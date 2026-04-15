„Това не са истински народни коли“: Шефът на Volkswagen Томас Шефер разкритикува първото поколение електрически VW-та

В света на автомобилния бизнес рядко се случва действащ ръководител да направи толкова остро и откровено признание за собствените си продукти. Главният изпълнителен директор на марката Volkswagen, Томас Шефер, буквално „взриви“ медийното пространство, като обяви моделите ID.3 и ID.4 за отклонение от традициите на германския гигант. Пред европейски журналисти той не спести критики, наричайки ги „не истински представители на марката“.

Изглежда, че ерата на експериментите в търсене на футуризъм за сметка на функционалността приключва със сериозно посипване на глава с пепел. Шефер призна, че грешките, допуснати от предишното ръководство, са довели до отлив на верни клиенти и сега компанията е в режим на „спешна корекция“ на курса.

Основният камък на преткновението, който вбеси феновете и накара Шефер да заеме твърда позиция, се оказа интериорният минимализъм. Опитът да се заменят физическите бутони с капризни сензорни панели и софтуерни подменюта се превърна в истинско ергономично фиаско. Брех, че изненада! Оказа се, че шофьорите все още предпочитат осезаемото „щракване“ на бутона пред гладкото стъкло, особено когато става въпрос за управление на климатика или силата на звука в движение.

Новата стратегия, ръководена от технологичния директор Кай Грюниц, предвижда пълно завръщане към здравия разум. Очаквайте в кабините на бъдещите модели отново да се появят удобни физически превключватели. Освен това, Volkswagen планира да изпрати в историята и прибиращите се дръжки на вратите, които се оказаха по-скоро излишен лукс, отколкото практическо удобство.

ID.4 става ID.Tiguan

Може би най-голямата промяна обаче се крие в самото име. Томас Шефер призна, че абстрактните цифрови означения не са успели да докоснат сърцата на хората така, както познатите и обичани емблеми. В ход е мащабен план за възраждане на номенклатурата, която изгради имиджа на марката в продължение на десетилетия.

Вече е официално – следващата генерация на електрическия кросоувър няма да носи безличното име ID.4. Вместо това той ще бъде представен като Volkswagen ID.Tiguan. С този ход компанията се опитва да прехвърли доверието и престижа на най-продаваните си модели с двигатели с вътрешно горене върху новата електрическа ера.

Тази внезапна смяна на посоката е ясен сигнал: Volkswagen се вслушва в гласа на потребителя. Въпреки огромните инвестиции в дигитализацията, компанията разбра по трудния начин, че иновациите не трябва да убиват идентичността. Пътят напред минава през симбиоза между модерно задвижване и класическото усещане за качество, което направи „народната кола“ световен лидер.