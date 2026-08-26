Френският електрически бестселър Renault 5 E-Tech идва с повече мощност и по-голям пробег

Френският автомобилен производител отвори поръчките за обновения Renault 5 E-Tech, който официално ще застане пред публиката по време на предстоящия автомобилен салон в Париж през октомври. Въпреки че външният вид и вътрешното пространство запазват познатите стилни линии, палитрата от екстериорни цветове е разширена, а клиентите вече разполагат с нови възможности за персонализация чрез специални графични елементи за покрива и калниците.

Главното предимство на модернизацията обаче се крие под каросерията. Инженерите на марката са оптимизирали аеродинамиката чрез преработени външни огледала, което директно се отразява на автономния пробег. Версията с батерия с капацитет 40 kWh вече осигурява до 315 километра с едно зареждане, докато по-големият батериен пакет от 52 kWh увеличава автономността до 430 километра. Базовият електромотор също отбелязва скок в производителността, развивайки 110 конски сили спрямо досегашните 95, а по-високите нива на оборудване разчитат на агрегати със 120 и 150 конски сили.

Промените в купето засягат технологичното оборудване и функционалността. Част от нивата получават безжично индуктивно зареждане за смартфони с интегрирана вентилация, предпазваща устройствата от прегряване. На мястото на познатия бутон Multi-Sense на волана дебютира новият интелигентен режим Smart. При неговото активиране бордовата електроника автоматично анализира стила на управление на водача и избира най-подходящата от трите настройки за движение.

От френската компания потвърждават, че настоящото обновяване е само стъпка от по-дългосрочната стратегия за модела, като за 2027 година е насрочена следваща фаза с още по-напредничави технологични решения.