Войната се разраства! Доналд Тръмп обмислял нови мита срещу Канада

Администрацията на президента на САЩ обсъжда възможността за налагане на допълнителни търговски санкции срещу Канада в отговор на мерките, обявени по-рано от министър-председателя Марк Карни, разкри Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.
Според служител на Белия дом САЩ може да прибегнат до по-нататъшна ескалация по отношение на Канада, включително да повишат митата и да предприемат други търговски мерки.
Той отбеляза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага с цял арсенал от инструменти, които могат да бъдат използвани в спора с Канада.
Очаква се ответната реакция на САЩ да последва в най-скоро време.
По-рано министерството на финансите на Канада съобщи, че от 8 септември въвежда мита в размер на 15%, 25% и 50% върху редица стоки от САЩ.
Според съобщението под ответните мита попадат американски стоки на стойност почти 20 млрд. долара. Мерките се отнасят за автомобили и мотоциклети, битова техника, селскостопанско оборудване, електроуреди, хартия и картон. При това митата върху стомана, алуминий и изделия от тях се повишиха от 25% на 50%.
Миналата събота влязоха в сила американските мита от 50% върху канадски стоки на стойност 20 млрд. долара. В понеделник Тръмп обяви, че от 1 януари 2027 г. митата на САЩ върху произведените в Канада автомобили, камиони, авторезервни части и стомана ще бъдат 50%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 жалък е
18:21 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчи
До коментар #1 от "Овчар":Калготки бе , Офчи ... КАЛГОТКИ ..
18:24 26.08.2026
5 Тръмпона
Праскат му митата и той бълва змии и гущери!👹
18:31 26.08.2026
6 Биробижан е узки
18:35 26.08.2026
7 Ту-туууу
Той заяви, че Канада иска „ползите от това да бъде държава, без всъщност да е такава! Те също така налагат прекомерни мита на нашите прекрасни фермери в продължение на много години. Стига толкова!“
Това показва, че конфликтът се простира отвъд приблизително 500-те продукта, които ще бъдат обект на 50% мита. Списъкът вече включва широка гама от продукти, включително строителни материали, млечни продукти, дрехи и алкохол. Американските тарифи влязоха в сила в събота в полунощ. Канадските тарифи, които все още не са обявени, ще бъдат наложени от 8 септември. Карни посочи, че те ще се прилагат за „стомана, млечни продукти, домакински уреди, селскостопанска техника, целулоза и хартия, както и електроника“.
18:46 26.08.2026
8 Мъ кЪнадците
18:46 26.08.2026
9 Пенка
18:47 26.08.2026
10 Бай Дън
18:55 26.08.2026
11 Мишел
18:56 26.08.2026
12 Дон Дони
18:58 26.08.2026
13 Сатана Z
Виновникът остава тарифният спор между Тръмп и Канада. В края на краищата, САЩ внасят тоалетна хартия от Канада средно на стойност 328 милиона долара годишно. Дори хартията, произведена в страната, често е направена от дървесна маса, която – познахте – идва от същата тази Канада.
Междувременно, според изданието, САЩ представляват над 20% от световното потребление на тоалетна хартия, въпреки факта, че страната е дом на далеч от една пета от населението на света. Средностатистическият американец изразходва 141 ролки годишно – превъзхождайки дори германците, които също се наслаждават на хубаво, обилно изхвърляне на хартия, но използват само 134 ролки годишно.
Времето ще покаже дали пестеливите американци ще намалят потреблението си на тоалетна хартия поради скока на цените, ще преминат към бюджетни листа от репей или може би ще започнат да използват печатните издания на британския Гардиън по предназначение.
19:03 26.08.2026
14 Даао
19:09 26.08.2026