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Volkswagen уволнява 50 хиляди служители и съкращава моделите си наполовина

Volkswagen уволнява 50 хиляди служители и съкращава моделите си наполовина

4 Септември, 2026 10:30 542 13

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Компанията прие „План за бъдещето 2030“

Volkswagen уволнява 50 хиляди служители и съкращава моделите си наполовина - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Надзорният съвет на Volkswagen Group официално одобри мащабната реформа „План за бъдещето 2030“ на главния изпълнителен директор Оливер Блуме, с което даде старт на най-голямата програма за индустриална реструктуризация в 89-годишната история на автомобилния производител. Одобрената стратегия предвижда съкращаване на още 50 000 работни места в световен мащаб, в допълнение към вече започналото в края на 2024 година съкращаване на 50 000 работни места, като по този начин общото съкращаване на работната сила в цялата група ще достигне 100 000 работни места до края на десетилетието. Решението идва в момент, в който Волфсбург се сблъсква с производствен капацитет в Европа, надвишаващ с повече от 500 000 единици действителното пазарно търсене, като ситуацията се усложнява от спада в продажбите на вътрешния пазар, предстоящите търговски мита и агресивната офанзива на китайските конкуренти в сектора на електромобилите.

За да подкрепи рентабилността и да повиши оперативните маржове до целевите 9 процента до 2030 година, Volkswagen възнамерява да съкрати глобалното си портфолио от автомобили с до 50 процента до 2035 година. Сложността на вариантите на оборудване и опциите ще бъде намалена с 75 процента, което ще позволи на инженерните екипи да концентрират ресурсите за разработка и капитала – включително планирана инвестиция от 135 милиарда евро в научноизследователска и развойна дейност и разработване на платформи до 2031 година върху модели с голям обем на производство и висок марж. Освен това групата планира да се раздели с или да преструктурира приблизително една трета от нестратегическите си дейности и дъщерни предприятия, за да рационализира основния си автомобилен бизнес.

Макар че незабавните затваряния на заводи бяха отложени след интензивни преговори с профсъюзите и провинция Долна Саксония, четири ключови германски производствени центъра – Емден, Цвикау, Хановер и Некарзулм – бяха поставени под официална проверка, като е планирано поетапно преустановяване на производството на моделите в периода между 2031 и 2034 година. В момента тези заводи произвеждат основни модели електромобили и луксозни флагмани, включително VW ID.3, ID.4, ID. Buzz, Cupra Born, както и сериите A5, A6, A8 и e-tron GT на Audi, произвеждани в Некарзулм. През следващите десет месеца Volkswagen ще оцени алтернативни промишлени приложения за тези обекти, тъй като настоящите продуктови цикли наближават края си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С име

    14 2 Отговор
    Санкциите действат, но в обратна посока.

    Коментиран от #4

    10:33 04.09.2026

  • 2 Това го писах преди 3 дни

    11 0 Отговор
    Всички ми се подиграваха!
    А само трябва да четете и други медии освен българските

    10:37 04.09.2026

  • 3 хехе

    16 1 Отговор
    За сегашното си дередже VW да благодарят на урсулите.

    10:38 04.09.2026

  • 4 Хех

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "С име":

    Като действат с обратна посока, що всички слуги на Путин ревете срещу тях. Радвайте се и искайте още. : ))

    10:39 04.09.2026

  • 5 Даааа

    8 0 Отговор
    Дизайнера на БМВ Х 5 и Х 6 вече има руски паспорт.
    Лично Путин му го даде

    10:39 04.09.2026

  • 6 иван костов

    7 1 Отговор
    Германците много се страхували от Русия!!! Щото Путин затваря заводите в Германия, а нацисткото правителство на канцлера Щмрък е жалко и безсилно!😂😂😂😂

    10:41 04.09.2026

  • 7 Може и да е за добро

    6 0 Отговор
    Че Фолксваген не построиха завод в България.

    10:41 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Има ли балъци още да купуват

    4 2 Отговор
    Ауди, Шкода, Сеат, Ламбо, Порше на ваг групата WV.Топ чупливи таратайки.

    10:50 04.09.2026

  • 10 Алфа Сектант🤠

    5 0 Отговор
    Вагините фалираха, да живее Дачия 🥁✝️🥁⚰️🥁

    10:50 04.09.2026

  • 11 Урсула

    2 0 Отговор
    Санкции, санкции, санкции... 😂😂😅

    10:54 04.09.2026

  • 12 Софиянец

    1 0 Отговор
    Ей, съсипаха я тази Русия 😂

    10:55 04.09.2026

  • 13 Другаря Си Дзин

    1 0 Отговор
    Дори и ние в Китай спряхме да купуваме европейски 🚾-та.

    11:00 04.09.2026