Войната се разраства! Доналд Тръмп обмислял нови мита срещу Канада

Администрацията на президента на САЩ обсъжда възможността за налагане на допълнителни търговски санкции срещу Канада в отговор на мерките, обявени по-рано от министър-председателя Марк Карни, разкри Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Според служител на Белия дом САЩ може да прибегнат до по-нататъшна ескалация по отношение на Канада, включително да повишат митата и да предприемат други търговски мерки.

Той отбеляза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага с цял арсенал от инструменти, които могат да бъдат използвани в спора с Канада.

Очаква се ответната реакция на САЩ да последва в най-скоро време.

По-рано министерството на финансите на Канада съобщи, че от 8 септември въвежда мита в размер на 15%, 25% и 50% върху редица стоки от САЩ.

Според съобщението под ответните мита попадат американски стоки на стойност почти 20 млрд. долара. Мерките се отнасят за автомобили и мотоциклети, битова техника, селскостопанско оборудване, електроуреди, хартия и картон. При това митата върху стомана, алуминий и изделия от тях се повишиха от 25% на 50%.

Миналата събота влязоха в сила американските мита от 50% върху канадски стоки на стойност 20 млрд. долара. В понеделник Тръмп обяви, че от 1 януари 2027 г. митата на САЩ върху произведените в Канада автомобили, камиони, авторезервни части и стомана ще бъдат 50%.