Ето кои са най-бързо ръждясващите китайски автомобили

Навлизането на китайските автомобили на глобалния пазар е истинска революция, но не всички представители на Изтока са подготвени за суровите климатични изпитания. Ново мащабно проучване на пазара осветява един от най-големите страхове на купувачите – устойчивостта на ламарините срещу "ръждата", която не прощава. Оказва се, че при някои бюджетни и по-слабо популярни модели защитата от корозия е почти символична, което може да съкрати живота им драстично.

Начело на списъка с най-уязвими машини застава GAC GS4

При него експертите откриват тревожна липса на цялостно цинково покритие на купето, което оставя метала практически беззащитен пред влагата и лугата по пътищата. Подобна е ситуацията и при Jetta VS7. Макар моделът да разполага с отделни поцинковани детайли, огромна част от каросерията му остава без специализирана антикорозионна обработка, което изисква от собствениците често да инвестират в допълнителни защитни слоеве веднага след покупката.

Проблеми с "кафявата чума" се наблюдават и при марки като Lixiang, Lifan и Dongfeng

Масовото отсъствие на пълно галванично покритие при тези брандове ги прави лесна мишена за външните агресори. Анализаторите посочват, че при някои китайски возила боята е твърде тънка и се износва преждевременно, а зони като дъното и калниците често са напълно игнорирани откъм защитни съединения по време на производството.

Въпреки тези негативни примери, индустрията в Китай не стои на едно място. Технологичният скок е видим при водещи производители като Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, Omoda, Changan, Exeed и Chery

Техните актуални модели демонстрират качествена антикорозионна подготовка, която е много по-адекватна на европейските и северните стандарти. В крайна сметка, състоянието на боята и защитата на метала не само удължават живота на автомобила, но са и ключов фактор за запазване на неговата пазарна цена след години експлоатация.