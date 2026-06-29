Автомобилът на старо: Три двигателя, които ще ви разорят

Когато купуваме автомобил на старо, блясъкът на емблемата и изкусителната цена често заслепяват здравия разум. На пазара на премиум возила и масови кросоувъри обаче дебнат няколко инженерни творения, които са в състояние да превърнат и най-спокойния шофьор в редовен клиент на заложните къщи. Някои агрегати изглеждат зашеметяващо на хартия, но в реалния живот се превръщат в истински финансови черни дупки, способни да изсмучат и последната стотинка от банковата ви сметка.

Един от най-ярките примери за подобен кошмар под капака е германският V8 битурбо звяр на BMW с индекс N63

Този 4.4-литров бензинов мотор, задвижващ емблематичните баварски SUV-та X5, X6, както и лимузините от 5-Series и 7-Series, привлича купувачите с главозамайваща мощност и агресивен звук. Уви, зад тази фасада се крие изключително сложна архитектура, при която турбините са разположени в средата на V-образния блок. Това инженерно решение води до хронично прегряване, изпечени гумички на клапаните, чудовищен разход на масло и, в крайна сметка, до пълно сриване на компонентите. Огромният апетит за гориво е най-малкият проблем на всеки, дръзнал да се сдобие с такава неподдържана баварка на старо.

Веднага след него се нарежда едно британско недоразумение

То кара собствениците на Land Rover и Jaguar да настръхват само при споменаването му. Става дума за 3.0-литровия дизелов двигател от фамилията AJD-V6, известен още като Lion. Роден от сътрудничеството между PSA и Ford, този агрегат страда от фундаментални конструктивни дефекти, свързани с маслената помпа и капризната горивна система. Голямата трагедия тук настъпва внезапно – масленото гладуване редовно води до превъртени биелни лагери и брутално счупване на коляновия вал. Еха, удоволствието от шофирането на луксозен високопроходим автомобил изчезва в мига, в който механикът ви съобщи, че единственото спасение е закупуването на изцяло нов мотор.

Азиатското автомобилостроене също има своите скелети в гардероба

Тези мотори затварят челната тройка на най-опасните за джоба задвижващи блокове. Става дума за популярните корейски мотори на Hyundai, които сериозно опетниха репутацията на марката с бензиновите 2.0 и 2.4-литрови мотори от сериите G4KD и G4KE. Тези сърца туптят под капака на бестселъри като Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata. Огромният препъникамък при тях се оказа липсата на маслени дюзи за охлаждане на буталата в ранните версии, което води до появата на дълбоки надрасквания по стените на цилиндрите, известни като задирания.

Проблемът със задирането при корейските агрегати е толкова сериозен, че много собственици се сблъскват с необходимостта от скъп основен ремонт още преди пробегът да е достигнал заветните 100 000 километра. Първите симптоми са ясно доловимо почукване при студен старт и прогресиращ разход на моторно масло. Макар тези автомобили да се купуват с идеята за практичност и евтина поддръжка, ремонтните комплекти, шлайфането на блока или цялостната замяна на късия блок бързо приземяват ентусиазираните новодомци на земята.

В крайна сметка, пазарът на употребявани превозни средства изисква хладнокръвие и сериозно проучване преди покупка. Търсенето на висок статус с евтино BMW или луксозен Land Rover често завършва с финансово бедствие, а залагането на уж сигурната корейска карта може да ви остави без автомобил в най-неподходящия момент. Преди да броите парите за следващото си возило, винаги проверявайте кода на мотора под капака, за да не се окаже, че купувате абонамент за най-скъпия сервиз в града.