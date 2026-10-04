Новини
България »
София »
„Възраждане“ предлага пълна проверка на подписите за избори
  Тема: Избори

„Възраждане“ предлага пълна проверка на подписите за избори

4 Октомври, 2026 05:12 405 0

  • възраждане-
  • изборен кодекс-
  • президентски избори-
  • медийни пакети-
  • цик

Законопроектът предвижда възстановяване на медийните пакети, ако действителните гласове са по-малко от коректните подписи за регистрация.

„Възраждане“ предлага пълна проверка на подписите за избори - 1
Снимка: Възраждане
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентарната група на „Възраждане“ предлага промени в Изборния кодекс, с които проверката на подписките за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети да обхваща всички записи в списъците, а не само част от тях. Предложението засяга изборите за народни представители, президент и вицепрезидент и членове на Европейския парламент.

При проверката в протокола ще се посочва общият брой на избирателите, за които са установени коректни записи в целия представен списък. Именно този брой ще се използва и когато се определя дали партия, коалиция или инициативен комитет трябва да възстанови получените средства за медиен пакет.

Медийният пакет ще зависи от действителните гласове

Според законопроекта получателят на медийния пакет ще трябва да възстанови в държавния бюджет пълния размер на действително изплатената сума, ако на съответния избор получи по-малко действителни гласове от броя на избирателите, подкрепили регистрацията му с коректен подпис.

При инициативен комитет ще се отчитат подписите за регистрация на издигнатия от него независим кандидат. За кандидатите за президент и вицепрезидент ще се вземат предвид подписите в подкрепа на регистрацията на съответната кандидатска двойка. Броят на подкрепилите регистрацията ще се определя след проверка на всички записи, независимо от минималния брой подписи, необходим за регистрация.

Различен ред при трите вида избори

При избори за народни представители ще се отчитат всички действителни гласове за кандидатските листи на партията или коалицията в страната и извън нея. При президентски избори ще се броят действителните гласове за издигнатата кандидатска двойка при първото гласуване.

За изборите за Европейски парламент ще се вземат предвид действителните гласове за листата на партията или коалицията, както и гласовете за независим кандидат, подадени в страната и извън нея.

ЦИК ще определя размера на задължението

Централната избирателна комисия ще трябва да установи в 60-дневен срок от обявяването на изборните резултати дали е налице задължение за възстановяване на медийния пакет. В решението ще се посочват броят на проверените коректни записи, действителните гласове, изплатената сума и размерът на задължението.

Преди решението засегнатите лица ще бъдат уведомявани и ще разполагат с 14 дни за възражения. След това решението ще бъде съобщавано на задължените лица и публикувано, като личните данни на избирателите, подкрепили регистрацията, ще бъдат заличавани.

„Целта на промените е да се ограничат злоупотребите с лични данни и публични средства и да се повиши доверието в изборния процес“, посочват вносителите в мотивите към законопроекта.

Източници: Фокус


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове