Развенчаваме митовете за сликовете и обясняваме защо нямат грайфер

За неопитното око състезателната гума тип слик изглежда почти нелогична — напълно гладка, лишена от канали и ламели на протектора, каквито се срещат при стандартните пътни автомобили. На напълно суха писта обаче това пълно отсъствие на протектор представлява прецизно изчислено инженерно предимство. Чрез премахването на каналите инженерите увеличават до максимум активната контактна повърхност, като всеки квадратен милиметър гума се допира директно до асфалта. От решаващо значение е, че сликът елиминира и „изкривяването на протектора“ – микроизвиването на отделните гумени блокове, което възниква, когато пътна гума е подложена на силни странични сили при завиване, рязко спиране или стартиране с висок въртящ момент. Резултатът е безкомпромисно стабилна повърхност на протектора, която осигурява по-остра реакция на кормилното управление, незабавно влизане в завой и повторяеми характеристики при абсолютния предел на сцеплението.

Максималната повърхност е само половината от уравнението за производителност; истинската магия се крие в химическото сцепление и термичното управление. За разлика от пътните гуми, проектирани за дългогодишна издръжливост и широк климатичен диапазон, специално създадените състезателни сликове използват специализирани вискоеластични каучукови смеси, предназначени да функционират в прецизни работни температурни диапазони. Докато пилотите се движат в зиг-заг, за да нагреят гумите по време на формиране на колоната или при предупредителни обиколки, триенето повишава вътрешната температура на гумата, омекотявайки сместа, докато тя постигне молекулярно сцепление и механично зацепване в микротекстурата на повърхността на пистата. Доставчиците за моторните спортове като Pirelli разработват различни варианти на сликове – вариращи от меки смеси с високо сцепление до твърди варианти за издръжливост – което позволява на състезателните инженери да адаптират спецификациите на каучука към конкретните профили на абразия на пистата и околните температури на пистата.

Тази фундаментална разлика в конструкцията развенчава упорития мит, че карането с пътна гума, докато тя се изтърка напълно, на практика я превръща в самоделна състезателна слик гума. Износената пътна гума е просто подложена на топлинни цикли, компрометирана конструкция, която се движи върху тънка, разградена гума, загубила своята структурна цялост и способност за отводняване.