Легендарната надеждност на Toyota е под въпрос

Японският автомобилен гигант Toyota, чието име дълги години беше абсолютен синоним на вечна и безпроблемна експлоатация, се изправя пред сериозно предизвикателство. В епицентъра на бурята се оказаха модерните 8-степенни автоматични трансмисии от сериите UA80 и UB80, които започват да проявяват опасни признаци на преждевременно износване малко преди да прехвърлят границата от 96 000 километра. Оказва се, че дори и при най-големите любимци на пазара, инженерните компромиси в името на екологията могат да изиграят лоша шега на собствениците.

Често пъти шофьорите бъркат специфичното поведение на тези кутии с "характера" на самия автомобил. Моделите UA80 и UB80 действително са склонни към леко нервно и рязко превключване, но същинският проблем се крие другаде. Става дума за едно едва доловимо, но изключително коварно виене по време на ускорение. Професионалните автомеханици алармират, че този специфичен звук наподобява тихо свирене на турбина или далечен реактивен вой. Той се активира под натоварване, засилва се правопропорционално на оборотите и моментално утихва, щом водачът отпусне педала на газта. Интересното е, че докато агрегатът е студен, акустичният дефект е едва забележим, но загрее ли трансмисията, "песента" става повече от ясна. Игнорирането на този симптом води до приплъзване, грубо зацепване на предавките и тотално механично разрушение, чийто ремонт може да изпразни портфейла на собственика с до 7000 долара.

Трансмисията UA80 се монтира основно в модификациите с предно и задвижване на четирите колела, куплирани с мощния 3,5-литров V6 двигател. Това означава, че потенциално застрашени са бестселъри като Toyota Camry, Toyota Highlander и луксозния братовчед Lexus ES. Макар официалните сервизни бюлетини да сочат предимно към екземпляри от моделната 2021 година, практиката показва, че дефектът редовно засяга и конвенционалните версии на Toyota Highlander, произведени между 2020 и 2022 година. Най-голямото разочарование за купувачите е, че този технически кошмар обикновено се проявява в самия край на 5-годишната фабрична гаранция. От друга страна, модификацията UB80, предназначена за по-малките 2,5-литрови четирицилиндрови мотори, страда по-малко от акустични проблеми, но там пък е заложена друга мина – опасният мит, че трансмисионното масло е вечно. Специалистите са категорични: забравете за илюзиите и сменяйте флуида на всеки 60 000 мили или шест години, като залагате само на оригинална течност, тъй като вътрешният филтър е практически недостъпен за регулярна подмяна.

Голямото предизвикателство за всеки шофьор си остава разграничаването на нормалната работа от скъпоструващия дефект. Всички тези потрепвания, трептения и постоянно "търсене" на предавки при 8-степенните автоматици всъщност са софтуерно заложени с цел икономия на гориво. Късата първа предавка изстрелва колата бързо, след което електрониката бърза да премине нагоре, а седма и осма предавка работят като класически дълъг overdrive. Това определено вреди на акустичния комфорт и плавността, но само по себе си не е повреда. Ето защо, когато избирате употребявана Toyota Camry, Toyota Highlander или Lexus ES, проверката на кутията трябва да бъде приоритет номер едно, точно до ревизията на разхода на масло и състоянието на хибридната батерия. Изключително важно е трансмисията да се тества в напълно загряло състояние и винаги да имате едно на ум, ако в сервизната история липсват доказателства за обслужване. Защото вековната репутация на марката си е репутация, но започне ли кутията да "вие" под товар, това вече не е мелодията на японската надеждност.