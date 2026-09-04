Volkswagen уволнява 50 хиляди служители и съкращава моделите си наполовина

Надзорният съвет на Volkswagen Group официално одобри мащабната реформа „План за бъдещето 2030“ на главния изпълнителен директор Оливер Блуме, с което даде старт на най-голямата програма за индустриална реструктуризация в 89-годишната история на автомобилния производител. Одобрената стратегия предвижда съкращаване на още 50 000 работни места в световен мащаб, в допълнение към вече започналото в края на 2024 година съкращаване на 50 000 работни места, като по този начин общото съкращаване на работната сила в цялата група ще достигне 100 000 работни места до края на десетилетието. Решението идва в момент, в който Волфсбург се сблъсква с производствен капацитет в Европа, надвишаващ с повече от 500 000 единици действителното пазарно търсене, като ситуацията се усложнява от спада в продажбите на вътрешния пазар, предстоящите търговски мита и агресивната офанзива на китайските конкуренти в сектора на електромобилите.

За да подкрепи рентабилността и да повиши оперативните маржове до целевите 9 процента до 2030 година, Volkswagen възнамерява да съкрати глобалното си портфолио от автомобили с до 50 процента до 2035 година. Сложността на вариантите на оборудване и опциите ще бъде намалена с 75 процента, което ще позволи на инженерните екипи да концентрират ресурсите за разработка и капитала – включително планирана инвестиция от 135 милиарда евро в научноизследователска и развойна дейност и разработване на платформи до 2031 година върху модели с голям обем на производство и висок марж. Освен това групата планира да се раздели с или да преструктурира приблизително една трета от нестратегическите си дейности и дъщерни предприятия, за да рационализира основния си автомобилен бизнес.

Макар че незабавните затваряния на заводи бяха отложени след интензивни преговори с профсъюзите и провинция Долна Саксония, четири ключови германски производствени центъра – Емден, Цвикау, Хановер и Некарзулм – бяха поставени под официална проверка, като е планирано поетапно преустановяване на производството на моделите в периода между 2031 и 2034 година. В момента тези заводи произвеждат основни модели електромобили и луксозни флагмани, включително VW ID.3, ID.4, ID. Buzz, Cupra Born, както и сериите A5, A6, A8 и e-tron GT на Audi, произвеждани в Некарзулм. През следващите десет месеца Volkswagen ще оцени алтернативни промишлени приложения за тези обекти, тъй като настоящите продуктови цикли наближават края си.