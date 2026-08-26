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Как една евтина Mazda се превърна в най-скъпото Ferrari в историята

Как една евтина Mazda се превърна в най-скъпото Ferrari в историята

26 Август, 2026 16:45 511 0

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В основата на проекта заляга купе-кабриолетът Mazda MX-5 RF от 2017 година

Как една евтина Mazda се превърна в най-скъпото Ferrari в историята - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският роудстър Mazda MX-5 получи неочаквана и високотехнологична метаморфоза, превръщайки се в модерна интерпретация на една от най-големите икони в автомобилната история – Ferrari 250 GTO. Радикалната пренастройка е дело на специалистите от американското ателие Modern Custom Classics, а завършеният проект е подготвен за продажба на търг от аукционната къща Mecum.

В основата на проекта заляга купе-кабриолетът Mazda MX-5 RF от 2017 година. За да постигнат желания визуален ефект, майсторите са подменили почти цялата външна каросерия с ръчно изработени панели от въглеродни влакна. От оригиналния японски модел са запазени единствено вратите, предното стъкло и сгъваемият твърд покрив с електрозадвижване.

Как една евтина Mazda се превърна в най-скъпото Ferrari в историята

Формите на автомобила намират вдъхновение в трикратния световен шампион в GT сериите – класическото Ferrari 250 GTO от 1962 година. Произведено в едва 36 бройки, оригиналното купе от Маранело носи титлата за един от най-скъпите и търсени екземпляри сред колекционерите в целия свят. Характерните фарове с капковидна форма, агресивно насочената задна част и познатите въздухозаборници по предния капак пресъздават силуета на италианската легенда.

Как една евтина Mazda се превърна в най-скъпото Ferrari в историята

За разлика от състезателния си първообразец, прероденият автомобил запазва пълния набор от модерни системи за безопасност и комфорт. На разположение на водача остават климатичната инсталация, мултимедията с навигация, камерата за заден ход и електронната система за стабилност.

Как една евтина Mazda се превърна в най-скъпото Ferrari в историята

Под карбоновия капак обаче не работи класическия 3.0-литров V12 атмосферен мотор. Колата разчита на познатия 2.0-литров четирицилиндров агрегат на Mazda с мощност от 160 конски сили. Техническата част е допълнена от спортна генерация Borla и 6-степенна ръчна скоростна кутия, запазвайки надеждността и достъпната поддръжка на японската платформа.


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