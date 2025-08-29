Защо барабанните спирачки се завръщат в новите автомобили?

С новите регулации Euro 7, които ще влязат в сила през ноември 2026 година, автомобилните производители са под натиск да намалят емисиите на превозните средства от източници, различни от изпускателната система, включително спирачките. В резултат на това, някога остарелите спирачни барабани, които до голяма степен бяха заменени от дискови спирачки, се разглеждат като потенциално завръщане.
Макар да е известно, че спирачните барабани страдат от загуба на спирачна сила при интензивна употреба поради натрупването на топлина в затворената им конструкция, именно тази характеристика е тяхното основно предимство според новите регламенти. Тъй като триещите повърхности са заключени в барабана, по-голямата част от спирачния прах също остава вътре, което предотвратява изпускането му в атмосферата. Това е в контраст с отворените дискови спирачки, които излъчват значително количество вредни прахови частици.
Освен че задържат праха, спирачните барабани предлагат и други предимства, като по-ниски производствени разходи, по-ниско тегло и по-малко съпротивление. Производителят на авточасти Tenneco отбелязва, че продължаващият от десетилетия спад в търсенето на спирачни барабани вече е забавен.
Тази ретро технология е особено подходяща за електрически автомобили и хибриди. Тези автомобили разчитат в голяма степен на регенеративно спиране, което използва електрическия мотор за забавяне на автомобила и презареждане на батерията, като по този начин намалява необходимостта от традиционното триене при спиране. Volkswagen вече е възприел тази технология, като използва задни барабанни спирачки в моделите си ID.3 и ID.4, включително и във високопроизводителните варианти GTX. С адаптирането на индустрията към новите стандарти Euro 7, все повече марки може да последват този пример, давайки на скромния спирачен барабан нов шанс за живот.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:49 29.08.2025
2 Поръсен с джоджен
Е хайде стига вече с този морално остарял европейски съюз. Време е за нова адекватна форма на сътрудичедтво в европа.
09:49 29.08.2025
3 Най-екологично
09:50 29.08.2025
4 Заради
09:50 29.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
На снимките е същата като днешната, разликата е само в кутията с акумулатора❗
09:52 29.08.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #12
10:00 29.08.2025
8 зашката
10:02 29.08.2025
9 Някой
Когато дойде време за ремонт на спирачките, за подмяна на износени накладки, за рециклиране на авромобили. .. Барабанните спирачки се разлобяват и този прах отива във въздуха...
Решението на измисления проблем със "замърсяването на въздуха" е по често почистване и миене на улиците. В София бяха иследвали състава на гардския прах, оказа се, че над 65% от него е пръст, пясък и строителни отпадаци разнасяни от вятъра.
Електромобилите не са решение, замислете се откъде идва електричеството за зареждането им, идва от въглища, нефт, АЕЦ ... АЕЦ не са екологичнио, те дори са хиляди пъти по-замърсяващи от ТЕЦ на въглища. Замърсяват с радиация, която е невидима, но е много по-опасна от праховите частици и СО2. Сега когато електромобилите са от няколко процента до десетина процента всичко е "ЧУДЕСНО". Но когато станат повече и започне да се появява недостиг на електричество, когато е;ектропреносните мрежите вече няма да могат да пренасят нужното електричество, когато няма да има достатъчно електроцентрали за производство на електричество за зареждане на автомобилите ... Тогава хората ще РАЗБЕРАТ каква глупост са направили сегашните еврочиновници като Урсула, Мария Габриел и компания
10:11 29.08.2025
10 с електромобилите
Коментиран от #13
10:12 29.08.2025
11 Някой
Некомпетентните и некадърни евродепутати, еврочиновници и зелените фанатици като Грета Тумберг ще убият нашата цивилизащия. Добре, че на Китай и Индия не им дреме какво искат от тях САЩ и ЕС. Добре, че 80% от арабите са ислямски фанатици и не им дреме за Еврокомисията и Държавния департамент.
10:16 29.08.2025
12 Колко
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":да са големи тия барабани. Това да не е камион. Задния барабан като го свалиш, и му извадиш лагерите, е по-лек от един спирачен диск. Само леглото на диска, дето ляга върху главината е горе долу колкото един барабан, на диаметър и на дълбочина.
Коментиран от #15
10:18 29.08.2025
13 Някой
До коментар #10 от "с електромобилите":При хибридните автомобили също има по-малка нужда от спирачки.
Колкото по-високо в иерархията достигне некомпетентността и фанатизма, толкова по-големи са щетите. В Европа некопентноста и фанатизма са достигнали нива, които застрашават съществуването на Европа.
10:20 29.08.2025
14 Пурко
10:25 29.08.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Колко":Лагери в барабана... стига 🥸❗
Коментиран от #18, #23
10:27 29.08.2025
18 Така е
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Точно там са. Скоро сменях лагери, цилиндри, челюсти. Барабана е тежък, защото е масивен и играе ролята на спирачен диск…лагерите се пресоват. Но, няма никакви предимства пред дисковите спирачки. Дори има повече недостатъци, като трудно спиране, загряване, шум и ръжда която се настлоява от вътре. Межаниците ще печелят повече а ние ще се претрепваме.
