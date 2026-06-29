Skoda готви втори фейслифт за настоящата Octavia

Бързият преход към пълна електрификация на автомобилната индустрия наложи изключително прагматично преосмисляне в отделите за продуктово планиране в цяла Европа, където на традиционните модели с двигатели с вътрешно горене се предоставя удължен жизнен цикъл, за да се отговори на нуждите на купувачите, които все още не са напълно готови да се откажат от бензионстанциите. Само няколко месеца след представянето на фейслифта за 2024 година, Skoda вече задейства инженерните си екипи за втори фейслифт на изключително популярния си семеен автомобил Octavia от четвърто поколение. Шпионски фотографи, работещи в близост до чешката централа на марката, са заснели силно покрити инженерни прототипи, подложени на тежки тестове за теглене, което потвърждава, че заводът подготвя цялостно козметично и механично обновяване, предназначено да запълни удобно празнината, докато изцяло електрическият наследник не поеме щафетата към края на десетилетието.

Тестовите прототипи се отличават с интегриран капак за зареждане, което сигнализира за триумфалното и значително подобрение на задвижващата система с плъг-ин хибрид (PHEV). Далеч от просто копиране на старата конфигурация, предстоящата Octavia iV 2027 ще се откаже от старите 1,4-литрови компоненти, за да възприеме най-новата, високотехнологична „eHybrid“ конфигурация на Volkswagen Group. Този усъвършенстван пакет съчетава 1,5-литров четирицилиндров бензинов двигател Evo2 с турбокомпресор и електродвигател с висок въртящ момент, интегриран в шестстепенна DSG трансмисия. Захранвана от нова батерия с капацитет 19,7 kWh, който поддържа възможности за бързо DC зареждане, системата ще развива отзивчива комбинирана мощност от 150 kW (204 PS), като същевременно коренно ще надмине предишните показатели за ефективност, разширявайки пробега при чисто електрическо шофиране в градски условия без емисии до впечатляващите 140 километра при строгия WLTP цикъл.

Предстоящите естетически промени са стратегически изчислени, за да хармонизират визуално този дългогодишен семеен автомобил с нововъведенията в дизайна на Skoda за изцяло електрическите модели, като по този начин се гарантира, че шампионът с двигател с вътрешно горене няма да изглежда като реликва, стояща редом с новите модели Elroq и Epiq. Както традиционният лифтбек с повдигащ се багажник, така и ултрапрактичният комби вариант ще придобият напълно преработена предна част, доминирана от характерната за марката решетка „Tech-Deck“ с плътен гланц, обрамчена от изчистени Matrix LED фарове с модернизирана графика на дневните светлини и препрофилирана предна броня, подчертан от вертикални външни въздушни отвори. Ако се обърнем към задната част, обновленията завършват с изцяло преработени долни престилки на бронята, временни тестови отражатели и нови LED задни светлини.

Когато влезем в интериора, става ясно, дизайнерите на Skoda залагат на целенасочен луксозен подход, като подобряват избора на материали по арматурното табло и вратите, за да дадат приоритет на съвременни, произведени по устойчив начин текстилни материали и рециклирани технически тъкани,. Основната цифрова архитектура ще претърпи своя собствена бърза софтуерна актуализация, която ще оптимизира огромния 13-инчов централен сензорен екран на инфоразвлекателната система и 10,25-инчовия Virtual Cockpit с усъвършенствани, задвижвани от изкуствен интелект менюта и преработена графика, за да се поддържа напълно плавно потребителско преживяване.