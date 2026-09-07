125 200 къса (6260) цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, укрити сред личен багаж на пътници в лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".
На 03.09.2026 г. около 21:20 часа на пункта пристига лек автомобил тип миниван с чужда регистрация по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство. В зоната за митнически контрол пътниците – баща с двамата си синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При съвместни действия със служителите от ГД „Гранична полиция“ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори откриват в багажното отделение шест пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари. Отрити са общо 125 200 къса (6260 кутии) цигари без български акцизен бандерол.
Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани.
В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на автомобила, на когото е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.
През изминалия месец август митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 1 914 000 къса цигари (95 700 ) кутии, което със 100 000 къса цигари (5000) кутии повече в сравнение същия период на миналата година.
Митничари откриха 6260 кутии контрабандни цигари в куфарите на баща и двамата му синове
7 Септември, 2026 12:41 809 15
Проверката е направена на МП "Капитан Андреево". На 03.09.2026 г. около 21:20 часа на пункта пристига лек автомобил тип миниван с чужда регистрация по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство.
125 200 къса (6260) цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, укрити сред личен багаж на пътници в лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тук всичко е на извънземни цени
12:50 07.09.2026
2 Тц, тц, тц!
12:51 07.09.2026
3 честен ционист
Коментиран от #6
12:52 07.09.2026
4 ЕВАЛА РУМЕНЕ ЛЪЖЖЛИВ МАСОН
12:56 07.09.2026
5 ДА ВИ КАЖА
12:57 07.09.2026
6 фалшиви и еднакво безлични
До коментар #3 от "честен ционист":и слаби независимо от надписа на кутията
Коментиран от #7
12:59 07.09.2026
7 честен ционист
До коментар #6 от "фалшиви и еднакво безлични":Едно време като опънеше човек от махорката с нерафинирания тютюн, пък мо се завие свят, а ако пък е на гладно можеше и да припадне. За миризмата просто дума да не става. Много бъллгари въобще не са помирисвали автентичен тютюн през живота си.
Коментиран от #8
13:01 07.09.2026
8 ся ако пуснат едно виктори на 2 ойро
До коментар #7 от "честен ционист":и на момента е балкански шампион но джаба блеефски глътна и булгартабак
Коментиран от #9
13:07 07.09.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "ся ако пуснат едно виктори на 2 ойро":Какво ти 2 евро? Викторито от едно време, ако се продаваше днес и имаше същото качество на цигарата, можеше да му сложат преспокойно и 10 евро етикет и пак щеше да се купува яко.
13:16 07.09.2026
10 Билката
13:17 07.09.2026
11 Констатация
13:21 07.09.2026
12 Господин Господинов
13:33 07.09.2026
13 Що тъй тия митничари не откриват
13:35 07.09.2026
14 Механик
13:36 07.09.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
13:42 07.09.2026