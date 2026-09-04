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Xiaomi обяви официалното си навлизане в Европа

Xiaomi обяви официалното си навлизане в Европа

4 Септември, 2026 14:32 441 1

  • xiaomi-
  • германия-
  • европа-
  • продажби

Компанията сключи договори с 8 автомобилни дилъра в Германия

Xiaomi обяви официалното си навлизане в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

На изложението IFA 2026 в Берлин технологичният гигант Xiaomi Auto официално сложи край на всички спекулации относно глобалните си амбиции, като потвърди, че офанзивата си по откриването на шоуруми в Европа ще стартира официално през 2027 година. Избягвайки модела на директни продажби към потребителите, който затъна няколко конкурентни стартъпа за електромобили в логистична пясъчна яма, Xiaomi подписа меморандуми за разбирателство с осем от най-влиятелните автомобилни дилърски групи в Германия.

Xiaomi обяви официалното си навлизане в Европа

Сред подписалите са Emil Frey Germany – най-голямата мрежа за търговия на дребно и дистрибуция на континента – както и LUEG Mobility, исторически призната като първият оторизиран партньор за продажби на Mercedes-Benz. Чрез съюза си с утвърдени гиганти в търговията на дребно като „Autohaus Dinnebier“, „Hahn Automobile“, „Ernst Dello“, „Fett & Wirtz“, „Penske-Jacobs“ и „SPT Avior“, производителят от Пекин полага солидна основа за продажби и сервизно обслужване в традиционни автосалони, подкрепена от утвърден европейски център за научноизследователска и развойна дейност в Мюнхен.

Xiaomi обяви официалното си навлизане в Европа

След като е доставила над 700 000 автомобила на вътрешния китайски пазар от пускането на първия си електромобил в началото на 2024 година, Xiaomi се готви да предприеме многостранна продуктова офанзива срещу традиционните европейски автомобилни производители. Докато SU7 и YU7 са подготвени да служат като основни модели за увеличаване на продажбите на марката, Xiaomi разширява портфолиото си и с новопредставената серия SkyNomad, включваща петместния N70 и мащабния, 5,28-метров седемместен SUV N90, развиващ над 400 к.с. благодарение на конфигурация с два мотора. За да изгради престиж в глобалния лайфстайл още преди физическото си пристигане на европейските пътища, Xiaomi представи в Берлин и своя концептуален модел Vision Gran Turismo, подготвяйки почвата за виртуалния му дебют в състезанията в предстоящото обновление Spec IV на Gran Turismo 7 през октомври, преди да започнат реалните доставки в шоурумите по целия континент.


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