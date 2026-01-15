Lucid Motors мести производството си в Саудитска Арабия

Lucid Motors се подготвя за старт на пълномащабно производство в новия си завод в Саудитска Арабия до края на 2026 година. След като през изминалата 2025-та компанията успя да удвои продукцията си, достигайки 18 378 автомобила, фокусът вече е върху превръщането на съоръжението AMP-2 в икономическата зона „Крал Абдула“ (KAEC) от обикновен център за сглобяване в пълноцикълна фабрика. Изпълнителният директор Марк Уинтерхоф потвърди в Рияд, че тежките машини вече се инсталират, а амбицията е до 2029 година капацитетът да достигне 150 000 електромобила годишно.

Стратегическото преместване към Червено море не е само въпрос на логистика, но и на оцеляване. Саудитският държавен инвестиционен фонд (PIF), който притежава над 60% от Lucid, е инвестирал над 7 милиарда евро, но в началото на 2026 година компанията е под натиск да ограничи загубите и да намери нови източници на финансиране, като например скорошната сделка с Uber за 300 милиона долара. Производството на място ще позволи на Lucid да избегне високите мита и да се възползва от 0% данък, докато се състезава с бъдещи местни играчи като Hyundai и новата национална марка Ceer.

На продуктовия фронт Lucid се бори да изчисти името си след „бъгната“ премиера на Gravity. Луксозният 7-местен гигант, обещаващ пробег от 724 км и цена около 68 000 евро, страдаше от софтуерни проблеми с бутони и инфотейнмънт системата, което доведе до пълна смяна на софтуерния екип. Компанията обещава мащабен ъпдейт UX 3.0 през есента на 2026 година, който да реши тези главоболия. Междувременно, истинският жокер в ръкава на Lucid е предстоящият „средноразмерен“ модел (вероятно наречен Lucid Earth), който трябва да влезе в производство в края на 2026 година с начална цена под 43 000 евро, директно атакувайки територията на Tesla Model Y.

Успехът на този план е критичен и за кралството, което в рамките на своята „Визия 2030“ цели 30% от колите в столицата да са електрически. Със изграждането на 5000 бързи зарядни станции и привличането на световни производители, Саудитска Арабия се стреми да се превърне от петролен гигант в глобален хъб за износ на екологични технологии. За Lucid обаче следващите 12 месеца ще бъдат решаващи – те трябва да докажат, че могат да произвеждат не само най-ефективните, но и най-надеждните луксозни електромобили в света.