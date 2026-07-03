Mazda забавя новата MX-5, но феновете трябва да са доволни от това

След като измина решаващият праг от десет години, откакто Mazda MX-5 от поколението ND за първи път слезе от сглобяващата линия в Хирошима през 2015 година, от Mazda открито признават, че дългоочакваният наследник от пето поколение NE все още се намира в етап на дългосрочно инженерно разработване. Изправени пред все по-неблагоприятни глобални регулаторни рамки, ръководителите на марката ясно дадоха да се разбере на автомобилната преса, че официално представяне пред медиите е напълно изключено през следващата година или две. Макар че още преди четири години бяха забелязани ранни тестови прототипи с компоненти по серийни спецификации, които се носеха по пистата Нюрбургринг, липсата на окончателни прототипи с каросерия, движещи се по обществените пътища, потвърждава, че окончателната механична архитектура е затворена в рискована битка зад затворените врати на отдела за научноизследователска и развойна дейност.

Основната пречка, която не позволява на роудстъра от пето поколение да влезе в производствената линия, не е липсата на инженерна страст, а суровата физика на управлението на теглото. Масаши Накаяма, генерален мениджър на отдела за глобален дизайн на Mazda, категорично е дал да се разбере на вътрешните дизайнерски екипи, че най-важната директива за предстоящия спортен автомобил е безмилостното намаляване на масата, като обяви, че основен приоритет при разработката е запазването на ултралек профил. В епоха, в която съвременните зони за деформация при сблъсък и задължителните усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) продължават да увеличават размерите на конвенционалните леки автомобили, налагането на изискването следващото поколение спортен автомобил да остане под критичната граница от 4,0 метра дължина, като същевременно се цели тегло под 1 000 килограма, причинява сериозни инженерни главоболия. Строгата цел за теглото вече заплашва бъдещето на популярния модел „Retractable Fastback“ (RF) с тарга, тъй като тежкият механизъм за моторизирания твърд покрив може да бъде напълно премахнат от каталога, за да се превърне следващият модел в чисто автомобил със софт-топ.

Под капака предстоящото поколение NE определено ще бъде последното за двигателите с вътрешно горене, преди марката да претърпи неизбежна преобразуване към изцяло електрически автомобили до 2035 година. За да осигури чисто и ефективно изгаряне на горивото, способно да отговори на строгите стандарти Евро 7 и глобалните норми за емисии, без да се прибягва до тежки турбокомпресори, които понижават динамичните характеристики, се очаква Mazda да внедри своето ново поколение „Skyactiv-Z“. Тъй като използването на силно оптимизирана, бедна въздушно-горивна смес естествено намалява плътността на мощността, инженерите, според информациите, планират да увеличат работен обем на двигателя от 2,0 литра до по-голям 2,5-литров атмосферен четирицилиндров блок, за да поддържат подходящо съотношение мощност/тегло от 181 конски сили.

За да задоволи напълно феновете, този двигател ще остане свързан с традиционна архитектура със задно задвижване и прецизна шестстепенна ръчна скоростна кутия. Въпреки това ръководството на компанията е напълно наясно, че спазването на местните средни стойности за емисиите на автомобилния парк почти със сигурност ще изисква интегрирането на компактна 48-волтова електрическа верига от типа „мек хибрид“ (MHEV).