Звездните раздели на лято 2026 (СНИМКИ)

Лято 2026 не мина без традиционните горещини, както и без голяма порция звездни раздели. Някои семейства прекратиха връзките си след години заедно, други след по-кратък период като двойки, а трети дадоха нов повод за спекулации с появата си поотделно, пише hotarena.net. Имаше скандали, изтрити снимки, спиране да се следват в социалните мрежи или отсъствие от общи събития.

Сред най-коментираните истории на лято 2026 са разделите на Джулиана Гани и Теодор Гецов, Ивайла Бакалова и Веселин Денков – Весо Брадата, Владимир Караджов от „Бригада Нов дом“ и партньорката му, както и младата двойка Крисия и Никола Цолов. В списъка с любопитните сюжети попадат още имената на Даниел Петканов и Глория Петкова, Петър Дочев и Ирмена Чичикова, Йоана Илиева и Мартин Николов – Елвиса, Мартин Карбовски и Ирена Милянкова.

Джулиана Гани и Теодор Гецов

Джулиана Гани и Теодор Гецов са последната засега звездна двойка, около която гръмнаха слухове за раздяла. Доскоро двамата изглеждаха като двойка, която се обича и не мисли за край на връзката си. Пътувания, снимки, подаръци и постоянна публичност – това виждаха последователите им. Само преди месеци около Джулиана и Теодор се говореше за бъдеще, семейство и дори за възможността да имат още едно дете. Появиха се публикации, че Гани мечтае за дъщеря и че Теодор е напуснал работата си като полицай, за да прекарва повече време с любимата си и семейството си. През март пък Джулиана се похвали с изключително скъп часовник, като предположенията бяха, че подаръкът е от Теодор.

Преди седмица гръмна новината, че двамата вече не живеят заедно и че отношенията им са в сериозна криза. Към този момент нито Джулиана, нито Теодор са обявили официално раздялата си, но от месеци нямат общи снимки. Любовният живот на Гани отдавна е сред топ темите в медиите. Блондинката е известна с бурните си любови и раздели.

Ивайла Бакалова и Веселин Денков – Весо Брадата

Ивайла Бакалова и Веселин Денков – Весо Брадата – още по-тихо започна друга от големите разлъки на лятото. Тяхната връзка премина през сериозни изпитания и години наред двамата изглеждаха като двойка, която е успяла да остане заедно въпреки всичко. През 2022 г. станаха родители на дъщеря си Вяра след ин витро процедура и я определиха като „дълго чакано щастие“.

В началото на лятото Ивайла премахна общите кадри с Денков от социалните мрежи, замина сама на море и се върна да живее в стария си дом. Ивайла и Веселин не превърнаха края на отношенията си в публична война и запазиха мълчание, поне засега. Мълви се, че напрежение все пак има и то касае определени финансови и имуществени претенции на Бакалова.

Владимир Караджов и Цветелина

Владимир Караджов и Цветелина – човекът, който ремонтира чужди домове, не успя да запази своя. Като едно от лицата на „Бригада Нов дом“ Караджов се превърна в любимец на зрителите и човек, когото публиката свързваше с идеята, че почти всяка развалина може да се превърне в уютно място. Лятото на 2026 г. обаче неговият дом се „срути“.

Цветелина съобщи за края на брака им с емоционално послание. „След толкова години заедно, бракът ни с Владимир приключи. Понякога любовта не е достатъчна. Не всяко „завинаги“ се оказва взаимно. Разбрах, че човек не може да запази сам нещо, което е създадено от двама. Раздялата не е най-трудното за приемане. Най-трудни за приемане са предателството и умрелите обещания. Някои избори приключват една история. Други остават завинаги в съвестта на човека, който ги е направил“, разкрива Цвети.

Двамата се запознават покрай „Бригада Нов дом“, а през годините Караджов неведнъж е говорил публично за чувствата си към Цветелина. Така човекът, който пред камерите години наред помагаше на други семейства да започнат отначало, сам се оказа в ситуация, в която трябва да пренареди собствения си живот. Според източници на „Уикенд“ в раздялата им има намесена друга жена и Караджов вече е неразделен с новата си партньорка.

