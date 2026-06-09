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Продава се най-скъпият Mercedes от култовата серия W124

Продава се най-скъпият Mercedes от култовата серия W124

9 Юни, 2026 10:01 1 279 6

  • mercedes-benz-
  • 300 ce-
  • 6.0 amg-
  • hammer-
  • galdi coupe-
  • търг

Въпросната кола е известна в колекционерските среди като Galdi Coupe

Продава се най-скъпият Mercedes от култовата серия W124 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато говорим за автомобилни икони от края на 80-те години на миналия век, съзнанието ни автоматично превключва на вълна италиански екзотики. По онова време обаче в Афалтербах се ковеше нещо толкова брутално и неочаквано, че буквално разтърси основите на суперколите. Става дума за легендарния Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer, а един изключително рядък екземпляр от тази порода е на път да влезе в историята, пренаписвайки рекордите за стойност на пазара за класически автомобили. Аукционната къща RM Sotheby's обяви за продажба уникално купе от 1988 година, чиято цена се очаква да достигне умопомрачителните 750 000 – 900 000 долара, което автоматично би го превърнало в най-скъпия представител на култовото семейство W124, стъпвал някога на аукционния подиум.

Продава се най-скъпият Mercedes от култовата серия W124

Въпросната кола, известна в колекционерските среди като Galdi Coupe, носи духа на епохата, преди AMG да се слее официално с концерна от Щутгарт. Едва три бройки от това чудовище с 6.0-литров V8 са сглобени от AMG North America за пазара в Щатите, което прави лота истинска находка с теглото на злато. Конкретното бижу се отличава като единственото по рода си, оборудвано с характерния за американските спецификации заден спойлер тип "ducktail". Под предния капак пулсира автентичен 32-клапанов мотор с мощност 385 конски сили, куплиран с фабрично модифицирано шаси, спортно окачване Bilstein, подсилена спирачна система и заден диференциал с ограничено приплъзване. Макар да е създаден за безмилостно бързо каране, този асфалтов хищник е изминал по-малко от 58 000 километра за целия си жизнен път.

Продава се най-скъпият Mercedes от култовата серия W124

За да разберем мащаба на това инженерно творение, трябва да се върнем назад във времето. Първият му притежател, американският финансист Джоузеф Галди II, поръчва купето чрез легендарното ателие Beverly Hills Motoring Accessories, разделяйки се с космическата за 1988 година сума от 192 000 долара. О, да, правилно прочетохте – този "Чук" е струвал почти двойно повече от чисто ново Ferrari Testarossa или Lamborghini Countach по онова време. Но докато италианските суперколи изискваха сериозни компромиси с комфорта, германският звяр предлагаше динамика от друга галактика, съчетана с абсолютното удобство на луксозен ежедневен автомобил.

Продава се най-скъпият Mercedes от култовата серия W124

Сега, десетилетия по-късно, купето се намира в перфектно здраве, пазейки напълно оригиналното си задвижване. Автентичността му е официално заверена с документ от съоснователя на AMG North America, Ричард Бъксбаум. През годините за автомобила са полагани безкомпромисни грижи, като в поддръжка и прецизни технически подобрения са инвестирани над 160 000 долара. Ако чукчето на аукционера от RM Sotheby's удари в рамките на предварителните прогнози, този брутален Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer не просто ще смени собственика си, а ще циментира статута на поколението W124 като абсолютна класика за ценители с дълбоки джобове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бенц

    5 0 Отговор
    Класиката си е класика!!!

    10:19 09.06.2026

  • 2 нубаво но

    1 0 Отговор
    Widebody версиите (с раздути калници) са далеч по-ценни и хубави.

    10:24 09.06.2026

  • 3 Имало едно време

    8 0 Отговор
    Носталгия по времената, когато колите бяха коли, и ги караха истински мъже.....

    10:24 09.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Освен благородно да завидим на бъдещият собственик...
    Макар, че при подобна цена колата автоматично става експонат и вместо да се кара ще събира прах в нечий луксозен гараж.

    В тоя ред на мисли по-добре едно 500Е от фейслифтовите, не чак толкова рядко, че да не му се кефиш редовно

    10:36 09.06.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    В България ги има по 2000 евра

    10:58 09.06.2026

  • 6 Шкиф

    0 0 Отговор
    Безусловно това изделие е рядкост, интересен автомобил и т.н. Познавайки тази техника доста добре обаче бих споделил, че срещу предполагаемата космическа сума, която евентуалния бъдещ собственик ще заплати за това изделие той ще получи:
    - Тъповата 4 степенна автоматична скоростна кутия с дълги предавки
    - Зле охлаждащ се двигател с проблемна, старовремска механична система за впръскване на гориво
    - Посредствено поведение на пътя заради старовремската концепция с кормилна кутия
    - Скърцащи, пружинни седалки.
    Та фена си е фен, ясна работа ще скочи и ще купи. Това, което аз не мога да възприема са надоблачните цени, които се търсят за такива изделия към днешна дата, а в крайна сметка нито по възраст, нито по уникалност (все пак 124-ката е масовка) може да претендира за предмет на изкуството или друго подобно.

    11:49 09.06.2026