Опасностите от неправилната употреба на добавките за гориво

Некачественото гориво, съдържащо високи нива на сяра, смоли, влага и механични примеси, представлява сериозна заплаха за съвременните силови агрегати. Двигателите с вътрешно горене, оборудвани с турбокомпресори, системи за директно впръскване и чувствителни катализатори, са изключително уязвими към подобни замърсявания, което води до тяхното бързо износване. В тези условия правилната употреба на автохимия може да осигури ключова защита, но от друга страна хаотичните и непрофесионални опити носят риск от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти.

На пазара съществуват две основни категории автохимия за горивните системи: превантивни формули за широка употреба и концентрирани професионални препарати, изискващи специализирана сервизна апаратура.

Превантивните добавки за бензин и дизел изпълняват мултифункционална роля. Те леко повишават октановото или цетановото число, подобряват смазочните свойства на горивото, деликатно почистват инжекторите и горивопроводите, абсорбират влагата в резервоара и предпазват металните елементи от корозия. За водачите, които шофират предимно в градска среда, често попадат в задръствания или зареждат на различни бензиностанции, тези продукти минимизират негативното влияние на горивото с променливо качество. Дори при тях обаче е задължително стриктното спазване на дозировката и внимателният подбор на търговския източник, тъй като несертифицираните стоки от онлайн средища носят скрити рискове.

Професионалните препарати за почистване на инжектори, горивни системи и турбини от своя страна представляват висококонцентрирани химически разтвори. Те са предназначени за работа под високо налягане на специализирани сервизни стендове. Тясното им предназначение е дълбоко почистване на горивните камери, възстановяване на правилната струя на впръскване и премахване на нагар от геометрията на турбокомпресора без пълно разглобяване. Докато в ръцете на опитен механик тези средства възстановяват заводските параметри на мотора, тяхната непрофесионална употреба в домашни условия може да бъде разрушителна. Прекомерната концентрация на силни разтворители разяжда не само въглеродните отлагания, но и уплътненията, защитните покрития и гумените съединения, а попадайки в картера, влошава вискозитета на двигателното масло.

Особено критична грешка е опитът за отстраняване на вече възникнали механични повреди с помощта на добавки. При дефектирал горивен филтър, износени дюзи, запушен катализатор или остаряло масло, химическите добавки могат единствено временно да маскират симптомите, но не и да отстранят генератора на проблема.

Наред с това съществуват и други масови грешки, сред които смесването на няколко агресивни добавки, превишаването на дозите или използването на съмнителни алтернативи, като така наречените "горивни таблетки" за изкуствено вдигане на октановото число. Подобни практики водят до неконтролируемо горене, претоварване на ламбда сондите и каталитичния конвертор, а в крайна сметка – и до неизбежен основен ремонт. Всяко решение за третиране на горивната система следва да се базира на професионална диагностика в сервизна база, носеща гаранция за извършената дейност.