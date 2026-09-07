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Митничари откриха 6260 кутии контрабандни цигари в куфарите на баща и двамата му синове

Митничари откриха 6260 кутии контрабандни цигари в куфарите на баща и двамата му синове

7 Септември, 2026 12:41 809 15

  • митничари-
  • цигари-
  • контрабанда-
  • баща-
  • синове-
  • капитан андреево

Проверката е направена на МП "Капитан Андреево". На 03.09.2026 г. около 21:20 часа на пункта пристига лек автомобил тип миниван с чужда регистрация по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство.

Митничари откриха 6260 кутии контрабандни цигари в куфарите на баща и двамата му синове - 1
Снимка: Агенция Митници
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

125 200 къса (6260) цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, укрити сред личен багаж на пътници в лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".
На 03.09.2026 г. около 21:20 часа на пункта пристига лек автомобил тип миниван с чужда регистрация по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство. В зоната за митнически контрол пътниците – баща с двамата си синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При съвместни действия със служителите от ГД „Гранична полиция“ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори откриват в багажното отделение шест пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари. Отрити са общо 125 200 къса (6260 кутии) цигари без български акцизен бандерол.
Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани.
В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на автомобила, на когото е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.
През изминалия месец август митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 1 914 000 къса цигари (95 700 ) кутии, което със 100 000 къса цигари (5000) кутии повече в сравнение същия период на миналата година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тук всичко е на извънземни цени

    7 0 Отговор
    който може да си купува всичко зад граница. Радев обуздай търговците изедници

    12:50 07.09.2026

  • 2 Тц, тц, тц!

    2 0 Отговор
    Мноо яки куфари!🤔

    12:51 07.09.2026

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    Тези цигари, които се продават в България са фалшиви. Дръпнеш 2 пъти и е свършила. Даже катран нямат, да не говоря за никотин.

    Коментиран от #6

    12:52 07.09.2026

  • 4 ЕВАЛА РУМЕНЕ ЛЪЖЖЛИВ МАСОН

    5 0 Отговор
    Пребори контрабандата.

    12:56 07.09.2026

  • 5 ДА ВИ КАЖА

    8 0 Отговор
    Контрабанда на цигари се прави САМО С КОРАБИ И ТИРОВЕ.

    12:57 07.09.2026

  • 6 фалшиви и еднакво безлични

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    и слаби независимо от надписа на кутията

    Коментиран от #7

    12:59 07.09.2026

  • 7 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "фалшиви и еднакво безлични":

    Едно време като опънеше човек от махорката с нерафинирания тютюн, пък мо се завие свят, а ако пък е на гладно можеше и да припадне. За миризмата просто дума да не става. Много бъллгари въобще не са помирисвали автентичен тютюн през живота си.

    Коментиран от #8

    13:01 07.09.2026

  • 8 ся ако пуснат едно виктори на 2 ойро

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    и на момента е балкански шампион но джаба блеефски глътна и булгартабак

    Коментиран от #9

    13:07 07.09.2026

  • 9 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ся ако пуснат едно виктори на 2 ойро":

    Какво ти 2 евро? Викторито от едно време, ако се продаваше днес и имаше същото качество на цигарата, можеше да му сложат преспокойно и 10 евро етикет и пак щеше да се купува яко.

    13:16 07.09.2026

  • 10 Билката

    0 1 Отговор
    Ей без гранична полиция не може трябва да са в криза на всичко. Наследство от ДС

    13:17 07.09.2026

  • 11 Констатация

    2 0 Отговор
    Да мъ прощавате ама аз да попитам - Вие цензурирате ли "логото" на Варненската ОПГ - Т.И.М, щото у един друг Форум много яко цензурират постове за тази мафиотска структуркъ!

    13:21 07.09.2026

  • 12 Господин Господинов

    0 0 Отговор
    Е-ем ти и куфарите 🤔

    13:33 07.09.2026

  • 13 Що тъй тия митничари не откриват

    2 0 Отговор
    Тировете натоварени със цигари и дрога на фирмите на чичовците и дядовците ???

    13:35 07.09.2026

  • 14 Механик

    1 0 Отговор
    Добре. Тия сте ги задържали за некакви си цигари, дето дори не са преднзначени за българския пазар. А кога ще задържите ония дето изнесоха България. Ония дето прдадоха БЪлгария, те какво? От нашите ли са, щото за 37 години няма ни един задържан, а всички ги знаят кои са.

    13:36 07.09.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    Европа работи за наркокартелите, затова наркоманията ще се увеличава, като спираш и правиш цените на обикновените, нормални забавления на хората така се получава, като направиш алкохол и цигари по скъпи от наркотиците и марихуаната така става, вече 2-3 уискита на запад в дискотека 60 евра, веселото хапче 10 евра, кутия цигари 10 евра 2 марихуанки 5 евра, ми младежите е нормално да вземат хапчето и марихуаната, ЕС режима ви иска упоени, успани и с увредени мозъци та да не мислите и рипате много много.

    13:42 07.09.2026

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