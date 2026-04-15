„Това не са истински народни коли“: Шефът на Volkswagen Томас Шефер разкритикува първото поколение електрически VW-та

В света на автомобилния бизнес рядко се случва действащ ръководител да направи толкова остро и откровено признание за собствените си продукти. Главният изпълнителен директор на марката Volkswagen, Томас Шефер, буквално „взриви“ медийното пространство, като обяви моделите ID.3 и ID.4 за отклонение от традициите на германския гигант. Пред европейски журналисти той не спести критики, наричайки ги „не истински представители на марката“.
Изглежда, че ерата на експериментите в търсене на футуризъм за сметка на функционалността приключва със сериозно посипване на глава с пепел. Шефер призна, че грешките, допуснати от предишното ръководство, са довели до отлив на верни клиенти и сега компанията е в режим на „спешна корекция“ на курса.
Основният камък на преткновението, който вбеси феновете и накара Шефер да заеме твърда позиция, се оказа интериорният минимализъм. Опитът да се заменят физическите бутони с капризни сензорни панели и софтуерни подменюта се превърна в истинско ергономично фиаско. Брех, че изненада! Оказа се, че шофьорите все още предпочитат осезаемото „щракване“ на бутона пред гладкото стъкло, особено когато става въпрос за управление на климатика или силата на звука в движение.
Новата стратегия, ръководена от технологичния директор Кай Грюниц, предвижда пълно завръщане към здравия разум. Очаквайте в кабините на бъдещите модели отново да се появят удобни физически превключватели. Освен това, Volkswagen планира да изпрати в историята и прибиращите се дръжки на вратите, които се оказаха по-скоро излишен лукс, отколкото практическо удобство.
ID.4 става ID.Tiguan
Може би най-голямата промяна обаче се крие в самото име. Томас Шефер призна, че абстрактните цифрови означения не са успели да докоснат сърцата на хората така, както познатите и обичани емблеми. В ход е мащабен план за възраждане на номенклатурата, която изгради имиджа на марката в продължение на десетилетия.
Вече е официално – следващата генерация на електрическия кросоувър няма да носи безличното име ID.4. Вместо това той ще бъде представен като Volkswagen ID.Tiguan. С този ход компанията се опитва да прехвърли доверието и престижа на най-продаваните си модели с двигатели с вътрешно горене върху новата електрическа ера.
Тази внезапна смяна на посоката е ясен сигнал: Volkswagen се вслушва в гласа на потребителя. Въпреки огромните инвестиции в дигитализацията, компанията разбра по трудния начин, че иновациите не трябва да убиват идентичността. Пътят напред минава през симбиоза между модерно задвижване и класическото усещане за качество, което направи „народната кола“ световен лидер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #3, #5
13:15 15.04.2026
2 Шофьор
Късно е вече - германските коли от символ на качество се превърнаха в скъпи боклуци които се чупят още щом ги купиш - а и със скъпите ресурси няма как да конкурирате китайците които освен че са много по-евтини вече превъзхождат по качество германските. Китайците вече вкараха натриеви батерии и още повече ще поевтинеят а вие се чудите копчета ли да слагате или да не слагате.
Някой от великите германски инженери ще ми каже ли защо са вкарали стартера в камбаната на съединителя и трябва да смъкнеш скоростната кутия за да го смениш. Какво иновативно има в това. Това е за Ауди.
13:39 15.04.2026
3 Запознат
До коментар #1 от "Ами":"Винаги ще намерят решение и начин да подържат ниво"
Ти сигурно караш Гоуф двойка и за теб е върхът на инженерството. Пожелавам ти да си купиш някой от новите им боклуци като тези ID които са на същите цени като Xiaomi и BYD ама са в пъти по-големи боклуци.
13:46 15.04.2026
4 Истинските народни коли
Коментиран от #7
13:50 15.04.2026
5 Историк
До коментар #1 от "Ами":"Затова им викат Германци!"
Имало е време когато сме им викали "изпаднали германци" - той и тогава генът им е бил същия.
13:51 15.04.2026
6 Когато ние произвеждахме електрокари
13:56 15.04.2026
7 ЕС фалира
До коментар #4 от "Истинските народни коли":"без да ползват китайските технологии и работна ръка?"
Най вече как ще се конкурират без евтини енергоресурси, и природни ресурси - едно е сам да произвеждаш батериите за електричките а съвсем друго е да купуваш елементите от китайците, едно е сам да произвеждаш дисплеите и електрониката а съвсем друго е да ги купуваш от китайците. И за хиляди неща по колите е така - медта, алуминия, каучука, пластмасата не се произвеждат в Европа.
14:01 15.04.2026
8 Авторе пропуснал си
Народната марка в групата остана само СЕАТ.
Фолксваген бе народна до 2000 г.
14:21 15.04.2026
9 Копчето доминира
14:23 15.04.2026
10 Японеца
И си унищожиха 9 АЕЦ-а, за да нямат евтин ток!
14:26 15.04.2026