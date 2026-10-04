„Възраждане“ предлага пълна проверка на подписите за избори

Парламентарната група на „Възраждане“ предлага промени в Изборния кодекс, с които проверката на подписките за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети да обхваща всички записи в списъците, а не само част от тях. Предложението засяга изборите за народни представители, президент и вицепрезидент и членове на Европейския парламент.

При проверката в протокола ще се посочва общият брой на избирателите, за които са установени коректни записи в целия представен списък. Именно този брой ще се използва и когато се определя дали партия, коалиция или инициативен комитет трябва да възстанови получените средства за медиен пакет.

Медийният пакет ще зависи от действителните гласове

Според законопроекта получателят на медийния пакет ще трябва да възстанови в държавния бюджет пълния размер на действително изплатената сума, ако на съответния избор получи по-малко действителни гласове от броя на избирателите, подкрепили регистрацията му с коректен подпис.

При инициативен комитет ще се отчитат подписите за регистрация на издигнатия от него независим кандидат. За кандидатите за президент и вицепрезидент ще се вземат предвид подписите в подкрепа на регистрацията на съответната кандидатска двойка. Броят на подкрепилите регистрацията ще се определя след проверка на всички записи, независимо от минималния брой подписи, необходим за регистрация.

Различен ред при трите вида избори

При избори за народни представители ще се отчитат всички действителни гласове за кандидатските листи на партията или коалицията в страната и извън нея. При президентски избори ще се броят действителните гласове за издигнатата кандидатска двойка при първото гласуване.

За изборите за Европейски парламент ще се вземат предвид действителните гласове за листата на партията или коалицията, както и гласовете за независим кандидат, подадени в страната и извън нея.

ЦИК ще определя размера на задължението

Централната избирателна комисия ще трябва да установи в 60-дневен срок от обявяването на изборните резултати дали е налице задължение за възстановяване на медийния пакет. В решението ще се посочват броят на проверените коректни записи, действителните гласове, изплатената сума и размерът на задължението.

Преди решението засегнатите лица ще бъдат уведомявани и ще разполагат с 14 дни за възражения. След това решението ще бъде съобщавано на задължените лица и публикувано, като личните данни на избирателите, подкрепили регистрацията, ще бъдат заличавани.

„Целта на промените е да се ограничат злоупотребите с лични данни и публични средства и да се повиши доверието в изборния процес“, посочват вносителите в мотивите към законопроекта.

Източници: Фокус