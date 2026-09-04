Как и защо големите джанти се превърнаха от предимство в недостатък

В продължение на десетилетия отбелязването на опцията за прекомерно големи алуминиеви джанти беше „престъпление“ на суетата, което не вредеше на никого. Замяната на 16-цолови стоманени джанти с комплект внушителни 20-цолови колела беше чисто и просто въпрос на външен вид, като купувачите с удоволствие пренебрегваха незначителните компромиси в комфорта при шофиране и икономията на гориво. При автомобилите с двигатели с вътрешно горене допълнителната неокачена въртяща се маса и по-широката контактна повърхност със сигурност принуждаваха двигателя да работи по-усилено. В крайна сметка обаче необходимостта да се зарежда няколко километра по-рано е незначителна цена за външния вид, която рядко се отразяваше на ежедневната използваемост.

В ерата на изцяло електрическите автомобили обаче това естетическо уравнение се променя коренно. Това, което някога беше незначителна загуба на бензиностанцията, се превърна в основния крадец на полезния пробег – единственият показател, който купувачите на електромобили следят най-внимателно. Автомобилните производители са добре запознати с тази механична реалност и рутинно обявяват своите рекламни данни за пробег и ефективност, базирани на базови конфигурации на моделите, оборудвани с аеродинамични джанти с малък диаметър. В момента, в който купувачът отбележи опцията за по-големи и по-ефектни алуминиеви джанти, тези лъскави цифри от брошурите се изпаряват при реалните условия на магистралата.

Истинската цена на тежките джанти стана очевидна по време на независими тестове на два идентични кросоувъра BMW iX xDrive50, които се различаваха единствено по комплекта джанти. Вариантът с по-аеродинамичните 20-цолови джанти отбеляза среден разход от 18,6 kWh/100 km, докато неговият аналог с ефектните 22-цолови алуминиеви джанти изразходва 21,3 kWh/100 km – скок от 14,5 процента в енергопотреблението. Извличайки енергия от един и същ акумулаторен пакет с капацитет 108,7 kWh, 22-цоловите джанти намалиха пробега при пълно зареждане от 583 километра до 510 километра, което означава, че по-големите джанти водят до значителна загуба от 73 километра. Дори при управление на състоянието на акумулатора със стандартно ограничение на зареждането до 80 процента, полезният пробег по магистрала се срина от 468 километра до 408 километра.

Това представлява фундаментален парадокс за съвременния автомобилен дизайн. Докато прекомерно големите джанти на спортен автомобил с двигател с вътрешно горене осигуряват агресивни пропорции практически без функционални недостатъци, монтирането на същите джанти на електромобил директно компрометира най-важното му предимство.