Новини
Авто »
„Това не са истински народни коли“: Шефът на Volkswagen Томас Шефер разкритикува първото поколение електрически VW-та

15 Април, 2026 13:04 963 10

  • volkswagen-
  • i.d.3-
  • i.d.4-
  • критики

Изглежда, че ерата на експериментите в търсене на футуризъм за сметка на функционалността приключва

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на автомобилния бизнес рядко се случва действащ ръководител да направи толкова остро и откровено признание за собствените си продукти. Главният изпълнителен директор на марката Volkswagen, Томас Шефер, буквално „взриви“ медийното пространство, като обяви моделите ID.3 и ID.4 за отклонение от традициите на германския гигант. Пред европейски журналисти той не спести критики, наричайки ги „не истински представители на марката“.

Изглежда, че ерата на експериментите в търсене на футуризъм за сметка на функционалността приключва със сериозно посипване на глава с пепел. Шефер призна, че грешките, допуснати от предишното ръководство, са довели до отлив на верни клиенти и сега компанията е в режим на „спешна корекция“ на курса.

Основният камък на преткновението, който вбеси феновете и накара Шефер да заеме твърда позиция, се оказа интериорният минимализъм. Опитът да се заменят физическите бутони с капризни сензорни панели и софтуерни подменюта се превърна в истинско ергономично фиаско. Брех, че изненада! Оказа се, че шофьорите все още предпочитат осезаемото „щракване“ на бутона пред гладкото стъкло, особено когато става въпрос за управление на климатика или силата на звука в движение.

Новата стратегия, ръководена от технологичния директор Кай Грюниц, предвижда пълно завръщане към здравия разум. Очаквайте в кабините на бъдещите модели отново да се появят удобни физически превключватели. Освен това, Volkswagen планира да изпрати в историята и прибиращите се дръжки на вратите, които се оказаха по-скоро излишен лукс, отколкото практическо удобство.

ID.4 става ID.Tiguan

Може би най-голямата промяна обаче се крие в самото име. Томас Шефер призна, че абстрактните цифрови означения не са успели да докоснат сърцата на хората така, както познатите и обичани емблеми. В ход е мащабен план за възраждане на номенклатурата, която изгради имиджа на марката в продължение на десетилетия.

Вече е официално – следващата генерация на електрическия кросоувър няма да носи безличното име ID.4. Вместо това той ще бъде представен като Volkswagen ID.Tiguan. С този ход компанията се опитва да прехвърли доверието и престижа на най-продаваните си модели с двигатели с вътрешно горене върху новата електрическа ера.

Тази внезапна смяна на посоката е ясен сигнал: Volkswagen се вслушва в гласа на потребителя. Въпреки огромните инвестиции в дигитализацията, компанията разбра по трудния начин, че иновациите не трябва да убиват идентичността. Пътят напред минава през симбиоза между модерно задвижване и класическото усещане за качество, което направи „народната кола“ световен лидер.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    1 5 Отговор
    Ген, това е. Винаги ще намерят решение и начин да подържат ниво, за разлика от нас. Затова им викат Германци! А не безхаберници и мързели, дето само акъл да искаш. С една дума, нищо ново под слънцето...

    Коментиран от #3, #5

    13:15 15.04.2026

  • 2 Шофьор

    8 0 Отговор
    "и сега компанията е в режим на „спешна корекция“ на курса"

    Късно е вече - германските коли от символ на качество се превърнаха в скъпи боклуци които се чупят още щом ги купиш - а и със скъпите ресурси няма как да конкурирате китайците които освен че са много по-евтини вече превъзхождат по качество германските. Китайците вече вкараха натриеви батерии и още повече ще поевтинеят а вие се чудите копчета ли да слагате или да не слагате.

    Някой от великите германски инженери ще ми каже ли защо са вкарали стартера в камбаната на съединителя и трябва да смъкнеш скоростната кутия за да го смениш. Какво иновативно има в това. Това е за Ауди.

    13:39 15.04.2026

  • 3 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    "Винаги ще намерят решение и начин да подържат ниво"

    Ти сигурно караш Гоуф двойка и за теб е върхът на инженерството. Пожелавам ти да си купиш някой от новите им боклуци като тези ID които са на същите цени като Xiaomi и BYD ама са в пъти по-големи боклуци.

    13:46 15.04.2026

  • 4 Истинските народни коли

    5 0 Отговор
    идват от Китайската Народна Република, където конкуренцията между местните производители е смазваща. Колко европейски марки ще издържат на китайския пазар без да ползват китайските технологии и работна ръка?

    Коментиран от #7

    13:50 15.04.2026

  • 5 Историк

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    "Затова им викат Германци!"

    Имало е време когато сме им викали "изпаднали германци" - той и тогава генът им е бил същия.

    13:51 15.04.2026

  • 6 Когато ние произвеждахме електрокари

    5 0 Отговор
    Те произвеждаха дизели! Сега тепърва след толкова години и започнаха да усвояват новите електрически технологии ! Ма бавно възприемат за разлика от китайцете!

    13:56 15.04.2026

  • 7 ЕС фалира

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истинските народни коли":

    "без да ползват китайските технологии и работна ръка?"

    Най вече как ще се конкурират без евтини енергоресурси, и природни ресурси - едно е сам да произвеждаш батериите за електричките а съвсем друго е да купуваш елементите от китайците, едно е сам да произвеждаш дисплеите и електрониката а съвсем друго е да ги купуваш от китайците. И за хиляди неща по колите е така - медта, алуминия, каучука, пластмасата не се произвеждат в Европа.

    14:01 15.04.2026

  • 8 Авторе пропуснал си

    0 0 Отговор
    Ако авторът беше следил новините през миналото десетилетие, щеше да знае, че от компанията още тогава официално оповестиха, че марката Фолксваген се препозиционира в горен луксозен сегмент.

    Народната марка в групата остана само СЕАТ.

    Фолксваген бе народна до 2000 г.

    14:21 15.04.2026

  • 9 Копчето доминира

    0 0 Отговор
    ToВа доказва че ваг- ните обичат да крадат технологии от тесла и китайците без да са наясно!

    14:23 15.04.2026

  • 10 Японеца

    0 0 Отговор
    Всички немски автопроизводители в хор крещяха че хибридните технологии на Тойота нямат смисъл!
    И си унищожиха 9 АЕЦ-а, за да нямат евтин ток!

    14:26 15.04.2026