Герасим Георгиев-Геро и Цвети Гагарова

Герасим Георгиев-Геро и Цвети Гагарова – лятото донесе раздяла и за популярния актьор. „Вече съм парясник, разведен човек. Но гледаме да поддържаме абсолютно нормални отношения“, сподели той. Геро и Цвети Гагарова, с която имат дъщеря Йохана, тайно са сложили край на 18-годишния си брак.

По думите му раздялата е преминала спокойно и без излишни конфликти, а двамата са запазили добрите си отношения. „Мачът е свирен там. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш, когато нещо не върви“, каза още Геро.

Даниел Петканов и Глория Петкова

Даниел Петканов и Глория Петкова – двамата набързо се залюбиха миналото лято по време на снимките на „Трейтърс: Игра на предатели“ и също толкова бързо се разделиха. Те продължиха отношенията си и след края на предаването, като дори заживяха заедно. Петканов неведнъж е говорил публично за сериозността на връзката им и за възможността да стигнат до брак.

През юни 2026 г. обаче стана ясно, че отношенията им са приключили. В началото нито един от двамата не разкри конкретната причина за раздялата. Глория заяви, че не желае да коментира темата, преди първо да разговаря с Даниел. Впоследствие „Уикенд“ узна, че до раздялата се е стигнало заради изневяра от страна на Петканов. Моделката е хванала Даниел с друга жена.

Петър Дочев и Ирмена Чичикова

Петър Дочев и Ирмена Чичикова имаха връзка, продължила осем години. Двамата се запознават покрай работата си в театъра, а Дочев дълго ухажва Чичикова, преди да станат двойка. Официално се загаджват през 2018 г.

Връзката им преминава и през периоди, в които заради работата си двамата прекарват време в различни държави. През 2024 г., например, Чичикова беше в Англия по професионален проект, докато Дочев остана в България, но тогава беше уточнено, че са заедно и не са разделени. Краят на отношенията им дойде през 2026 г., когато Дочев се запознава с Александра Фейгин покрай общия спектакъл „Кораб в сърцето“, влюбва се в нея и слага край на връзката си с Ирмена.

Крисия и Никола Цолов

Крисия и Никола Цолов започнаха връзката си като една от най-симпатичните нови двойки в шоубизнеса. През март Крисия разказваше за отношенията им и наричаше Никола „слънцето на живота си“. Говореше се и за трудностите на връзката от разстояние, тъй като пилотът живее и тренира в Испания.

През юни Крисия дори говореше шеговито за сватба и изглеждаше, че отношенията им се развиват добре. През юли тя беше до Цолов на пистата „Спа-Франкоршамп“ в Белгия, където го подкрепяше от бокса. През август обаче се появиха информации, че двамата са се разделили след грозни реплики от страна на Никола към Крисия, която той наричал пред приятели „съседката ми за секс“.

Йоана Илиева и Мартин Николов – Елвиса

Йоана Илиева и Мартин Николов – Елвиса преминаха през всички възможни етапи – силно привличане, раздяла, втори шанс и накрая нов край. Двамата започват връзката си преди участието на Мартин в „Ергенът“. Въпреки голямата разлика във възрастта им, чувствата ги сближават и отношенията им продължават месеци наред.

Йоана по-късно признава, че не е успяла да го забрави, а появата ѝ в „Ергенът“ се превръща в един от най-изненадващите моменти в сезона. Пред камерите двамата отново се изправят един срещу друг, но Мартин решава да не възобновява връзката им в предаването.

Историята им обаче не приключва дотук. След края на шоуто двамата отново се сближават и през октомври 2025 г. публично обявяват, че са си дали втори шанс. Мартин споделя, че не е забравил Йоана и е осъзнал, че когато изпитваш истински чувства към някого, трябва да опиташ отново. През лятото на 2026 г. любовната приказка отново стига до своя край. Мартин сам потвърди раздялата, като уточни, че двамата са запазили приятелски отношения и не желаят около тях да има интриги.

Мартин Карбовски и Ирена Милянкова

Мартин Карбовски и Ирена Милянкова – в края на 2025 г. едва ли някой е очаквал, че двамата ще се превърнат в една от най-коментираните двойки. Те бяха забелязани заедно на концерт на Лили Иванова в НДК, при това на първия ред. Снимките бяха достатъчни, за да започнат спекулациите, че между тях има романтична връзка.

Разделиха се половин година по-късно – през юли 2026 г., толкова тихо, колкото и се събраха.