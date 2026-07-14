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Шеф на Ferrari призна, че не е очаквал всичкия хейт, който се изля около Luce

Шеф на Ferrari призна, че не е очаквал всичкия хейт, който се изля около Luce

14 Юли, 2026 10:10 938 4

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Въпреки това, той смята, че хората ще приемат първия електромобил

Шеф на Ferrari призна, че не е очаквал всичкия хейт, който се изля около Luce - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Маранело официално навлезе в ерата на електромобилите, а да се каже, че това бе прието от феновете, би било меко казано. Дебютът на Ferrari Luce, първият изцяло електрически модел на марката,предизвика буря от критики в дигиталното пространство. Както заклетите тифози, така и критиците на дизайна отправят остри критики към естетиката на колата, наричайки я безлична, невдъхновяваща и напълно откъсната от историческия визуален език, който превърна марката в световен мит. Въпреки това, в ръководните кабинети на Маранело официалната позиция е на предизвикателно задоволство.

Вместо да премине в режим на криза, глобалният маркетинг директор на Ferrari, Емануеле Карандо, представя поляризиращата негативна реакция като огромна маркетингова победа. В интервю за Edmunds Карандо разкри, че екипът се е подготвил за шокова вълна, но все пак е бил изненадан от огромния мащаб на бурната реакция в интернет. За маркетингов мениджър обаче този вид емоционален протест е чисто злато. Той доказва, че марката все още предизвиква несравнима глобална страст. Карандо остава уверен, че публиката в крайна сметка ще приеме Luce с топлота, като прави пряк паралел с представянето на кросоувъра Purosangue преди четири години, който се сблъска с подобни обвинения, че осквернява гроба на Енцо Ферари, преди да се превърне в изключително желан глобален успех.

Карандо посочва, че простото натъпкване на електродвигатели в каросерията на Purosangue би било мързелив компромис. Вместо това профилът на Luce с изнесена напред кабина, къс капак и петместна конфигурация се диктува от високопроизводителното разположение на компонентите, което позволява на водача да седи изключително близо до предния мост за прецизност при влизане в завои.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Автоценител

    8 0 Отговор
    Легендата на Ферари е почти унищожена от някой дизайнер от Епъл, който първоначално е искал да направи подобно на това недоразумение с марката на Епъл. По-точно този автомобил е много скучен и ненадежден за разлика от другите Ферарита. И Ламборгини съща е ударил дъното, като измислил и SUV варианти за марката. Много други, дори и Ягуар понесе последствията, като бившият дизайнер на Ферари определил като недовършена.

    10:17 14.07.2026

  • 2 Георги

    6 2 Отговор
    да не му пука на шефа на ферари, хейта е на 99.999% от хора, които никога не си няма и да се докоснат до ферари. Иначе, тази елелтричка е най-грозния тролей, който съм виждал и си заслужава всички подигравки.

    10:37 14.07.2026

  • 3 хаха

    3 1 Отговор
    Е, то и Ягуар мислеха така за розовите електромобили с транс танцьори в рекламата, ама вече никакви ги няма на пазара, при това бяха вид масова кола. Ферари ще трябва да се бори с фенове на ДВГ, спортно усещане и т.н., които грам не търсят точно от тази марка семейна кола с 4 врати, електрически двигател(т.е. 0 усещане за спортен ДВГ) и дизайн като на евтин Нисан. Кой с 50-100 милиона състояние(парите да може да си позволиш Ферари за милион и да го подържаш) се интересува дали ще спести 10 или 100 евро от едно пътуване 500км от гориво? Кой точно иска да кара жената и децата с тази кола? Те си имат големи джипове, лимузини да стигнат до където трябва.

    10:47 14.07.2026

  • 4 Не знам какво е това

    1 0 Отговор
    Истинското ферари е като птичка готова да полети.

    10:59 14.07.2026