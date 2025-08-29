Новини
Защо барабанните спирачки се завръщат в новите автомобили?

29 Август, 2025 09:45

Остарялата технология има своите предимства

Защо барабанните спирачки се завръщат в новите автомобили? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

С новите регулации Euro 7, които ще влязат в сила през ноември 2026 година, автомобилните производители са под натиск да намалят емисиите на превозните средства от източници, различни от изпускателната система, включително спирачките. В резултат на това, някога остарелите спирачни барабани, които до голяма степен бяха заменени от дискови спирачки, се разглеждат като потенциално завръщане.

Макар да е известно, че спирачните барабани страдат от загуба на спирачна сила при интензивна употреба поради натрупването на топлина в затворената им конструкция, именно тази характеристика е тяхното основно предимство според новите регламенти. Тъй като триещите повърхности са заключени в барабана, по-голямата част от спирачния прах също остава вътре, което предотвратява изпускането му в атмосферата. Това е в контраст с отворените дискови спирачки, които излъчват значително количество вредни прахови частици.

Освен че задържат праха, спирачните барабани предлагат и други предимства, като по-ниски производствени разходи, по-ниско тегло и по-малко съпротивление. Производителят на авточасти Tenneco отбелязва, че продължаващият от десетилетия спад в търсенето на спирачни барабани вече е забавен.

Тази ретро технология е особено подходяща за електрически автомобили и хибриди. Тези автомобили разчитат в голяма степен на регенеративно спиране, което използва електрическия мотор за забавяне на автомобила и презареждане на батерията, като по този начин намалява необходимостта от традиционното триене при спиране. Volkswagen вече е възприел тази технология, като използва задни барабанни спирачки в моделите си ID.3 и ID.4, включително и във високопроизводителните варианти GTX. С адаптирането на индустрията към новите стандарти Euro 7, все повече марки може да последват този пример, давайки на скромния спирачен барабан нов шанс за живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    40 2 Отговор
    Напред към ....миналото❗

    09:49 29.08.2025

  • 2 Поръсен с джоджен

    36 5 Отговор
    Значи оня ден реваха как смериканските автомобили щели да доведат до смърт на пътя, ама днеска ми обяснявят как неадекватните спирачки или нещо хубаво.
    Е хайде стига вече с този морално остарял европейски съюз. Време е за нова адекватна форма на сътрудичедтво в европа.

    09:49 29.08.2025

  • 3 Най-екологично

    36 6 Отговор
    би било да не се раждаме изобщо. В тоя интензивен трафик и скорости от по 140км/ч барабанните спирачки са опасни. Това не е Камаз който се движи с 60. Дайте да махнем и възглавниците и половината метал да олекотим още купето

    09:50 29.08.2025

  • 4 Заради

    35 3 Отговор
    едни мъдри главии, в една европейска столица, които в крайна сметка не са мъдри, астолицата само географски е в Европа. Като население, е по скоро северна Африка. Жалкото е, че все оше явно има достатъчно балами, които да им вярват и да им дават власт.

    09:50 29.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 2 Отговор
    Днешната НАПАСТ- Електротротинетката е разработка от 1915-та година❗
    На снимките е същата като днешната, разликата е само в кутията с акумулатора❗

    09:52 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 3 Отговор
    Г-н Ганев, верно ли цялото колело с дисковите спирачки са по-тежко, от онова с големите БАРАБАНИ🤔❗

    Коментиран от #12

    10:00 29.08.2025

  • 8 зашката

    18 1 Отговор
    поредната лъжа

    10:02 29.08.2025

  • 9 Някой

    31 7 Отговор
    Потресаваща некомпетенстност, на евро чиновниците и евродепутатите. Барабанните спирачки не са херметични имат отвори макар и тесни, имат дупки ... и през тях праха отделян от спирачните накладки при спиране също пада на пътя.
    Когато дойде време за ремонт на спирачките, за подмяна на износени накладки, за рециклиране на авромобили. .. Барабанните спирачки се разлобяват и този прах отива във въздуха...

    Решението на измисления проблем със "замърсяването на въздуха" е по често почистване и миене на улиците. В София бяха иследвали състава на гардския прах, оказа се, че над 65% от него е пръст, пясък и строителни отпадаци разнасяни от вятъра.

