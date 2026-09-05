Seat опроверга слуховете за "пенсионирането" си, но не го изключи като дългосрочен вариант

Изпълнителният директор на Volkswagen Group Оливер Блуме и ръководството на SEAT S.A. публикуваха официален отговор след съобщенията, че историческата испанска марка е изправена пред прекратяване на производството в рамките на мащабните съкращения в моделната гама, предвидени в „План за бъдещето 2030“ на Волфсбург. Макар Блуме да подчерта, че SEAT S.A. запазва важна оперативна роля в производствената мрежа на групата, той призна, че Волфсбург трябва непрекъснато да адаптира портфолиото си от марки към променящите се регулаторни изисквания, пазарните условия и променящото се потребителско търсене.

Автомобилният производител потвърди краткосрочните си продуктови планове – включително обновленията с мека хибридна технология за хечбека Ibiza и субкомпактния кросоувър Arona, планирани до 2027 година, но призна, че бъдещото развитие на марката SEAT след настоящото поколение модели все още е предмет на активна оценка.

Ръководителите признаха, че все по-строгите европейски норми за емисии, високите разходи за развитие на електрификацията и огромният капитал, необходим за проектирането на платформи от следващо поколение, правят финансовата обосновка за продължаване на инвестициите в бюджетната марка SEAT все по-трудна за оправдаване.

Въпреки че няма окончателно гласуване на борда, което официално да е решило съдбата на марката, Volkswagen посочи без конкретен срок постепенното изтегляне на марката SEAT като възможен дългосрочен сценарий. Независимо дали емблемата на SEAT в крайна сметка ще бъде премахната, юридическото лице SEAT S.A. ще продължи да съществува като основната инженерна и производствена сила зад CUPRA. Подкрепено от значителни индустриални инвестиции в сглобяващия център в Марторел, испанското подразделение пренасочва капитала си към машините на CUPRA с по-висока печалба, подкрепяйки предстоящото навлизане на пазара в Близкия изток, като същевременно поддържа дългосрочната си амбиция да установи присъствие на пазара в САЩ.