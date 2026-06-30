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Volkswagen къса с Bosch след потънали 1,5 милиарда евро

Volkswagen къса с Bosch след потънали 1,5 милиарда евро

30 Юни, 2026 09:52 1 268 7

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  • автовомно шофиране

Концернът вдигна мерника на съвместния проект на Cariad и спешно търси нов софтуерен партньор, за да настигне Tesla и китайските конкуренти

Volkswagen къса с Bosch след потънали 1,5 милиарда евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен колос Volkswagen се подготвя да взриви индустрията с една от най-драстичните промени в дигиталната си стратегия през последните години. Според информации в германската преса, концернът е на крачка да прекрати партньорството си с технологичния гигант Bosch в рамките на проекта Automated Driving Alliance. Сформиран с огромни фанфари през 2022 г., този алианс трябваше да бъде безапелационният германски отговор на софтуерните постижения на Tesla, Mercedes-Benz и настъпващите китайски брандове в сферата на автономното придвижване.

Идеята зад съвместната работа между Bosch и софтуерното звено на концерна – Cariad, изглеждаше обещаващо на хартия. Планът предвиждаше изграждането на унифицирана платформа за системи за подпомагане на водача, която да захранва портфолиото на цялата група: от достъпните масови модели с емблемата на Volkswagen до рафинираните премиум машини на Audi и Porsche. Целта беше ясна – високотехнологичният автопилот да слезе от трона на луксозния сегмент и да стане част от ежедневието на масовия шофьор.

Реалността обаче се оказа сурова, а залогът от 1,5 милиарда евро така и не донесе очаквания триумф. Публикации на изданието Bild разкриват, че след колосалните инвестиции резултатите са меко казано разочароващи. Вътрешните анализи в концерна показват, че разработваната технология изостава значително от конкуренцията – както като темпо на иновациите, така и като пазарна зрялост. Именно това фиаско изглежда налива масло в огъня и тласка ръководството към развод.

Засега официалните централи на Bosch и Cariad запазват хладнокръвие. В съвместно изявление те категорично отказаха да коментират пазарни спекулации и поверителни преговори, но все пак направиха дипломатичното уточнение, че редовно ревизират съвместните си инициативи спрямо актуалните пазарни реалности и стратегически цели.

Зад кулисите обаче вече се усеща вятърът на промяната. Прокрадват се сериозни индикации, че във Волфсбург са вдигнали ръце от безкрайните вътрешни разработки и възнамеряват да преминат към директно закупуване на готови софтуерни и хардуерни архитектури „от рафта“. Трескавото търсене на нов технологичен партньор вече е в разгара си, като крайната цел е подписването на нов договор до края на септември.

Този ход е логично продължение на мащабната програма за затягане на коланите и свиване на разходите в германския концерн. Притиснат до стената от агресивната експанзия на Китай, главозамайващите бюджети за дигитализация и острата нужда от светкавична еволюция, Volkswagen е принуден да смени тактиката. Вместо да открива топлата вода с години, компанията залага на прагматизма и на готовите външни решения, които да спасят дигиталното бъдеще на марките ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Некой си

    5 2 Отговор
    Тоест БОШ, които 90 години диктуваха технологиите в електро и електроника, днес изостават от китайците от ККП.
    Яко, а!

    10:46 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това ако се случи

    3 0 Отговор
    Ако Фолксваген започнат да купуват готови китайски продукти, които да монтират в колите си, то тогава каква ще е разликата между китайски автомобил и немски? Освен цената разбира се! И пак ще фалират рано или късно ако не предлагат по-добър продукт, а оскъпяват китайски технологии монтирани в европейски заводи!?!

    Коментиран от #7

    11:01 30.06.2026

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    Фолксваген изобщо "скъса" с всичко. По-точно, Фолксваген и цяла Германия вече са скъсани.

    11:23 30.06.2026

  • 7 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това ако се случи":

    Те и сега поръчват/купуват всичко от Китай.
    Немските коли да разработват в Китай. Там се произвежда всичката им електроника и чарколяци. Само инсталациите (електрическите) всеоще се правят в Румъния и България. Ама се правят от китайски кабели и съединители (клеми).

    11:25 30.06.2026