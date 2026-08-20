От Renault остават верни на физическите бутони

Докато голяма част от автомобилната индустрия прекара последното десетилетие в прикриването на евтиното производство под маската на елегантен „минимализъм“, като скри основните функции зад огромни стъклени сензорни екрани, Renault заема твърда позиция по въпроса. Френският автомобилен производител последователно отказва да премахне тактилните превключватели, обявявайки физическите бутони и копчета за недоговаряем основен принцип на интериорния дизайн. Говорейки за стратегията на марката по отношение на кокпита, генералният мениджър на Renault Австралия Глен Сийли призна, че окабеляването на специални превключватели и аналогови контроли по своята същност е по-скъпо от показването на код на дисплей, но настоя, че допълнителните разходи за сглобяване са необходима инвестиция в ергономията за водача и пътната безопасност.

Тази философия е в пряка хармония с изискванията на регулаторните органи за безопасност като Euro NCAP, чиито протоколи за тестове за безопасност от 2026 година изрично насочват автомобилните производители обратно към физическите елементи за управление на основните функции при шофиране, с цел да се ограничи разсейването на водача. Опитът да се навигира из скрити подменюта за настройка на климатичната система или силата на звука при скорости по магистралата отвлича погледа от пътя – компромис, който Renault отказва да приеме. Вместо това марката запазва централните си инфоразвлекателни дисплеи за сложни задачи като навигация и управление на мултимедията, като често използваните настройки остават разположени на специални превключватели на волана и централната конзола, достъпни на една ръка разстояние.

Конкурентите, които агресивно премахнаха физическите бутони, сега са принудени да направят публични обратни завои, Volkswagen например открито призна, че е прекалил със сензорните бутони, докато Audi възстановява характерния си тактилен клик, а Mercedes-Benz признава, че е отишъл твърде далеч с интеграцията на екраните.