    Електромобилите не са решение, замислете се откъде идва електричеството за зареждането им, идва от въглища, нефт, АЕЦ ... АЕЦ не са екологичнио, те дори са хиляди пъти по-замърсяващи от ТЕЦ на въглища. Замърсяват с радиация, която е невидима, но е много по-опасна от праховите частици и СО2. Сега когато електромобилите са от няколко процента до десетина процента всичко е "ЧУДЕСНО". Но когато станат повече и започне да се появява недостиг на електричество, когато е;ектропреносните мрежите вече няма да могат да пренасят нужното електричество, когато няма да има достатъчно електроцентрали за производство на електричество за зареждане на автомобилите ... Тогава хората ще РАЗБЕРАТ каква глупост са направили сегашните еврочиновници като Урсула, Мария Габриел и компания

    10:11 29.08.2025

  • 10 с електромобилите

    7 2 Отговор
    идва и големият бонус с малка нужда от спирачки

    Коментиран от #13

    10:12 29.08.2025

  • 11 Някой

    22 2 Отговор
    Праховите частици убиват бавно за около 50 до 75 години и е спорно дали само праховите частици са причина за смърта, докато слабите спирачки убиват бързо за няколко секунди. А понякога не убиват, а осъкътяват за десетки години.

    Некомпетентните и некадърни евродепутати, еврочиновници и зелените фанатици като Грета Тумберг ще убият нашата цивилизащия. Добре, че на Китай и Индия не им дреме какво искат от тях САЩ и ЕС. Добре, че 80% от арабите са ислямски фанатици и не им дреме за Еврокомисията и Държавния департамент.

    10:16 29.08.2025

  • 12 Колко

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    да са големи тия барабани. Това да не е камион. Задния барабан като го свалиш, и му извадиш лагерите, е по-лек от един спирачен диск. Само леглото на диска, дето ляга върху главината е горе долу колкото един барабан, на диаметър и на дълбочина.

    Коментиран от #15

    10:18 29.08.2025

  • 13 Някой

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "с електромобилите":

    При хибридните автомобили също има по-малка нужда от спирачки.
    Колкото по-високо в иерархията достигне некомпетентността и фанатизма, толкова по-големи са щетите. В Европа некопентноста и фанатизма са достигнали нива, които застрашават съществуването на Европа.

    10:20 29.08.2025

  • 14 Пурко

    10 1 Отговор
    Карам си Дачийката с барабанните спирачки и не ми пука за евродирективи

    10:25 29.08.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Колко":

    Лагери в барабана... стига 🥸❗

    Коментиран от #18, #23

    10:27 29.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Така е

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Точно там са. Скоро сменях лагери, цилиндри, челюсти. Барабана е тежък, защото е масивен и играе ролята на спирачен диск…лагерите се пресоват. Но, няма никакви предимства пред дисковите спирачки. Дори има повече недостатъци, като трудно спиране, загряване, шум и ръжда която се настлоява от вътре. Межаниците ще печелят повече а ние ще се претрепваме.

    Коментиран от #21

    10:59 29.08.2025

  • 19 Гост

    8 0 Отговор
    И какво се случва с този прах в барабана? Клеясват движещите се части и в един момент блокират челюстите. Със смяната на масло ще има още 150лв сервизно обслужване за почистване и профилактика на барабанно-спирачните механизми.

    Коментиран от #22, #33

    11:02 29.08.2025

  • 20 Моят избор

    8 4 Отговор
    Няма ли дискове отзад не купувам. За отпред е ясно.

    11:18 29.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Така е":

    Затова ли вече сменят целите задни главини в комппект 🤔❗
    Но лагери има и в двата вида. Да спирачният апарат на диска не е лек, но барабанът определено е по-тежък от диска,
    Въпросът ми беше КАТО ЦЯЛО окачването
    ( цялото колело, ако искате ) по-леко ли е при барабаните и толкова ли е голяма разликата или говорим грамове🤔❗
    Не се заяждам. Не намирам сравнение, а съм карал и с двата типа спирачки и ми стана чудно.
    Затова ми е любопитен коментар на човек който знае🚘
    За това как загряват, как се образуват канали в диска, че са по-неефективни трудни за обслужване и пр. спор няма❗

    Коментиран от #34

    11:19 29.08.2025

  • 22 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    От каде да знаме какво ще се случва с този прах, може да ни накарат да го ядене. Пълна идиотщина.

    11:20 29.08.2025

  • 23 Дуньо простия

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Като не си виждал, що си пъчиш акъла. Но всеки автомобил с предно задвижване, отзад, барабана е и главина, в която са набити лагерите, и от вътрешната страна, има семеринг, да не влиза мръсотията при лагерите. Лагерите са конусни, като вътрешния е по-голям. Но старите фордове са еднакви. На кадет и на голф, мисля че бяха еднакъв размер.

