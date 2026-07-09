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Подробно за новите патрулки, които ще се движат по българските пътища

Подробно за новите патрулки, които ще се движат по българските пътища

9 Юли, 2026 12:23 1 412 16

  • skoda-
  • kodiaq-
  • патрулка-
  • полицейски автомобил

Родната полиция отново залага на Skoda

Подробно за новите патрулки, които ще се движат по българските пътища - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Автопаркът на родната полиция получи поредно и заслужено обновяване, след като Главна дирекция „Национална полиция“ официално разпредели нови 204 патрулни автомобила из страната. Колите ще бъдат хвърлени в боя веднага, като ще се използват за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и масиран контрол по Закона за движението по пътищата. Финансирането на тази мащабна автоофанзива идва от две ключови направления, европейски средства по линия на Плана за възстановяване и устойчивост и чрез Фонда за пътна безопасност, където се събират парите от солените глоби по пътищата.

Подробно за новите патрулки, които ще се движат по българските пътища

По-голямата част от автомобилите са Skoda Kodiaq 4x4. На практика това е първият реален транш от мащабната мегапоръчка, сключена в края на януари тази година, която предвижда доставката на общо 681 високопроходими патрулни машини на обща стойност 33,4 милиона евро. За нуждите на родната полиция е избрана версия с 2,0-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател с мощност от 204 к.с., куплиран със 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител (7DSG) и интелигентна система за задвижване на четирите колела. В общата сума по договора е калкулирано абсолютно всичко необходимо — от специфичното полицейско оборудване (светлинно-звукови сигнални уредби, мощни високоговорители, радиотерминали) и брандирането с опознавателни знаци, до два пълни комплекта сезонни гуми с фабрични алуминиеви джанти и логистичните разходи по доставката. Освен чешките кросоувъри, заедно с тях пристигнаха и допълнителни 50 автомобила Volvo XC60 във версия plug-in хибрид, които вече сме виждали по пътищата.

Подробно за новите патрулки, които ще се движат по българските пътища

Патрулните автомобили разполагат с интегрирано 360-градусово високотехнологично видеонаблюдение, като системата е способна автоматично, в движение и в реално време да сканира и разпознава регистрационните табели на околните превозни средства, като веднага прави справка в масивите на КАТ. Само за секунда компютърът засича дали движещият се наблизо автомобил има валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и дали не е пропуснал годишния технически преглед. За сигурността на самите служители на реда е внедрена и изцяло нова система за криптирана радиокомуникация, която гарантира постоянна, защитена и непрекъсната връзка с регионалните дежурни части без риск от заглушаване или подслушване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 0 Отговор
    Лимузини са им купили. В клуба на богатите е така. Догодина Ферарита като в Дубай.

    12:28 09.07.2026

  • 2 Велков

    21 2 Отговор
    За полицията пари винаги има, а за останалите не. Затова събираме капачки за различни каузи.

    12:32 09.07.2026

  • 3 Частна Република България

    16 2 Отговор
    Патрулните автомобили разполагат с интегрирано 360-градусово високотехнологично видеонаблюдение
    Полицая:
    Голям кеф,мога да седя скрит в храстите на сянка и да дебна без да излизам на слънце. Само как ще ходя по малка нужда. Камерата може да ме заснеме?

    Коментиран от #4, #5, #6

    12:32 09.07.2026

  • 4 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Частна Република България":

    В Черна гора имат същите патрулки и същите дрешки.. Явно концесионерът е един и същ.

    Коментиран от #7, #16

    12:34 09.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Частна Република България":

    Ще дебнат пичoците 🙂

    12:38 09.07.2026

  • 7 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И в Черна гора бившия министър председател беше замесен в контрабандни канали и трафик на цигари и наркотици ...
    Колко позната история ....

    12:39 09.07.2026

  • 8 Селянина с Пежото

    18 4 Отговор
    С парите от солените глоби купихме комфортни коли на тюфлеците, а дупките ще ги закърпим, ама друг път.

    12:45 09.07.2026

  • 9 Сиси

    7 1 Отговор
    От къде намерихте пари за тях!

    12:51 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ОБЕКТИВНИЯ

    10 3 Отговор
    Всеки полицай ще има служебна кола!От служебната кола по -хубава няма!
    За деца и пенсионери няма пари ,но
    за служебни автомобили има!
    БРАВО !САМО ТАКА!

    12:57 09.07.2026

  • 12 ТИР

    3 1 Отговор
    Винаги под някакъв лозунг стрижат хората..война по пътищата- дупки храсти клони си стоят десетилетия...зелени политики - данъци за оръжие с които бомбят навсякъде- не казват за еко 6 норма... кравите пътят - ще ядете скакалци и твари...

    13:03 09.07.2026

  • 13 провинциалист

    2 2 Отговор
    Всичко хубаво, ама украинското знаме защо?

    13:06 09.07.2026

  • 14 НА ВСЕКИ МИЛИЦИОНЕР КОЛА

    3 0 Отговор
    ТАКА. СЕ. КРЕПИ ПРАВИТЕЛСТВО!

    13:11 09.07.2026

  • 15 име

    1 1 Отговор
    Волвото е стар модел, кой знае колко подкуп са кихнали за да си пробутат непродадените талиги. Че и със скъпо обслужване. Стягайте се, че тея бангии не са като опелите. Остареят ли, ще трябва да се бъркаме в джоба да плащаме глоби, че да има за поддръжка им "за да се повиши отново пътната безопасност"

    13:18 09.07.2026

  • 16 Логично

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    По нареждане от Германия - бедняците трябваше да им налеят пари в техните фирми на богатия запад..., но и това няма да ги спаси от тях самите, защото те сами си отрязаха клона.

    13:25 09.07.2026