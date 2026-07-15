Ново обозначение за полицейски автомобили се вижда само през нощта

Полицията на Южна Австралия следва американския пример с нов автопарк от „патрулни коли-сенки“. Създадени, за да запълнят зоната между традиционните обозначени патрулни коли и напълно прикритите патрулни автомобили, тези дискретни машини са предназначени да залавят шофьори, които спазват правилата само когато смятат, че законът ги наблюдава.

По време на брифинг полицейският комисар Грант Стивънс призна, че агенцията е заимствала концепцията от американските си колеги, като добави, че американският опит показва, че дискретните окраски се справят отлично с предотвратяването на маневри за избягване и възпирането на рецидивистите, нарушаващи ограниченията за скорост.

Първата фаза на програмата служи като доказателство за концепцията и включва шест полицейски автомобила, сред които два Subaru Outback, два Toyota Kluger (продавани като Highlander в САЩ) и два Land Cruiser от серия 300. Всеки от тях е облепен с винилни графики в същия цвят, които остават почти скрити върху каросерията при ярко дневно слънце. Когато обаче през нощта светлинен източник освети отразяващата облепка, цялата полицейска облепка се осветява, разкривайки истинската същност на автомобила. За да се засили още повече маскировката, тези модели са се отказали от обичайните светлинни ленти, монтирани на покрива, в полза на по-малки мигащи светлини, скрити в решетката и зад стъклото.

Както и обикновените полицейски патрулни коли, така и тези са оборудвани с оперативно оборудване, включително системи за измерване на скоростта, мобилни комплекти за тестване за алкохол и наркотици, както и оборудване за разследване на пътнотранспортни произшествия. Тези машиниведнага излизат на пътя, като шестте автомобила са разпределени между регионалните магистрали и натоварените градски зони. Властите се надяват, че новите превозни средства ще помогнат в борбата срещу шофирането под въздействието на алкохол, наркотици и агресивното поведение на пътя, за които се смята, че са причина съответно за 10%, 21% и 36% от 61-те смъртни случая по пътищата в щата през тази година.