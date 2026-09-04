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Американците може да са причината BMW да остави механичната трансмисия в гамата си

Американците може да са причината BMW да остави механичната трансмисия в гамата си

4 Септември, 2026 18:54 356 0

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Всяко второ М2 е с три педала

Американците може да са причината BMW да остави механичната трансмисия в гамата си - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В епоха, в която автоматичните скоростни кутии доминират в техническите характеристики и времената на пистата, американските любители на шофирането водят изненадващо решителна последна битка в защита на трите педала. Според главния изпълнителен директор на BMW M Франк ван Меел, всеки втори BMW M2, доставян в Съединените щати, напуска шоурума оборудван с шестстепенна ръчна скоростна кутия. Въпреки че опционалната осемстепенна автоматична скоростна кутия осигурява по-бързо ускорение и по-голямо удобство при ежедневното шофиране, половината от северноамериканските купувачи доброволно избират да сменят предавките сами, предоставяйки на Мюнхен солидно търговско доказателство, че феновете гласуват с портфейлите си в полза на механичното зацепване.

Американците може да са причината BMW да остави механичната трансмисия в гамата си

Това огромно търсене в САЩ е оказало пряко влияние върху разработването на продукти в централата на дивизията M. Позовавайки се на 50-процентния дял на ръчните скоростни кутии при M2, BMW създаде специални модели за пуристите, предназначени конкретно за северноамериканския пазар, включително ограничената серия M3 CS Handschalter – лек седан със задно задвижване и мощност 473 конски сили, произведен изключително с шестстепенна ръчна скоростна кутия – както и M2 Turbo Design Edition с ретро тематика. И двата модела, подходящи за колекционери, веднага породиха списъци с чакащи и се изчерпаха почти мигновено, което показва, че ориентираните към шофьора автомобили все още могат да стимулират бърз оборот в шоурумите.

Американците може да са причината BMW да остави механичната трансмисия в гамата си

Поддържането на ръчната скоростна кутия изисква значителни инженерни компромиси. Шестстепенната скоростна кутия е ограничена до стандартните конфигурации със задно задвижване на M2, M3 и M4, тъй като вариантите с по-висока мощност, като M2 CS с 523 конски сили и моделите с задвижване на всички колела xDrive, надвишават капацитета на въртящия момент на ръчната скоростна кутия. В съчетание с намаляващата база от доставчици, строгите стандарти за емисии и сложната интеграция с модерните системи за подпомагане на водача, ръчната скоростна кутия се сблъсква с сериозни технически препятствия. Въпреки това, тъй като половината от американските клиенти на M2 настояват за педал за съединител, BMW M разполага със солидни бизнес аргументи да запази ръчната скоростна кутия в шоурумите, докато това е позволено от нормативните изисквания.


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