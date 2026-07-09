Подробно за новите патрулки, които ще се движат по българските пътища

Автопаркът на родната полиция получи поредно и заслужено обновяване, след като Главна дирекция „Национална полиция“ официално разпредели нови 204 патрулни автомобила из страната. Колите ще бъдат хвърлени в боя веднага, като ще се използват за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и масиран контрол по Закона за движението по пътищата. Финансирането на тази мащабна автоофанзива идва от две ключови направления, европейски средства по линия на Плана за възстановяване и устойчивост и чрез Фонда за пътна безопасност, където се събират парите от солените глоби по пътищата.

По-голямата част от автомобилите са Skoda Kodiaq 4x4. На практика това е първият реален транш от мащабната мегапоръчка, сключена в края на януари тази година, която предвижда доставката на общо 681 високопроходими патрулни машини на обща стойност 33,4 милиона евро. За нуждите на родната полиция е избрана версия с 2,0-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател с мощност от 204 к.с., куплиран със 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител (7DSG) и интелигентна система за задвижване на четирите колела. В общата сума по договора е калкулирано абсолютно всичко необходимо — от специфичното полицейско оборудване (светлинно-звукови сигнални уредби, мощни високоговорители, радиотерминали) и брандирането с опознавателни знаци, до два пълни комплекта сезонни гуми с фабрични алуминиеви джанти и логистичните разходи по доставката. Освен чешките кросоувъри, заедно с тях пристигнаха и допълнителни 50 автомобила Volvo XC60 във версия plug-in хибрид, които вече сме виждали по пътищата.

Патрулните автомобили разполагат с интегрирано 360-градусово високотехнологично видеонаблюдение, като системата е способна автоматично, в движение и в реално време да сканира и разпознава регистрационните табели на околните превозни средства, като веднага прави справка в масивите на КАТ. Само за секунда компютърът засича дали движещият се наблизо автомобил има валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и дали не е пропуснал годишния технически преглед. За сигурността на самите служители на реда е внедрена и изцяло нова система за криптирана радиокомуникация, която гарантира постоянна, защитена и непрекъсната връзка с регионалните дежурни части без риск от заглушаване или подслушване.