Подробности за новия флагман на MG

След успешното си завръщане на европейските пазари и все по-силното присъствие у нас, MG направи следващата голяма крачка в своето развитие. Компанията разкри официални детайли за новия си флагмански модел MG 07. Елегантният лифтбек с купеобразна силуетна линия е пряк приемник на конвенционалния MG 7, но за разлика от него стъпва върху напълно нова архитектура за превозни средства с алтернативно задвижване. Очаква се моделът да се превърне в един от основните играчи в средния клас, противопоставяйки се директно на установените лидери в сегмента.

Габаритите на автомобила подчертават динамичното му излъчване. Дължината от 4886 мм, ширината от 1900 мм и междуосието от 2825 мм осигуряват сериозно пространство в интериора и му придават осанка на истински бизнес лифтбек. Външният дизайн съчетава спортни пропорции с чисти аеродинамични линии – издължен преден капак, тесни агресивни фарове и извита покривна линия, която плавно се прелива в задната част. За задвижването на въздушния поток при високи скорости се грижи активен прибиращ се спойлер, вграден в капака на багажника.

Купето залага на дигитализация от най-високо ниво и безпрецедентен за класа си комфорт. В центъра на таблото е разположен голям 15,6-инчов мултимедиен сензорен екран, подкрепен от тесен дигитален дисплей пред водача и софтуерни системи с изкуствен интелект. Оборудването включва луксозни екстри като премиум аудиосистема с 21 високоговорителя, панорамен стъклен покрив и кресла с пълно електрическо регулиране, отопление, вентилация и масажни функции. Практичността също е изведена на преден план: основният багажник предлага капацитет от 697 литра, а при електрическите версии под предния капак е обособено допълнително отделение с обем 109 литра.

Голямата технологична новина при MG 07 е внедряването на иновативната батерийна технология с полутвърд електролит. Чисто електрическите версии със задно задвижване и мощност от 240 конски сили разполагат с 67 kWh полутвърда батерия, осигуряваща изключително висока плътност на енергията, устойчивост при ниски температури и стандартен пробег над 600 километра с едно зареждане. За търсещите по-висока динамика се предлага модификация с 320 конски сили и по-голям капацитет, способна да измине до 840 км.

За клиентите, които все още търсят гъвкавостта на традиционните горива при дълги пътувания из страната, флагманът ще бъде достъпен и като plug-in хибрид. Хибридната система съчетава 1,5-литров турбобензинов двигател със 112 к.с. и мощен електродвигател с 207 к.с., осигурявайки отлично съотношение между динамични характеристики и минимален разход на гориво в градски условия. Перспективите пред модела изглеждат обещаващи, тъй като технологичният скок при батериите е съчетан с агресивна ценова политика, с която марката цели да утвърди позициите си и на европейския континент.