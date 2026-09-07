Audi A2 E-Tron дебютира със спорна естетика и впечатляващи характеристики

Повече от две десетилетия след като оригиналният пионер в областта на леките автомобили беше спрян от производство, Audi възроди своя емблематичен компактен модел с изцяло електрическия A2 E-Tron. Позициониран като новия електромобил от входния клас на марката от Инголщат, прероденият хечбек дебютира с начална цена от 38 350 евро в Германия. Проектиран въз основа на философията за екстремно намаляване на аеродинамичното съпротивление и оптимално използване на пространството, A2 E-Tron възстановява ексцентричния и далновиден дух на своя алуминиев предшественик, за да установи нов стандарт за ефективност при компактните електромобили.
A2 E-Tron постига нисък коефициент на аеродинамично съпротивление от 0,24, което го превръща в най-аеродинамичния компактен модел в настоящата гама на Audi. Каросерията, фокусирана върху ефективността, включва активни долни въздухозаборници, вградени дръжки на вратите в стил „крило“ със сензори, напълно затворени панели на долната част на каросерията и специализирани 18- до 20-цолови аеродинамични алуминиеви джанти, обути с гуми със сечение 225 или 235. В предната част черна панелна предна решетка приютява сензорите за подпомагане на водача и основните осветителни тела под ултратънки LED дневни светлини, като осигурява максимален контрол на въздушния поток, без да се прави компромис с модерния дизайнерски език на Audi.
В интериора новата архитектура „Softwrap“ на Audi разширява повърхностите, облечени с мека тъкан, по арматурното табло и панелите на вратите, създавайки атмосфера на просторен салон, която надхвърля значително размерите на автомобила. Цифровият кокпит съчетава 11,9-инчов дисплей Virtual Cockpit Plus с 12,8-инчов извит MMI сензорен екран, управляван от AI асистент и специализиран софтуер за планиране на маршрути E-Tron.
Преместването на селектора на предавките към колоната на волана освобождава място в централната конзола за активно охлаждано безжично зарядно устройство Qi 2.2 с две подложки, докато магнитните точки за закрепване „Fidlock“ позволяват бързо прикачване на модулни аксесоари.
Изграден изцяло на базата на задно задвижване със синхронни двигатели с постоянни магнити, A2 E-Tron предлага четири нива на мощност: 168 к.с., 187 к.с., 228 к.с. и най-мощната версия с 322 к.с., способна да ускори от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунди. Натрупването на енергия се разпределя между литиево-железо-фосфатни (LFP) батерии с капацитет 52,0 kWh (420 км по WLTP) и 61,0 kWh (510 километра по WLTP) и батерия NMC с висока плътност от 84,0 kWh. В комбинация с 228 к.с. мотор, батерията с капацитет 84,0 kWh осигурява впечатляващ пробег по WLTP до 640 километра. Бързо зареждане с постоянен ток осигурява максимална мощност 183 kW за зареждане от 10 до 80 процента за по-малко от 29 минути, както и двупосочна интеграция в електропреносната мрежа Vehicle-to-Home (V2H).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
И не съм против версията му на ток, а на ужасно безличният интериор.
12:19 07.09.2026
2 ВПЕЧАТЛЯВАЩА ЕСТЕТИКА
12:22 07.09.2026
3 Повече прилича
12:26 07.09.2026
4 оня с коня
Коментиран от #6, #7
12:30 07.09.2026
5 Георги
Коментиран от #8
12:32 07.09.2026
6 Георги
До коментар #4 от "оня с коня":изброените от теб имат значение на пистата. Ало караш според закона ограниченията и с мисъл в главата са ирелевантни.
Коментиран от #11
12:35 07.09.2026
7 с батерия в пода
До коментар #4 от "оня с коня":електричката завива като на релси, проблема на тея е цената и калпавата механика
12:41 07.09.2026
8 Тъй ли
До коментар #5 от "Георги":610 км по документи.
И моят телефон по документи трябваше да изкарва седмица на стендбай, ама.....
Коментиран от #13
12:43 07.09.2026
9 Даниел ЛяРусо 🥋
Коментиран от #14
12:51 07.09.2026
10 6135
Мдаа, ама за английските коли с дясно кормило това а леко неудачно решение защото лостчето за предавките остава отдясно.
Ако ако въртиш геврека с дясната ръка, при превключване между D и R трябва да го пуснеш.
Можеш да го въртиш с лявата ръка и да сменяш предавките с дясната, но пък тогава нещата съвсем се объркват ако имаш една ръчна и една автоматична кола.
12:52 07.09.2026
11 6135
До коментар #6 от "Георги":Колегата горе е прав.
Теглото на автомобила има голямо значение при спиране и завиване.
С по-тежка кола е много по-лесно да изправиш някой завой даже и да спазваш всички писани и неписани закони за движение по пътищата.
12:56 07.09.2026
12 Пфф
12:56 07.09.2026
13 Хахахаха
До коментар #8 от "Тъй ли":Не по документи, а по WLTP. Това е тест, смесено каране. Електричките могат да минат и повече и по-малко от този тест. Зависи от много фактори. А този тест е, за да могат всички коли да се тестват по един и същ начин. Нова ефективна електричка може да измине 610 километра, с 84 кВтч батерия, при градско или извънградско каране. По магистрала не. Както и един дизел може да мине 1000 километра с един резервоар, но не и градско.
13:11 07.09.2026
14 колко да е малка ?
До коментар #9 от "Даниел ЛяРусо 🥋":4.30 дължина 1.55 височина 1.80 ширина 400 литра багажник на 20 цола колела...
13:19 07.09.2026