    Коментиран от #24, #26

    11:32 29.08.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дуньо простия":

    Това , че си прос.т не ме притеснява❗
    Но е тъ.по да сравняваш предни със задни колела, както колело на Поло и Панамера❗
    Въпросът е , при еднакви категории автомобили съответните( за теб специално - предни , или задни, ЧАСТИ по цялото колело) каква е разликата в теглото❗
    Може да не съм умен колкото теб но мога да ти кажа, че предните дискове на Панамера наистина са много по -тежки от задните барабани на Трабант❗

    Коментиран от #25

    11:58 29.08.2025

  • 25 Дуньо простия

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Къде ги сравнявам, бе гaлfoнн... Хабер си нямаш от конструкция на автомобил, пък почнал и от порше панамера да разбира. Барем на картинка виждал ли си го ???

    Коментиран от #28

    12:06 29.08.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дуньо простия":

    Уточнявам , за Дуньовци-
    лагери има при колрлата с дисковите и при колелата с барабанните спирачки.
    Въпросът е
    Целият механизъм на спирачният апарат с челюсти, цилиндърчета, вилки, главини, барабани, дискове... на две еквивалентни колела на еквивалентни автомобили, каква е разликата в теглото и кои са по-тежхи❓

    Коментиран от #27

    12:08 29.08.2025

  • 27 Дуньо простия

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ходи да си ги притеглиш. Какво ще има на задния мост, зависи първо от това, дали е двигателен... Ясно ли ти е ???

    Коментиран от #29

    12:12 29.08.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дуньо простия":

    Ами Галфон, не разбра ли какъв е въпросът❓
    В статията пише, че "спирачните барабани предлагат и други предимства, като ...по-ниско тегло" ❗
    Та пак да ти поясня, при еднородни по маса и динамика автомобили двата типа спирачни системи , действително ли теглото е видимо много различно❗❓

    12:19 29.08.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дуньо простия":

    Явно не можеш да разбереш , че ако единият е двигателен, а другият не е - не говорим за някакво подобие при което да сравняваме❗
    Явно няма смисъл да очаквам разумен отговор и спирам да пиша🚘
    Ако някой реши да даде такъв отговор,,
    Благосаря предварително❗

    12:24 29.08.2025

  • 30 ифиоди гранде

    0 1 Отговор
    Автомобилисти, аутисти, каруцари, тъпанари, полицаи, скобари, цгм, опг, нсо, тези са направо за ......абе излишни...

    Коментиран от #31

    12:34 29.08.2025

  • 31 ей да бе

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "ифиоди гранде":

    Да не ЗАБРАВИТЕ: дв и факти

    12:36 29.08.2025

  • 32 Поредната ЕвроГлупост

    5 0 Отговор
    Никакво замърсяване няма да се намали. Напротив ще се увеличи спичаният път защото дисковите спирачки са по ефективни. Барабанните са неефективни особено като загреят. И са по шумни, свирят и се износват неравномерно. Изобщо пълна евроглупост. За това ли им плащаме големите заплати???

    12:58 29.08.2025

  • 33 Ще ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Наслагването на прахови частици от триенето в барабана, прецакват спирачните цилиндри. На всеки цилиндър има по две бутала и когато поне едното спре до работи, спира и единия спирачен апарат. Тогава натиска е върху другия и се захабява неравномерно. Извода….слаби задни спирачки, квичи и не спира.

    13:40 29.08.2025

  • 34 Така де

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    За тежината не знам. Не вярвам да са по-леки а може и да са почти еднакви. Все пак задните дискове и накладки са малки за разлика от предните. Въпроса е кой какво ще спечели от замяната им? Смяната на целите главини отзад е доста скъпо, явно и производителите ще спечелят повече. Еко театри с цел печалба. Друго не виждам.

    13:48 29.08.2025

  • 35 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Поредното доказателство с какви безумни неща се занимават брюкселските идиоти. Мислех че след щастливите кокошки, пърдящите крави и кривите краставици не може да става по-зле, но се оказа че Айнщайн е бил прав казвайки че по безкрайна от вселената е само човешката глупост.

    13:49 29.08.2025

  • 36 морския

    4 0 Отговор
    и , къде остана безопасността !?

    14:35 29.08.2025

  • 37 Тити

    0 0 Отговор
    Барабаните са ужасни не могат да се сравняват с дисковите от личен опит ръчната никога не държи и на двете колела еднакво спирането при висока скорост е доста повече.

    15:40 29.08.2025

  • 38 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Еврочиновниците във вихъра си се занимават с глупости. Хибридите сменят спирачки на повече от 200 000 км , за електрическите почти няма такова нещо "сменям спирачки". Тесла има сетинг дали да изпозлва изобщо механични спираки ... само са сигурност са.

    18:15 29.08.2025