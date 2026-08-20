Новини
Авто »
От Renault остават верни на физическите бутони

От Renault остават верни на физическите бутони

20 Август, 2026 12:08 473 7

  • renault-
  • бутони-
  • физически бутони

Компанията заяви, че не смята да прави компромиси с подобни аспекти

От Renault остават верни на физическите бутони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато голяма част от автомобилната индустрия прекара последното десетилетие в прикриването на евтиното производство под маската на елегантен „минимализъм“, като скри основните функции зад огромни стъклени сензорни екрани, Renault заема твърда позиция по въпроса. Френският автомобилен производител последователно отказва да премахне тактилните превключватели, обявявайки физическите бутони и копчета за недоговаряем основен принцип на интериорния дизайн. Говорейки за стратегията на марката по отношение на кокпита, генералният мениджър на Renault Австралия Глен Сийли призна, че окабеляването на специални превключватели и аналогови контроли по своята същност е по-скъпо от показването на код на дисплей, но настоя, че допълнителните разходи за сглобяване са необходима инвестиция в ергономията за водача и пътната безопасност.

Тази философия е в пряка хармония с изискванията на регулаторните органи за безопасност като Euro NCAP, чиито протоколи за тестове за безопасност от 2026 година изрично насочват автомобилните производители обратно към физическите елементи за управление на основните функции при шофиране, с цел да се ограничи разсейването на водача. Опитът да се навигира из скрити подменюта за настройка на климатичната система или силата на звука при скорости по магистралата отвлича погледа от пътя – компромис, който Renault отказва да приеме. Вместо това марката запазва централните си инфоразвлекателни дисплеи за сложни задачи като навигация и управление на мултимедията, като често използваните настройки остават разположени на специални превключватели на волана и централната конзола, достъпни на една ръка разстояние.

Конкурентите, които агресивно премахнаха физическите бутони, сега са принудени да направят публични обратни завои, Volkswagen например открито призна, че е прекалил със сензорните бутони, докато Audi възстановява характерния си тактилен клик, а Mercedes-Benz признава, че е отишъл твърде далеч с интеграцията на екраните.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант селянин

    3 2 Отговор
    Жалко, че пренебрегнаха физическите си мотори. Само БМВ и Тойота стават вече, всичко друго е леш.

    Коментиран от #7

    12:10 20.08.2026

  • 2 Остават

    3 2 Отговор
    верни или се завръщат към тях? Май е по-скоро 2-то.

    12:13 20.08.2026

  • 3 любопитен

    1 1 Отговор
    Този дисплей не можахте ли да го изчанчите още малко?

    12:14 20.08.2026

  • 4 ?????

    5 0 Отговор
    Откриха топлата вода.
    На всеки нормален шофьор му е ясно че с бутоните е по-удобно.
    Всичко е на ниво рефлекси, а не да са дзвериш в лаптопа да търсиш менюта и подменюта и да отвличаш вниманието си от пътната обстановка.

    12:19 20.08.2026

  • 5 Айде по-скромно да се изказваме

    3 1 Отговор
    Понеже и аз карам Рено, само да кажа, че именно в Аустрал бяха премахнати физическите бутони, а менюто е толкова сложно, че ти се иска да не си го купувал. Своква се, но е добре от Рено да заявят, че и те са сгрешили и се поправят.

    12:22 20.08.2026

  • 6 Абе

    2 0 Отговор
    Най-удобно и безопасно по време на път си е копчето, защото можеш да го напипаш дори без да гледаш към него ! А тия големи екрани трябва да са само за навигация, и когато не си в движение !

    12:24 20.08.2026

  • 7 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "сектант селянин":

    БМВ отдавна пренебрегват всичко.Вкарат последните новости защото ги измилят.Говоря за високия клас от 5 нагоре.

    12:25 20.08.2026