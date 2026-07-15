Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас

Volkswagen официално даде старт на предварителните продажби на изцяло новия, готов за серийно производство ID. Cross, субкомпактен електрически кросоувър, създаден да разтърси пазара на електромобилите от началния сегмент в Европа. Стратегически позициониран под по-големия ID.4, този нов модел е изработен по същия начин като предстоящия ID. Polo, като използва гъвкавата платформа MEB+, за да максимизира пространството, като същевременно поддържа достъпни цени. Тъй като е проектиран като изцяло електрически автомобил от самото начало, той не споделя абсолютно никакви структурни компоненти с T-Cross с двигател с вътрешно горене, което позволява на дизайнерите да дадат приоритет на оптималното разпределение на пространството и модерните пропорции.

По отношение на физическите размери, ID. Cross е с дължина 4 153 мм, височина 1 581 мм и ширина 1 794 мм. Благодарение на интелигентния дизайн на шасито MEB+ с равен под, инженерите успяха да удължат междуосието до 2 601 мм, като по този начин осигурява значително повече пространство за краката и в кабината в сравнение с традиционно конструирания T-Cross. Електрическата архитектура също така освобождава ценно пространство за багаж, включително 475-литров багажен отсек отзад и удобен 25-литров преден багажник под капака.

Екстериорът представя за първи път новия дизайнерски език на Volkswagen „Pure Positive“, характеризиращ се с изчистени каросерийни панели, приветлива предна маска и светлинни ленти по цялата ширина от двете страни. За разлика от своя събрат хечбек, който скрива задните дръжки на вратите в колоните, ID. Cross се придържа към традиционното, симетрично разположение на дръжките по страните на каросерията. В интериора кросоувърът заимства високо оцененото разположение на интериора на ID. Polo. Volkswagen официално се е отказал от капризните сензорниплъзгачи на предишните модели ID., като ги е заменил с конвенционални бутони на волана, физически превключватели за прозорците на шофьорската врата и тактилен регулатор за силата на звука между седалките. Това функционално разположение е съчетано с 12,9-инчов централен екран на инфоразвлекателната система и 10,25-инчов цифров комбиниран уред с ретро графика, която отдава стилистична почит на оригиналния Golf.

Купувачите могат да адаптират електрическата задвижваща система към конкретните си нужди при пътуване до работа, като избират между 37-kWh литиево-железо-фосфатен (LFP) акумулаторен пакет и по-голям 52-kWh никел-манган-кобалтов (NMC) пакет. По-малкият пакет поддържа скорост на зареждане до 90 kW и осигурява пробег по WLTP от 316 километра, докато по-плътният NMC акумулатор издържа до 105 kW и удължава пробега до 436 километра. Мощността се предава директно към предните колела чрез електромотор, предлаган в три различни варианта на мощност: 114 к.с., 133 к.с. или най-високата версия от 208 к.с.. С атрактивна начална цена от приблизително 28 000 евро в Германия, този нов кросоувър значително подбива цените на по-големите си събратя.