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Войната се разраства! Доналд Тръмп обмислял нови мита срещу Канада
  Тема: Войната на митата

Войната се разраства! Доналд Тръмп обмислял нови мита срещу Канада

26 Август, 2026 18:18 804 14

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  • доналд тръмп-
  • марк карни-
  • онтарио

По-рано министерството на финансите на Канада съобщи, че от 8 септември въвежда мита в размер на 15%, 25% и 50% върху редица стоки от САЩ

Войната се разраства! Доналд Тръмп обмислял нови мита срещу Канада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Администрацията на президента на САЩ обсъжда възможността за налагане на допълнителни търговски санкции срещу Канада в отговор на мерките, обявени по-рано от министър-председателя Марк Карни, разкри Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Според служител на Белия дом САЩ може да прибегнат до по-нататъшна ескалация по отношение на Канада, включително да повишат митата и да предприемат други търговски мерки.

Той отбеляза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага с цял арсенал от инструменти, които могат да бъдат използвани в спора с Канада.

Очаква се ответната реакция на САЩ да последва в най-скоро време.

По-рано министерството на финансите на Канада съобщи, че от 8 септември въвежда мита в размер на 15%, 25% и 50% върху редица стоки от САЩ.

Според съобщението под ответните мита попадат американски стоки на стойност почти 20 млрд. долара. Мерките се отнасят за автомобили и мотоциклети, битова техника, селскостопанско оборудване, електроуреди, хартия и картон. При това митата върху стомана, алуминий и изделия от тях се повишиха от 25% на 50%.

Миналата събота влязоха в сила американските мита от 50% върху канадски стоки на стойност 20 млрд. долара. В понеделник Тръмп обяви, че от 1 януари 2027 г. митата на САЩ върху произведените в Канада автомобили, камиони, авторезервни части и стомана ще бъдат 50%.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 жалък е

    16 3 Отговор
    Рижата лисица запали света за пари , но Бог си знае работата !!!

    18:21 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчи

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Калготки бе , Офчи ... КАЛГОТКИ ..

    18:24 26.08.2026

  • 5 Тръмпона

    11 1 Отговор
    е бесен, че канадците не си поплюват!
    Праскат му митата и той бълва змии и гущери!👹

    18:31 26.08.2026

  • 6 Биробижан е узки

    2 1 Отговор
    власт за дъртите сенилни старци

    18:35 26.08.2026

  • 7 Ту-туууу

    2 0 Отговор
    В отговора си, публикуван в социалните мрежи, Тръмп индиректно повтори твърдението си, че ако Канада иска да избегне американските мита, ще трябва да стане 51-вият щат.
    Той заяви, че Канада иска „ползите от това да бъде държава, без всъщност да е такава! Те също така налагат прекомерни мита на нашите прекрасни фермери в продължение на много години. Стига толкова!“
    Това показва, че конфликтът се простира отвъд приблизително 500-те продукта, които ще бъдат обект на 50% мита. Списъкът вече включва широка гама от продукти, включително строителни материали, млечни продукти, дрехи и алкохол. Американските тарифи влязоха в сила в събота в полунощ. Канадските тарифи, които все още не са обявени, ще бъдат наложени от 8 септември. Карни посочи, че те ще се прилагат за „стомана, млечни продукти, домакински уреди, селскостопанска техника, целулоза и хартия, както и електроника“.

    18:46 26.08.2026

  • 8 Мъ кЪнадците

    2 0 Отговор
    Да не са урсулЪ като и казаха 25%, а тя ооо и на 15%ще сме ок

    18:46 26.08.2026

  • 9 Пенка

    2 0 Отговор
    Ма канадците как се отвориха на Тръмпи😂😂🤣 техната се отлага😂😂

    18:47 26.08.2026

  • 10 Бай Дън

    1 0 Отговор
    Скоро ще има ,, Канадски бекон’’ филма ще се превърне в реалност!

    18:55 26.08.2026

  • 11 Мишел

    1 0 Отговор
    Китайски хакери са атакували успешно множество важни държавни институции на САЩ - министерства - военното, на правосъдието, сената, НАСА, ФРС и др. Уточняват се хакнатите данни.

    18:56 26.08.2026

  • 12 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Като гледам търговията им е еднаква като оборот! И кой ще е потърпевш народа, с по висока инфлация!

    18:58 26.08.2026

  • 13 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Гардиън всява паника в САЩ, като предупреждава американците за рязко покачване на цената на тоалетната хартия.

    Виновникът остава тарифният спор между Тръмп и Канада. В края на краищата, САЩ внасят тоалетна хартия от Канада средно на стойност 328 милиона долара годишно. Дори хартията, произведена в страната, често е направена от дървесна маса, която – познахте – идва от същата тази Канада.

    Междувременно, според изданието, САЩ представляват над 20% от световното потребление на тоалетна хартия, въпреки факта, че страната е дом на далеч от една пета от населението на света. Средностатистическият американец изразходва 141 ролки годишно – превъзхождайки дори германците, които също се наслаждават на хубаво, обилно изхвърляне на хартия, но използват само 134 ролки годишно.

    Времето ще покаже дали пестеливите американци ще намалят потреблението си на тоалетна хартия поради скока на цените, ще преминат към бюджетни листа от репей или може би ще започнат да използват печатните издания на британския Гардиън по предназначение.

    19:03 26.08.2026

  • 14 Даао

    1 0 Отговор
    Нищо не направи в Иран, да видим сега дали може да направи нещо с васала Канада. А с Гренландия какво стана? Май някой му каза да стои мирен и да не рупа моркови, гренландски. Смешник си е дедо.

    19:09 26.08.2026