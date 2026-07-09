Подробно за новите патрулки, които ще се движат по българските пътища

Автопаркът на родната полиция получи поредно и заслужено обновяване, след като Главна дирекция „Национална полиция“ официално разпредели нови 204 патрулни автомобила из страната. Колите ще бъдат хвърлени в боя веднага, като ще се използват за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и масиран контрол по Закона за движението по пътищата. Финансирането на тази мащабна автоофанзива идва от две ключови направления, европейски средства по линия на Плана за възстановяване и устойчивост и чрез Фонда за пътна безопасност, където се събират парите от солените глоби по пътищата.
По-голямата част от автомобилите са Skoda Kodiaq 4x4. На практика това е първият реален транш от мащабната мегапоръчка, сключена в края на януари тази година, която предвижда доставката на общо 681 високопроходими патрулни машини на обща стойност 33,4 милиона евро. За нуждите на родната полиция е избрана версия с 2,0-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател с мощност от 204 к.с., куплиран със 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител (7DSG) и интелигентна система за задвижване на четирите колела. В общата сума по договора е калкулирано абсолютно всичко необходимо — от специфичното полицейско оборудване (светлинно-звукови сигнални уредби, мощни високоговорители, радиотерминали) и брандирането с опознавателни знаци, до два пълни комплекта сезонни гуми с фабрични алуминиеви джанти и логистичните разходи по доставката. Освен чешките кросоувъри, заедно с тях пристигнаха и допълнителни 50 автомобила Volvo XC60 във версия plug-in хибрид, които вече сме виждали по пътищата.
Патрулните автомобили разполагат с интегрирано 360-градусово високотехнологично видеонаблюдение, като системата е способна автоматично, в движение и в реално време да сканира и разпознава регистрационните табели на околните превозни средства, като веднага прави справка в масивите на КАТ. Само за секунда компютърът засича дали движещият се наблизо автомобил има валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и дали не е пропуснал годишния технически преглед. За сигурността на самите служители на реда е внедрена и изцяло нова система за криптирана радиокомуникация, която гарантира постоянна, защитена и непрекъсната връзка с регионалните дежурни части без риск от заглушаване или подслушване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:28 09.07.2026
2 Велков
12:32 09.07.2026
3 Частна Република България
Полицая:
Голям кеф,мога да седя скрит в храстите на сянка и да дебна без да излизам на слънце. Само как ще ходя по малка нужда. Камерата може да ме заснеме?
Коментиран от #4, #5, #6
12:32 09.07.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "Частна Република България":В Черна гора имат същите патрулки и същите дрешки.. Явно концесионерът е един и същ.
Коментиран от #7, #16
12:34 09.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хаха
До коментар #3 от "Частна Република България":Ще дебнат пичoците 🙂
12:38 09.07.2026
7 Сила
До коментар #4 от "честен ционист":И в Черна гора бившия министър председател беше замесен в контрабандни канали и трафик на цигари и наркотици ...
Колко позната история ....
12:39 09.07.2026
8 Селянина с Пежото
12:45 09.07.2026
9 Сиси
12:51 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ОБЕКТИВНИЯ
За деца и пенсионери няма пари ,но
за служебни автомобили има!
БРАВО !САМО ТАКА!
12:57 09.07.2026
12 ТИР
13:03 09.07.2026
13 провинциалист
13:06 09.07.2026
14 НА ВСЕКИ МИЛИЦИОНЕР КОЛА
13:11 09.07.2026
15 име
13:18 09.07.2026
16 Логично
До коментар #4 от "честен ционист":По нареждане от Германия - бедняците трябваше да им налеят пари в техните фирми на богатия запад..., но и това няма да ги спаси от тях самите, защото те сами си отрязаха клона.
13:25 09.07.2026