Ford готви нов кросоувър на платформата на китайската Geely

Испанският завод на Ford във Валенсия се подготвя за мащабна пренастройка, която ще върне към живот съоръжение с драматично спаднал капацитет през последните години. Сделката между двата автомобилни концерна предвижда китайската компания да инвестира в производствените линии, за да реализира свои и съвместни проекти на европейска земя. Според официалните данни от ръководството на Geely, производственият процес в завода трябва да започне плавно до 2028 година, поставяйки началото на изцяло нова глава за съоръжението.

Основата на бъдещия компактен кросоувър на Ford ще бъде гъвкавата архитектура Global Intelligent Electric Architecture, позната в бранша като GEA. Тази платформа вече е доказала своите качества в азиатските модели на Geely, сред които изцяло електрическият EX5 и плъг-ин хибридният Starray. Американските инженери обаче залагат на концепция за многоенергийни задвижвания, което означава, че новият модел ще предлага на клиентите както хибридни системи, така и изцяло електрически версии.

Въпреки общата технологична база с китайските си сродници, американският автомобилен производител държи да запази своя идентичност. Дизайнерският екип на Ford подготвя агресивна визия с ясни рали мотиви, която да разграничава визуално модела от всичко останало на пазара. Новият кросоувър ще дели поточната линия във Валенсия с легендарния Bronco, чиято европейска премиера също е планирана за 2028 година, макар и върху съвсем различна платформа.

Партньорството предвижда общо пет нови модела да слизат от испанските поточни линии – два под логото на Geely и три с емблемата на Ford. За китайския концерн това е ключова стъпка за трайно установяване в Европа, докато за американската компания сътрудничеството осигурява достъп до конкурентна електрическа технология и оптимизация на производствените разходи в региона.