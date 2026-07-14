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Ламин Ямал - Килиан Мбапе 8:2

Ламин Ямал - Килиан Мбапе 8:2

14 Юли, 2026 20:28 1 242 11

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • франция-
  • испания-
  • килиан мбапе-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

За Франция полуфиналите се превърнаха в рутина

Ламин Ямал - Килиан Мбапе 8:2 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Това е голям дуел, но също така и сблъсък на две планетарни звезди. Двама играчи, които надхвърлят измерението на думата „футболист“. Две фигури, които привличат реклами и които, когато се появят на видеоекраните, карат трибуните да скандират. Това са Килиан Мбапе и Ламин Ямал.

За Франция полуфиналите се превърнаха в рутина. Това е вече осмият в историята на тима, който винаги е бил отбор с голяма звезда начело. За Испания това е едва втори. Този “ла роха” тя се появява с играч от световна величина, каквато никога досега не е имала. И въпреки това колективът е неговата основна сила.

С първия си полуфинал през 1958 г., воден от великия голмайстор на световни първенства в едно издание (Фонтен с неговите тринадесет гола в Швеция само в шест мача), Франция имаше Платини като свой флагман през 1982 и 1986 г. Шампионът от 1998 г. и финалист от 2006 г. беше Франция на Зидан. Днешната е тази на Килиан Мбапе. Това е третото световно първенство за вече френския капитан. И срещу Испания той търси същото като в предишните две: да играе на финал. В Русия го спечели, с негов гол. В Катар му се изплъзна след дузпи, след като вдигна на крака един „мъртъв“ отбор четвърт час преди края и отбеляза три гола.

Това, плюс визитката му от 20 попадения в 20 срещи на световни първенства, превръщат номер 10 на Франция в звездата на мача и играча, който концентрира голяма част от страховете на Испания. Но от другата страна на терена се появява изгряваща звезда. Момче, което навърши 19 години часове преди полуфинала и което търси своя голям двубой на това Световно първенство. Това е Ламин Ямал.

Мачът Франция – Испания в никакъв случай не може да се сведе до пряк двубой между Ламин Ямал и Мбапе. Но в тях могат да се намерят голяма част от ключовите моменти в сблъсъка между два гигантски национални отбора. И в този контекст предимството е в цветовете на Испания. Защото по пътя, който Ламин Ямал е изминал от идването си в елита, осем пъти е побеждавал отборите на Мбапе. В десет двубоя само в два френският нападател се е прибирал у дома, за да празнува победата.

Този в Далас ще бъде третият път, в който те се изправят един срещу друг с фланелките на националните си отбори. И тук статистиката е 100% в полза на испанския играч: две победи. Първата беше на полуфиналите на последното европейско първенство, когато Ламин Ямал остави след себе си произведение на изкуството под формата на гол, за да изравни резултата на „Алианц Арена“ в Мюнхен в мач, който минути по-късно беше решен от Дани Олмо. Този гол беше копие на този, който година по-рано вкара на Франция на полуфиналите на европейското първенство до 17 години. Тогава резултатът стана 1:0, но тази история завърши в полза на французите: 1:3.

В двете победи на Мбапе над Ламин значението на французина беше решаващо. Първата беше при успеха с 4:1 на Пари Сен Жермен на Луис Енрике над Барселона на Чави Ернандес на четвъртфиналите на Шампионската лига през сезон 2023-24 г. Два от головете бяха негови. Другата е от този сезон, при победата с 2:1 на „Чамартин“. Мачът, който Мбапе откри и който завърши с бунта и присъдата на Винисиус над Чаби Алонсо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стига

    6 0 Отговор
    с тея цигански драми

    Коментиран от #10

    20:28 14.07.2026

  • 2 665

    4 1 Отговор
    Черният барон Мбаме ще ушие тройка на шпаньолите, запращайки ги в почивка !

    Коментиран от #6

    20:33 14.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Меси

    0 0 Отговор
    Явно не познават изпанския и К"во гледаш на испански е обида.
    Ямал, Баена, Олмо, Оярсабал срещу Дембеле, Олисе и Барко, накрая Мбапе.

    20:40 14.07.2026

  • 6 Ямал

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "665":

    Шчерна мамба щъ тъ трисе!

    20:40 14.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мбапе

    1 0 Отговор
    Ямал-1 има още много да се учи от батко му Мбапе-8

    21:17 14.07.2026

  • 9 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Сравнявате конн с коккошка. Алоуу. Ямалнето е отбелязал само 1 гол срещу сауди и трудно нацелва периметъра, моттае се безидейно докато мбапето ги нашшмулва всеки мач. Лансират маккаккчето, за да кажат, че има полза за обществото и от такива. А няма такава. По-добре да сложат испанец на тази позиция, та белким да имат шанс срещу афранцията

    21:22 14.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 нннн

    1 0 Отговор
    Дуел между африканци.

    21:26 14.07.2026

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