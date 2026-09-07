Audi A2 E-Tron дебютира със спорна естетика и впечатляващи характеристики

Повече от две десетилетия след като оригиналният пионер в областта на леките автомобили беше спрян от производство, Audi възроди своя емблематичен компактен модел с изцяло електрическия A2 E-Tron. Позициониран като новия електромобил от входния клас на марката от Инголщат, прероденият хечбек дебютира с начална цена от 38 350 евро в Германия. Проектиран въз основа на философията за екстремно намаляване на аеродинамичното съпротивление и оптимално използване на пространството, A2 E-Tron възстановява ексцентричния и далновиден дух на своя алуминиев предшественик, за да установи нов стандарт за ефективност при компактните електромобили.

A2 E-Tron постига нисък коефициент на аеродинамично съпротивление от 0,24, което го превръща в най-аеродинамичния компактен модел в настоящата гама на Audi. Каросерията, фокусирана върху ефективността, включва активни долни въздухозаборници, вградени дръжки на вратите в стил „крило“ със сензори, напълно затворени панели на долната част на каросерията и специализирани 18- до 20-цолови аеродинамични алуминиеви джанти, обути с гуми със сечение 225 или 235. В предната част черна панелна предна решетка приютява сензорите за подпомагане на водача и основните осветителни тела под ултратънки LED дневни светлини, като осигурява максимален контрол на въздушния поток, без да се прави компромис с модерния дизайнерски език на Audi.

В интериора новата архитектура „Softwrap“ на Audi разширява повърхностите, облечени с мека тъкан, по арматурното табло и панелите на вратите, създавайки атмосфера на просторен салон, която надхвърля значително размерите на автомобила. Цифровият кокпит съчетава 11,9-инчов дисплей Virtual Cockpit Plus с 12,8-инчов извит MMI сензорен екран, управляван от AI асистент и специализиран софтуер за планиране на маршрути E-Tron.

Преместването на селектора на предавките към колоната на волана освобождава място в централната конзола за активно охлаждано безжично зарядно устройство Qi 2.2 с две подложки, докато магнитните точки за закрепване „Fidlock“ позволяват бързо прикачване на модулни аксесоари.

Изграден изцяло на базата на задно задвижване със синхронни двигатели с постоянни магнити, A2 E-Tron предлага четири нива на мощност: 168 к.с., 187 к.с., 228 к.с. и най-мощната версия с 322 к.с., способна да ускори от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунди. Натрупването на енергия се разпределя между литиево-железо-фосфатни (LFP) батерии с капацитет 52,0 kWh (420 км по WLTP) и 61,0 kWh (510 километра по WLTP) и батерия NMC с висока плътност от 84,0 kWh. В комбинация с 228 к.с. мотор, батерията с капацитет 84,0 kWh осигурява впечатляващ пробег по WLTP до 640 километра. Бързо зареждане с постоянен ток осигурява максимална мощност 183 kW за зареждане от 10 до 80 процента за по-малко от 29 минути, както и двупосочна интеграция в електропреносната мрежа Vehicle-to-Home (V2H).