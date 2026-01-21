Новини
21 Януари, 2026 10:23 1 530 10

Има и такива, притежаващи отлична антикорозионна защита

Ето кои са най-бързо ръждясващите китайски автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Навлизането на китайските автомобили на глобалния пазар е истинска революция, но не всички представители на Изтока са подготвени за суровите климатични изпитания. Ново мащабно проучване на пазара осветява един от най-големите страхове на купувачите – устойчивостта на ламарините срещу "ръждата", която не прощава. Оказва се, че при някои бюджетни и по-слабо популярни модели защитата от корозия е почти символична, което може да съкрати живота им драстично.

Начело на списъка с най-уязвими машини застава GAC GS4

При него експертите откриват тревожна липса на цялостно цинково покритие на купето, което оставя метала практически беззащитен пред влагата и лугата по пътищата. Подобна е ситуацията и при Jetta VS7. Макар моделът да разполага с отделни поцинковани детайли, огромна част от каросерията му остава без специализирана антикорозионна обработка, което изисква от собствениците често да инвестират в допълнителни защитни слоеве веднага след покупката.

Проблеми с "кафявата чума" се наблюдават и при марки като Lixiang, Lifan и Dongfeng

Масовото отсъствие на пълно галванично покритие при тези брандове ги прави лесна мишена за външните агресори. Анализаторите посочват, че при някои китайски возила боята е твърде тънка и се износва преждевременно, а зони като дъното и калниците често са напълно игнорирани откъм защитни съединения по време на производството.

Въпреки тези негативни примери, индустрията в Китай не стои на едно място. Технологичният скок е видим при водещи производители като Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, Omoda, Changan, Exeed и Chery

Техните актуални модели демонстрират качествена антикорозионна подготовка, която е много по-адекватна на европейските и северните стандарти. В крайна сметка, състоянието на боята и защитата на метала не само удължават живота на автомобила, но са и ключов фактор за запазване на неговата пазарна цена след години експлоатация.


  • 1 Еднодневки

    9 10 Отговор
    Всички се чупят и нямат време да ръждясат. Коли от Temu.

    Коментиран от #8

    10:28 21.01.2026

  • 2 Китайските

    4 6 Отговор
    .... и те, като ловешките москвичи.

    10:29 21.01.2026

  • 3 ООрана държава

    2 7 Отговор
    Всичко е пласмаса, няма какво да ръждяса

    10:31 21.01.2026

  • 4 стоян георгиев

    11 4 Отговор
    Никой не си купува китайски или какъвто и да е нов автомобил вече, с идеята, че ще го кара до живот!
    Статията е тъпа и тендензиозна!

    Във всеки случай е по-добре да си купиш нов отколкото да дадеш 30 хил лева и нагоре за 2ра ръка от някой дребен шанаджия на горубляне или дупница!

    10:38 21.01.2026

  • 5 Хеми значи бензин

    4 0 Отговор
    В 21 век да се говори за ръжда? Никога не бих погледнал такива дараци дори ръжда 2025-та.

    Коментиран от #9

    10:41 21.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор
    🚗 По-бързо от Опел ли раждясват😀❓

    11:06 21.01.2026

  • 7 Най-бързо ръждясващият.....

    7 3 Отговор
    китайски автомобил е - Волксвагин, дас ауто!

    11:16 21.01.2026

  • 8 Варна 3

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Еднодневки":

    Бойкот на Тему. Обявата за стоки с лошо качество

    11:27 21.01.2026

  • 9 Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хеми значи бензин":

    То затова vw затварят завод след завод 😂

    11:34 21.01.2026

  • 10 Българин

    5 0 Отговор
    От тази статия нито се разбра кои са моделите, нито след колко време се появява ръжда, нито от къде идват оплакванията!
    В Канада например, заради снежните условия гният всички марки!
    Форд и ваген гният и в европа!

    11:37 21.01.2026