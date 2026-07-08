Уловиха новата Skoda Kodiaq преди дебюта ѝ

Въпреки че второто поколение на Skoda Kodiaq се появи в автосалоните по света едва преди няколко сезона, шпионските фотографи, проследяващи тестови прототипи заснеха първите силно камуфлирани прототипи на предстоящото обновяване за 2027 година. Тази превантивна актуализация на продукта показва, че чешкият автомобилен производител е решен да затвърди лидерската си позиция в класа си срещу ожесточената конкуренция от новото поколение, като Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, като същевременно поддържа безопасно разстояние в развитието си пред предстоящия си събрат от групата на Volkswagen – Tayron.

Макар камуфлажна обшивка, покриваща предната и задната част, да се опитва да скрие геометричните промени, стилистичната насока ясно сочи към нововъведения дизайн език на Skoda – „Modern Solid“. Предната част ще се откаже от сегашните вложки на бронята с пчелна пита в полза на по-широк и по-внушителен долен въздухозаборник, подчертан от елегантни хоризонтални ребра и преработени вертикални въздушни ламели. Характерните разделени фарове ще получат по-остър, по-геометричен вътрешен дизайн, който плавно се слива с преработената радиаторна решетка. В задната част промените следват силно структуриран подход с ново изваян профил на бронята и силно сегментирани, Т-образни LED матрици на задните светлини, които черпят пряко вдъхновение от новопредставения седемместен електрически флагмански кросоувър Skoda Peaq.

Актуализациите в интериора са насочени към запазване на отличната ергономичност, която исторически издигна Kodiaq над останалите модели от гамата, обсебени от екрани. Въпреки че инженерните прототипи крият салоните си под тежки защитни покривала, физическото разположение на кокпита ще запази обширния 13-инчов централен сензорен екран, съчетан с 10-инчов виртуален кокпит с висока разделителна способност. Важно е, че Skoda устоява на изкушението да премахне физическите контроли, като предпочита да запази широко хваленото си трио от ротационни цифрови „Smart Dials“ на централната конзола. Вместо това преработката на салона ще се фокусира върху сериозно подобрение в устойчивостта и повишаването на качеството на материалите, като ще добави нова палитра от рециклирани текстилни материали Techtona и луксозни цветови комбинации, конфигурирани специално за премиум нивата.

Гамата от задвижващи агрегати на платформата MQB Evo ще бъде до голяма степен запазена и за моделната 2027 година, макар и с фино настроени калибрирания за ефективност, за да се преодолеят затягащите се европейски регулаторни изисквания. Купувачите ще продължат да имат избор между стандартните 1,5-литрови бензинови двигатели с мека хибридна система, мощните 2,0-литрови TDI дизелови двигатели и привличащия вниманието плъг-ин хибриден вариант. Високоефективната PHEV конфигурация ще продължи да съчетава 1,5-литров турбо двигател с батерия от 25,7 kWh, гарантирайки изцяло електрически пробег в градски условия около 100 километра.