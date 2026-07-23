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Подробности за новия флагман на MG

Подробности за новия флагман на MG

23 Юли, 2026 14:30 840 3

  • mg-
  • 07-
  • флагман

Марката официално разкри подробностите около своя най-нов модел MG 07, който ще се предлага с електрическо задвижване и като plug-in хибрид

Подробности за новия флагман на MG - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След успешното си завръщане на европейските пазари и все по-силното присъствие у нас, MG направи следващата голяма крачка в своето развитие. Компанията разкри официални детайли за новия си флагмански модел MG 07. Елегантният лифтбек с купеобразна силуетна линия е пряк приемник на конвенционалния MG 7, но за разлика от него стъпва върху напълно нова архитектура за превозни средства с алтернативно задвижване. Очаква се моделът да се превърне в един от основните играчи в средния клас, противопоставяйки се директно на установените лидери в сегмента.

Габаритите на автомобила подчертават динамичното му излъчване. Дължината от 4886 мм, ширината от 1900 мм и междуосието от 2825 мм осигуряват сериозно пространство в интериора и му придават осанка на истински бизнес лифтбек. Външният дизайн съчетава спортни пропорции с чисти аеродинамични линии – издължен преден капак, тесни агресивни фарове и извита покривна линия, която плавно се прелива в задната част. За задвижването на въздушния поток при високи скорости се грижи активен прибиращ се спойлер, вграден в капака на багажника.

Подробности за новия флагман на MG

Купето залага на дигитализация от най-високо ниво и безпрецедентен за класа си комфорт. В центъра на таблото е разположен голям 15,6-инчов мултимедиен сензорен екран, подкрепен от тесен дигитален дисплей пред водача и софтуерни системи с изкуствен интелект. Оборудването включва луксозни екстри като премиум аудиосистема с 21 високоговорителя, панорамен стъклен покрив и кресла с пълно електрическо регулиране, отопление, вентилация и масажни функции. Практичността също е изведена на преден план: основният багажник предлага капацитет от 697 литра, а при електрическите версии под предния капак е обособено допълнително отделение с обем 109 литра.

Голямата технологична новина при MG 07 е внедряването на иновативната батерийна технология с полутвърд електролит. Чисто електрическите версии със задно задвижване и мощност от 240 конски сили разполагат с 67 kWh полутвърда батерия, осигуряваща изключително висока плътност на енергията, устойчивост при ниски температури и стандартен пробег над 600 километра с едно зареждане. За търсещите по-висока динамика се предлага модификация с 320 конски сили и по-голям капацитет, способна да измине до 840 км.

Подробности за новия флагман на MG

За клиентите, които все още търсят гъвкавостта на традиционните горива при дълги пътувания из страната, флагманът ще бъде достъпен и като plug-in хибрид. Хибридната система съчетава 1,5-литров турбобензинов двигател със 112 к.с. и мощен електродвигател с 207 к.с., осигурявайки отлично съотношение между динамични характеристики и минимален разход на гориво в градски условия. Перспективите пред модела изглеждат обещаващи, тъй като технологичният скок при батериите е съчетан с агресивна ценова политика, с която марката цели да утвърди позициите си и на европейския континент.

Подробности за новия флагман на MG


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българина

    1 1 Отговор
    марката мг изобшо не е. марка и не значи нищо! можеха да сложат каквито искат две букви със същия резултат! значела нешо преди 50 г.. а китайжите ги купиха когато китайско звучеше несигурно и евтино. Сега е обратното. Английско значи произведено евтино в китай, а китайското е марковото! да я закриват тая марка. Все едно со кулуваш телефон сиемнс или бош, имаше ги ама преди 30 г.... ценностите водят до регрес.....

    Коментиран от #2

    14:54 23.07.2026

  • 2 Според жемини, това е

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Известна английска марка спортни автомобили от 1920-та година. Китайското MG с 1,5 турбо бензинов двигател, не изглежда никак лошо.

    15:19 23.07.2026

  • 3 Частна Република България

    0 0 Отговор
    Едно време на 15 инча телевизор се събирахме 10-15 хлапета да гледаме ,на видео касети ,забранени филми за възрастни. Сега ще си карам кола и ще гледам

    15:43 23.07.2026