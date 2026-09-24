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Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение

Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение

24 Септември, 2026 08:24 470 5

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Все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили

Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона „Отдих“, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG-ALERT, обобщи БНТ.

Над 16 екипа на пожарната и два хеликоптера от 24-та авиобаза „Крумово“ са участвали в гасенето. През нощта на място са останали четири дежурни екипа.

Старши комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, съобщи, че тази сутрин районът е бил обследван два пъти с термокамера и във видимата част. По думите му няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки.

„ Нямаме нищо притеснително по фронта на пожара. Това, което и към крайните вечерни часове се наблюдаваше, единични тлеещи огнища в постройките, които са засегнати. Всички са под наблюдение, екипите са на място, така че очакваме днес да приключим окончателно и с тях“, каза Димов.

Причините за пожара все още се изясняват.

„Всички версии пред нас стоят, но имаме сериозни притеснения, тъй като в ранните часове на 23.00, между 2.00 и 4.30 през нощта, колегите гасиха множество самостоятелни огнища, възникнали в района, което лично за нас е наистина притеснително. За това се обърнахме към колегите от полицията, така че да максимално бързо да бъдат предприети действия за установяване евентуално на вече на хора, движения и така“, заяви директорът на пловдивската пожарна.

При евакуацията не всички жители са се съгласили доброволно да напуснат района. По думите на Димов се е наложило някои от тях да бъдат принудително евакуирани.

Общо 11 са засегнатите постройки, като по-голямата част са паянтови. За три от вилите има потвърдена информация, че са засегнати, като една от тях е била обитаема.

Кметът на Хисаря съобщи, че 10 души са били евакуирани и настанени в хотел в града. Българският червен кръст е оказал съдействие с одеяла и други необходими средства.

„Български червен кръст ни съдейства първоначално с одеяла, за да можем да ги стоплим, тъй като при вечер вече започна да става по-студено. Също имаше осигурена крана от тях и от нас, като община Хисаря. Настанени са, добре са. Тази сутрин очакваме да дойдат и лекари от БЧК, да направят така едни прегледи, да разговарят с психолог“, каза кметът Ива Вълчева.

Евакуираните ще могат да се върнат по домовете си, когато пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. Частичното бедствено положение в общината остава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Там пак горя

    2 0 Отговор
    Преди 2-3 години.

    08:31 24.09.2026

  • 2 лют пипер

    0 1 Отговор
    Михилци или Михаилци?

    08:32 24.09.2026

  • 3 Ван дер Любе

    0 0 Отговор
    Кой разпореди това безобразие?

    08:33 24.09.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Пожарите се гасят, а не се потушават. Да сте чули някой говорител на пожарната да използва тази купешка дума. Само журналистите я употребяват. Не знам , що им харесва толкова.

    Коментиран от #5

    08:42 24.09.2026

  • 5 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Г-н РЕАЛИСТ, предполагам, че имате предвид "журналистите".

    08:52 24.09.2026

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