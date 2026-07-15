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Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас

Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас

15 Юли, 2026 14:38 966 4

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ID.Cross започва от 28 хиляди евро в Германия

Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen официално даде старт на предварителните продажби на изцяло новия, готов за серийно производство ID. Cross, субкомпактен електрически кросоувър, създаден да разтърси пазара на електромобилите от началния сегмент в Европа. Стратегически позициониран под по-големия ID.4, този нов модел е изработен по същия начин като предстоящия ID. Polo, като използва гъвкавата платформа MEB+, за да максимизира пространството, като същевременно поддържа достъпни цени. Тъй като е проектиран като изцяло електрически автомобил от самото начало, той не споделя абсолютно никакви структурни компоненти с T-Cross с двигател с вътрешно горене, което позволява на дизайнерите да дадат приоритет на оптималното разпределение на пространството и модерните пропорции.

Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас

По отношение на физическите размери, ID. Cross е с дължина 4 153 мм, височина 1 581 мм и ширина 1 794 мм. Благодарение на интелигентния дизайн на шасито MEB+ с равен под, инженерите успяха да удължат междуосието до 2 601 мм, като по този начин осигурява значително повече пространство за краката и в кабината в сравнение с традиционно конструирания T-Cross. Електрическата архитектура също така освобождава ценно пространство за багаж, включително 475-литров багажен отсек отзад и удобен 25-литров преден багажник под капака.

Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас

Екстериорът представя за първи път новия дизайнерски език на Volkswagen „Pure Positive“, характеризиращ се с изчистени каросерийни панели, приветлива предна маска и светлинни ленти по цялата ширина от двете страни. За разлика от своя събрат хечбек, който скрива задните дръжки на вратите в колоните, ID. Cross се придържа към традиционното, симетрично разположение на дръжките по страните на каросерията. В интериора кросоувърът заимства високо оцененото разположение на интериора на ID. Polo. Volkswagen официално се е отказал от капризните сензорниплъзгачи на предишните модели ID., като ги е заменил с конвенционални бутони на волана, физически превключватели за прозорците на шофьорската врата и тактилен регулатор за силата на звука между седалките. Това функционално разположение е съчетано с 12,9-инчов централен екран на инфоразвлекателната система и 10,25-инчов цифров комбиниран уред с ретро графика, която отдава стилистична почит на оригиналния Golf.

Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас

Купувачите могат да адаптират електрическата задвижваща система към конкретните си нужди при пътуване до работа, като избират между 37-kWh литиево-железо-фосфатен (LFP) акумулаторен пакет и по-голям 52-kWh никел-манган-кобалтов (NMC) пакет. По-малкият пакет поддържа скорост на зареждане до 90 kW и осигурява пробег по WLTP от 316 километра, докато по-плътният NMC акумулатор издържа до 105 kW и удължава пробега до 436 километра. Мощността се предава директно към предните колела чрез електромотор, предлаган в три различни варианта на мощност: 114 к.с., 133 к.с. или най-високата версия от 208 к.с.. С атрактивна начална цена от приблизително 28 000 евро в Германия, този нов кросоувър значително подбива цените на по-големите си събратя.

Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Частна Република България

    11 1 Отговор
    28 000 начална. Като сложиш някой неща отива със сигурност към 32к. За кола 4,15 дължина. Колкото Дачия Сандеро. И на това му викате ниска цена. Батерията със сигурност е корейска или китайска. Което означава ,че само марката вдига цената. За около 22к има по добри Ел коли . Китайски. И техните батерии са китайски ,както на този повдигнат голф. В тези коли батерията е като двигателя в колата с ДВГ,защо да давам повече пари за един и същ двигател. Дори оборудването на донгфенг бокс е по богато . На цена 23 к.

    Коментиран от #2

    14:53 15.07.2026

  • 2 Георги

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Частна Република България":

    ако не бяха митата, след 10 години никой нямаше да помни европейските марки.

    Коментиран от #3, #4

    15:04 15.07.2026

  • 3 млад еврас

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Споко, и митата няма да помогнат, никой след 10 години няма да помни европейските марки коли, дори да останат ще са китайска собственост, Китай вече изкупува всичко фалирало в европа, заводи, фабрики, складове, европейски дългове дори а ве всичко и то за без пари, имат пари угаждат си.

    15:26 15.07.2026

  • 4 Нито

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    китайци нито корейци, ше проададът батерия, на цена под която продават на вътрешния си пазар. Оттам нататък, няма как, този ФВ или БМВ или която и да е друга марка да падне на китайски цени.
    Съвсем отделно има местни регулации, които влияят на цената.. та не само заради митата, китайска кола, няма да се продава на кигайска цена в Европа. По същия начин седят нещата и за САЩ (едно БМВ в Америка е доста по евтино, отколко същия модел в ЕС).

    15:35 15.07.2026