Коментиран от #21
10:59 29.08.2025
19 Гост
Коментиран от #22, #33
11:02 29.08.2025
20 Моят избор
11:18 29.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Така е":Затова ли вече сменят целите задни главини в комппект 🤔❗
Но лагери има и в двата вида. Да спирачният апарат на диска не е лек, но барабанът определено е по-тежък от диска,
Въпросът ми беше КАТО ЦЯЛО окачването
( цялото колело, ако искате ) по-леко ли е при барабаните и толкова ли е голяма разликата или говорим грамове🤔❗
Не се заяждам. Не намирам сравнение, а съм карал и с двата типа спирачки и ми стана чудно.
Затова ми е любопитен коментар на човек който знае🚘
За това как загряват, как се образуват канали в диска, че са по-неефективни трудни за обслужване и пр. спор няма❗
Коментиран от #34
11:19 29.08.2025
22 Анджо
До коментар #19 от "Гост":От каде да знаме какво ще се случва с този прах, може да ни накарат да го ядене. Пълна идиотщина.
11:20 29.08.2025
23 Дуньо простия
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Като не си виждал, що си пъчиш акъла. Но всеки автомобил с предно задвижване, отзад, барабана е и главина, в която са набити лагерите, и от вътрешната страна, има семеринг, да не влиза мръсотията при лагерите. Лагерите са конусни, като вътрешния е по-голям. Но старите фордове са еднакви. На кадет и на голф, мисля че бяха еднакъв размер.
Коментиран от #24, #26
11:32 29.08.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "Дуньо простия":Това , че си прос.т не ме притеснява❗
Но е тъ.по да сравняваш предни със задни колела, както колело на Поло и Панамера❗
Въпросът е , при еднакви категории автомобили съответните( за теб специално - предни , или задни, ЧАСТИ по цялото колело) каква е разликата в теглото❗
Може да не съм умен колкото теб но мога да ти кажа, че предните дискове на Панамера наистина са много по -тежки от задните барабани на Трабант❗
Коментиран от #25
11:58 29.08.2025
25 Дуньо простия
До коментар #24 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Къде ги сравнявам, бе гaлfoнн... Хабер си нямаш от конструкция на автомобил, пък почнал и от порше панамера да разбира. Барем на картинка виждал ли си го ???
Коментиран от #28
12:06 29.08.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #23 от "Дуньо простия":Уточнявам , за Дуньовци-
лагери има при колрлата с дисковите и при колелата с барабанните спирачки.
Въпросът е
Целият механизъм на спирачният апарат с челюсти, цилиндърчета, вилки, главини, барабани, дискове... на две еквивалентни колела на еквивалентни автомобили, каква е разликата в теглото и кои са по-тежхи❓
Коментиран от #27
12:08 29.08.2025
27 Дуньо простия
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ходи да си ги притеглиш. Какво ще има на задния мост, зависи първо от това, дали е двигателен... Ясно ли ти е ???
Коментиран от #29
12:12 29.08.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #25 от "Дуньо простия":Ами Галфон, не разбра ли какъв е въпросът❓
В статията пише, че "спирачните барабани предлагат и други предимства, като ...по-ниско тегло" ❗
Та пак да ти поясня, при еднородни по маса и динамика автомобили двата типа спирачни системи , действително ли теглото е видимо много различно❗❓
12:19 29.08.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Дуньо простия":Явно не можеш да разбереш , че ако единият е двигателен, а другият не е - не говорим за някакво подобие при което да сравняваме❗
Явно няма смисъл да очаквам разумен отговор и спирам да пиша🚘
Ако някой реши да даде такъв отговор,,
Благосаря предварително❗
12:24 29.08.2025
30 ифиоди гранде
Коментиран от #31
12:34 29.08.2025
31 ей да бе
До коментар #30 от "ифиоди гранде":Да не ЗАБРАВИТЕ: дв и факти
12:36 29.08.2025
32 Поредната ЕвроГлупост
12:58 29.08.2025
33 Ще ти кажа
До коментар #19 от "Гост":Наслагването на прахови частици от триенето в барабана, прецакват спирачните цилиндри. На всеки цилиндър има по две бутала и когато поне едното спре до работи, спира и единия спирачен апарат. Тогава натиска е върху другия и се захабява неравномерно. Извода….слаби задни спирачки, квичи и не спира.
13:40 29.08.2025
34 Така де
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":За тежината не знам. Не вярвам да са по-леки а може и да са почти еднакви. Все пак задните дискове и накладки са малки за разлика от предните. Въпроса е кой какво ще спечели от замяната им? Смяната на целите главини отзад е доста скъпо, явно и производителите ще спечелят повече. Еко театри с цел печалба. Друго не виждам.
13:48 29.08.2025
35 Ха ха ха
13:49 29.08.2025
36 морския
14:35 29.08.2025
37 Тити
15:40 29.08.2025
38 бай Даньо
18:15 29.08.2025