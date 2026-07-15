Volkswagen представи евтин електрически кросоувър, който ще се продава и у нас

Volkswagen официално даде старт на предварителните продажби на изцяло новия, готов за серийно производство ID. Cross, субкомпактен електрически кросоувър, създаден да разтърси пазара на електромобилите от началния сегмент в Европа. Стратегически позициониран под по-големия ID.4, този нов модел е изработен по същия начин като предстоящия ID. Polo, като използва гъвкавата платформа MEB+, за да максимизира пространството, като същевременно поддържа достъпни цени. Тъй като е проектиран като изцяло електрически автомобил от самото начало, той не споделя абсолютно никакви структурни компоненти с T-Cross с двигател с вътрешно горене, което позволява на дизайнерите да дадат приоритет на оптималното разпределение на пространството и модерните пропорции.
По отношение на физическите размери, ID. Cross е с дължина 4 153 мм, височина 1 581 мм и ширина 1 794 мм. Благодарение на интелигентния дизайн на шасито MEB+ с равен под, инженерите успяха да удължат междуосието до 2 601 мм, като по този начин осигурява значително повече пространство за краката и в кабината в сравнение с традиционно конструирания T-Cross. Електрическата архитектура също така освобождава ценно пространство за багаж, включително 475-литров багажен отсек отзад и удобен 25-литров преден багажник под капака.
Екстериорът представя за първи път новия дизайнерски език на Volkswagen „Pure Positive“, характеризиращ се с изчистени каросерийни панели, приветлива предна маска и светлинни ленти по цялата ширина от двете страни. За разлика от своя събрат хечбек, който скрива задните дръжки на вратите в колоните, ID. Cross се придържа към традиционното, симетрично разположение на дръжките по страните на каросерията. В интериора кросоувърът заимства високо оцененото разположение на интериора на ID. Polo. Volkswagen официално се е отказал от капризните сензорниплъзгачи на предишните модели ID., като ги е заменил с конвенционални бутони на волана, физически превключватели за прозорците на шофьорската врата и тактилен регулатор за силата на звука между седалките. Това функционално разположение е съчетано с 12,9-инчов централен екран на инфоразвлекателната система и 10,25-инчов цифров комбиниран уред с ретро графика, която отдава стилистична почит на оригиналния Golf.
Купувачите могат да адаптират електрическата задвижваща система към конкретните си нужди при пътуване до работа, като избират между 37-kWh литиево-железо-фосфатен (LFP) акумулаторен пакет и по-голям 52-kWh никел-манган-кобалтов (NMC) пакет. По-малкият пакет поддържа скорост на зареждане до 90 kW и осигурява пробег по WLTP от 316 километра, докато по-плътният NMC акумулатор издържа до 105 kW и удължава пробега до 436 километра. Мощността се предава директно към предните колела чрез електромотор, предлаган в три различни варианта на мощност: 114 к.с., 133 к.с. или най-високата версия от 208 к.с.. С атрактивна начална цена от приблизително 28 000 евро в Германия, този нов кросоувър значително подбива цените на по-големите си събратя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Частна Република България
Коментиран от #2
14:53 15.07.2026
2 Георги
До коментар #1 от "Частна Република България":ако не бяха митата, след 10 години никой нямаше да помни европейските марки.
Коментиран от #3, #4
15:04 15.07.2026
3 млад еврас
До коментар #2 от "Георги":Споко, и митата няма да помогнат, никой след 10 години няма да помни европейските марки коли, дори да останат ще са китайска собственост, Китай вече изкупува всичко фалирало в европа, заводи, фабрики, складове, европейски дългове дори а ве всичко и то за без пари, имат пари угаждат си.
15:26 15.07.2026
4 Нито
До коментар #2 от "Георги":китайци нито корейци, ше проададът батерия, на цена под която продават на вътрешния си пазар. Оттам нататък, няма как, този ФВ или БМВ или която и да е друга марка да падне на китайски цени.
Съвсем отделно има местни регулации, които влияят на цената.. та не само заради митата, китайска кола, няма да се продава на кигайска цена в Европа. По същия начин седят нещата и за САЩ (едно БМВ в Америка е доста по евтино, отколко същия модел в ЕС).
15:35 15.07.2026