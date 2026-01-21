Ето кои са най-бързо ръждясващите китайски автомобили

Навлизането на китайските автомобили на глобалния пазар е истинска революция, но не всички представители на Изтока са подготвени за суровите климатични изпитания. Ново мащабно проучване на пазара осветява един от най-големите страхове на купувачите – устойчивостта на ламарините срещу "ръждата", която не прощава. Оказва се, че при някои бюджетни и по-слабо популярни модели защитата от корозия е почти символична, което може да съкрати живота им драстично.
Начело на списъка с най-уязвими машини застава GAC GS4
При него експертите откриват тревожна липса на цялостно цинково покритие на купето, което оставя метала практически беззащитен пред влагата и лугата по пътищата. Подобна е ситуацията и при Jetta VS7. Макар моделът да разполага с отделни поцинковани детайли, огромна част от каросерията му остава без специализирана антикорозионна обработка, което изисква от собствениците често да инвестират в допълнителни защитни слоеве веднага след покупката.
Проблеми с "кафявата чума" се наблюдават и при марки като Lixiang, Lifan и Dongfeng
Масовото отсъствие на пълно галванично покритие при тези брандове ги прави лесна мишена за външните агресори. Анализаторите посочват, че при някои китайски возила боята е твърде тънка и се износва преждевременно, а зони като дъното и калниците често са напълно игнорирани откъм защитни съединения по време на производството.
Въпреки тези негативни примери, индустрията в Китай не стои на едно място. Технологичният скок е видим при водещи производители като Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, Omoda, Changan, Exeed и Chery
Техните актуални модели демонстрират качествена антикорозионна подготовка, която е много по-адекватна на европейските и северните стандарти. В крайна сметка, състоянието на боята и защитата на метала не само удължават живота на автомобила, но са и ключов фактор за запазване на неговата пазарна цена след години експлоатация.
1 Еднодневки
Коментиран от #8
10:28 21.01.2026
2 Китайските
10:29 21.01.2026
3 ООрана държава
10:31 21.01.2026
4 стоян георгиев
Статията е тъпа и тендензиозна!
Във всеки случай е по-добре да си купиш нов отколкото да дадеш 30 хил лева и нагоре за 2ра ръка от някой дребен шанаджия на горубляне или дупница!
10:38 21.01.2026
5 Хеми значи бензин
Коментиран от #9
10:41 21.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:06 21.01.2026
7 Най-бързо ръждясващият.....
11:16 21.01.2026
8 Варна 3
До коментар #1 от "Еднодневки":Бойкот на Тему. Обявата за стоки с лошо качество
11:27 21.01.2026
9 Софиянец
До коментар #5 от "Хеми значи бензин":То затова vw затварят завод след завод 😂
11:34 21.01.2026
10 Българин
В Канада например, заради снежните условия гният всички марки!
Форд и ваген гният и в европа!
11:37 21.01.2026