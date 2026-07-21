Спорт за народа или за новия роудстър на Mazda с вертикално отварящи се врати

Японският автомобилен производител Mazda отново разпали въображението на автомобилните ентусиасти, след като в публичното пространство изтекоха подробни патентни чертежи за нов спортен автомобил с отворен покрив. Публикуваните документи разкриват компактна каросерия, задно предаване и атрактивна система от повдигащи се врати, сходна с механизмите, използвани при екзотичните суперавтомобили. В присъщия си стил обаче, базираният в Хирошима бранд пази пълно мълчание относно точната самоличност на разработката.

Едно от основните патентни заявления описва врата, чиято задна част се изнася навън и едновременно с това се издига нагоре под ъгъл. Вграждането на подобна структура в лек роудстър без твърд покрив обаче изисква изключителна торсионна твърдост на носещата конструкция. За да компенсират липсата на покривна рамка, инженерите са преработили изцяло предната част на каросерията. Челните колони са изнесени в непосредствена близост до амортисьорните опори, а между тях са добавени подсилващи елементи за равносметно разпределение на натоварването. Допълнителна метална напречна греда свързва предницата с преградата на двигателния отсек, осигурявайки монолитна здравина без значително увеличение на теглото.

Вторият документ е изцяло фокусиран върху пасивната безопасност. Силовите елементи в каросерията са разпределени така, че при челен сблъсък кинетичната енергия да се пренасочва през преградата на мотора и праговете, преминавайки към задната част на автомобила. По този начин купето остава защитено от деформации, гарантирайки максимална сигурност за пътниците.

Техническото оформление на чертежите носи изключително интересни детайли. В тях ясно се вижда надлъжно разположен четирицилиндров агрегат с вътрешно горене, традиционна предавателна кутия и карданен тунел. Тази класическа конфигурация с предно разположен двигател и задно предаване се разминава с концептуалния модел Iconic SP, който бе показан с хибридна задвижваща система с ротационен вангелов генератор.

Макар визията с повдигащи се врати да напомня за ефектните линии на Iconic SP, класическото задвижване сочи към архитектурата на следващото поколение MX-5. От друга страна, сложните и скъпи механизми за отваряне трудно се връзват с философията на популярния роудстър, известна със своята простота, лекота и достъпност. Това поражда хипотезата, че Mazda може да подготвя изцяло нов, флагмански спортен модел, позициониран над MX-5.

Наличието на патент сам по себе си не гарантира непременно появата на сериен модел в шоурумите. Документите обаче са категорично доказателство, че японската марка не спира да инвестира в класическото шофьорско изживяване и проектира спецификата на бъдещите си спортни машини с изключителна инженерна прецизност.