BMW разсекрети характеристиките на новата наточена "тройка"

BMW поставя последните щрихи върху осмото поколение на 3 Series и след изчерпателни тестове на шасито върху замръзналите езера в Арьеплог и високоскоростни изпитания за издръжливост по пистата Нюрбургринг, емблематичната спортна лимузина от Мюнхен преминава през окончателната си калибрация, преди да влезе в серийно производство през втората половина на 2026 година. Въпреки че се основава на усъвършенствана архитектура, съвместима с двигатели с вътрешно горене, а не на специалната Neue Klasse за изцяло електрически автомобили, задвижваща предстоящия седан i3, новата 3 Series напълно възприема радикалната дизайнерска философия Neue Klasse от Мюнхен. Външните каросерийни елементи придобиват гладка повърхност и преосмислени светлинни елементи с формата на двойна бъбречна решетка, докато в кабината се въвежда панорамният стъклен кокпит iDrive от колона до колона, управляван от BMW Operating System X.

Под преработения външен облик инженерите на BMW значително са подобрили динамичната хардуерна основа на 3 Series, за да подобрят поведението при влизане в завои и да запазят определящото за сегмента разпределение на теглото между осите 50:50. Преработената платформа се отличава с удължено междуосие, по-широки предна и задна колея, укрепени носачи на мостовете и по-големи стабилизиращи щанги, за да се противодейства на накланянето на каросерията при големи натоварвания в завои. Предното окачване се възползва от подобрена система с двойни шарнири и пружини с преработени настройки, докато задната система с пет носача работи в комбинация с новоразработени амортисьори, свързани с повдигането, като стандартно оборудване. Тези механични компоненти се управляват от софтуера за централизирано управление на динамиката на BMW „Heart of Joy“ – адаптиран директно от разработките за електрическата Neue Klasse, който обработва телеметричните данни от шасито в реални условия чрез сензорен клъстер 6D Motion Observer, за да управлява векторното разпределение на въртящия момент, спирачните интервенции и реакциите на амортисьорите в реално време.

Върхът на основната гама с двигатели с вътрешно горене е новият флагмански вариант от серията M Performance – BMW M350 xDrive, който се отказва от традиционното обозначение „i“, тъй като Мюнхен запазва тази буква изключително за своя автопарк с нулеви емисии. Задвижван от значително преработен 3,0-литров редови шестцилиндров двигател TwinPower Turbo, подсилен от 48-волтова мека хибридна технология, M350 xDrive развива комбинирана мощност от 443 конски сили (326 kW) и въртящ момент от 580 Нм . Чрез осемстепенна Steptronic трансмисия и стандартното задвижване на всички колела xDrive с електронно управляван заден диференциал M Sport, флагманският седан ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунди, преди да достигне електронно ограничената максимална скорост от 250 км/ч. За ентусиастите, търсещи суров баланс при задно задвижване, M350 представя за първи път специален режим на шофиране „Drift Moment“. Активиран чрез централния дисплей при изключен стабилизационен контрол, многодисковият съединител на системата напълно разединява предните колела, за да насочи 100 процента от въртящия момент на редовия шестцилиндров двигател директно към задните колела – функция за „размахване на задницата“, която ще бъде предоставена на собствениците чрез безжична актуализация през 2027 година.