталното пространство. Както заклетите тифози, така и критиците на дизайна отправят остри критики към естетиката на колата, наричайки я безлична, невдъхновяваща и напълно откъсната от историческия визуален език, който превърна марката в световен мит. Въпреки това, в ръководните кабинети на Маранело официалната позиция е на предизвикателно задоволство.

Вместо да премине в режим на криза, глобалният маркетинг директор на Ferrari, Емануеле Карандо, представя поляризиращата негативна реакция като огромна маркетингова победа. В интервю за Edmunds Карандо разкри, че екипът се е подготвил за шокова вълна, но все пак е бил изненадан от огромния мащаб на бурната реакция в интернет. За маркетингов мениджър обаче този вид емоционален протест е чисто злато. Той доказва, че марката все още предизвиква несравнима глобална страст. Карандо остава уверен, че публиката в крайна сметка ще приеме Luce с топлота, като прави пряк паралел с представянето на кросоувъра Purosangue преди четири години, който се сблъска с подобни обвинения, че осквернява гроба на Енцо Ферари, преди да се превърне в изключително желан глобален успех.

Карандо посочва, че простото натъпкване на електродвигатели в каросерията на Purosangue би било мързелив компромис. Вместо това профилът на Luce с изнесена напред кабина, къс капак и петместна конфигурация се диктува от високопроизводителното разположение на компонентите, което позволява на водача да седи изключително близо до предния мост за прецизност при влизане в завои.