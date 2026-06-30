Volkswagen къса с Bosch след потънали 1,5 милиарда евро

Германският автомобилен колос Volkswagen се подготвя да взриви индустрията с една от най-драстичните промени в дигиталната си стратегия през последните години. Според информации в германската преса, концернът е на крачка да прекрати партньорството си с технологичния гигант Bosch в рамките на проекта Automated Driving Alliance. Сформиран с огромни фанфари през 2022 г., този алианс трябваше да бъде безапелационният германски отговор на софтуерните постижения на Tesla, Mercedes-Benz и настъпващите китайски брандове в сферата на автономното придвижване.

Идеята зад съвместната работа между Bosch и софтуерното звено на концерна – Cariad, изглеждаше обещаващо на хартия. Планът предвиждаше изграждането на унифицирана платформа за системи за подпомагане на водача, която да захранва портфолиото на цялата група: от достъпните масови модели с емблемата на Volkswagen до рафинираните премиум машини на Audi и Porsche. Целта беше ясна – високотехнологичният автопилот да слезе от трона на луксозния сегмент и да стане част от ежедневието на масовия шофьор.

Реалността обаче се оказа сурова, а залогът от 1,5 милиарда евро така и не донесе очаквания триумф. Публикации на изданието Bild разкриват, че след колосалните инвестиции резултатите са меко казано разочароващи. Вътрешните анализи в концерна показват, че разработваната технология изостава значително от конкуренцията – както като темпо на иновациите, така и като пазарна зрялост. Именно това фиаско изглежда налива масло в огъня и тласка ръководството към развод.

Засега официалните централи на Bosch и Cariad запазват хладнокръвие. В съвместно изявление те категорично отказаха да коментират пазарни спекулации и поверителни преговори, но все пак направиха дипломатичното уточнение, че редовно ревизират съвместните си инициативи спрямо актуалните пазарни реалности и стратегически цели.

Зад кулисите обаче вече се усеща вятърът на промяната. Прокрадват се сериозни индикации, че във Волфсбург са вдигнали ръце от безкрайните вътрешни разработки и възнамеряват да преминат към директно закупуване на готови софтуерни и хардуерни архитектури „от рафта“. Трескавото търсене на нов технологичен партньор вече е в разгара си, като крайната цел е подписването на нов договор до края на септември.

Този ход е логично продължение на мащабната програма за затягане на коланите и свиване на разходите в германския концерн. Притиснат до стената от агресивната експанзия на Китай, главозамайващите бюджети за дигитализация и острата нужда от светкавична еволюция, Volkswagen е принуден да смени тактиката. Вместо да открива топлата вода с години, компанията залага на прагматизма и на готовите външни решения, които да спасят дигиталното бъдеще на марките ѝ.