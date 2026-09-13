„Woman Unknown“ спечели „Златен лъв“ във Венеция, Джон Малкович взе наградата за най-добър актьор

Драмата „Woman Unknown“ на датско-египетската режисьорка Мей ел-Туки спечели „Златен лъв“ за най-добър филм на 83-тото издание на Международния кинофестивал във Венеция.

Победителят беше обявен от председателката на журито, американската режисьорка и актриса Маги Джиленхол. В основния конкурс тази година участваха 21 филма.

„Woman Unknown“ донесе и второ голямо отличие. Датската актриса Матилд Арсел получи купа „Волпи“ за най-добра женска роля. Това е първата ѝ главна роля и първо участие на фестивала във Венеция.

Филмът е копродукция на Дания, Швеция и Латвия и се развива непосредствено след края на Втората световна война. В центъра на историята е младата прислужница Мари, която се готви да се омъжи за заможния вдовец, при когото работи, но крие връзка с германски войник от времето на окупацията.

Продукцията разглежда отношението към жените, обвинявани в близост с германци след освобождението на Дания, както и теми като общественото заклеймяване, класовото неравенство и контрола върху женското тяло.

Победата има допълнителна символика. Мей ел-Туки беше единствената жена, която самостоятелно режисира игрален филм сред 21-те заглавия в основния конкурс. След церемонията Маги Джиленхол подчерта, че наградата е присъдена за художествените качества на филма, а не заради пола на режисьора. С „Woman Unknown“ Мей ел-Туки става едва осмата жена режисьор, печелила „Златен лъв“ в историята на фестивала.

Голямата награда на журито, „Сребърен лъв“, беше присъдена на „Possible Love“ на южнокорейския режисьор Лий Чан-дон, един от най-утвърдените автори в съвременното азиатско кино.

„Сребърен лъв“ за режисура получи Иля Хржановски за „DAU“. Проектът започва преди близо две десетилетия като филм за съветския физик и нобелов лауреат Лев Ландау, но постепенно се превръща в мащабен експериментален кино проект. Голяма част от материала е заснета в Харков между 2008 и 2011 г.

Специалната награда на журито отиде при документалния филм „NAZA“ на Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор. Лентата включва свидетелства на израелски военни и представители на разузнавателните служби и разглежда действията на израелската армия в Газа. Филмът беше единственият документален проект в основния конкурс и се превърна в едно от най-коментираните политически заглавия на фестивала. По време на премиерата си той получи рекордните близо 25-минутни овации, които никой друг филм не е получавал досега в историята на фестивала.

Американският актьор Джон Малкович спечели купа „Волпи“ за най-добра мъжка роля за „Wild Horse Nine“ на режисьора Мартин Макдона. Малкович играе възрастен и непредсказуем агент на ЦРУ в черна комедия, а отличието прие чрез видеообръщение, тъй като не присъстваше на церемонията.

Наградата „Марчело Мастрояни“ за най-добър млад актьор или актриса беше присъдена на французойката Малу Кебизи за ролята ѝ в „15/18 (A Place to Heal)“ на Седрик Кан.

Сред отличените беше и френският „A Good Little Soldier“, който спечели наградата за най-добър сценарий. Автора на сценария са Стефан Бризе, Корали Амедео и Оливие Горс.

Два филма с българско участие във Венеция

Българското кино също присъстваше на 83-тото издание на фестивала с две международни копродукции.

„Гурия“ на грузинския режисьор Леван Когуашвили имаше световна премиера в конкурсната секция Venice Spotlight. Филмът е копродукция между Грузия, Швейцария, Люксембург, България, Турция, Норвегия и Саудитска Арабия.

Българското участие е чрез продуцента Стефан Китанов и „Арт Фест“, а проектът е реализиран с подкрепата на Националния филмов център. Историята проследява овдовял производител на лешници в западногрузинската област Гурия, който търси купувач за реколтата си и възможност за ново начало след разпадането на Съветския съюз.

Наградата на публиката в Venice Spotlight беше спечелена от „I Matter“ на румънската режисьорка Алина Шербан.

Световна премиера във Венеция имаше и „До края на деня“ на сръбската режисьорка Йелена Максимович. Международната копродукция с участие на България беше включена в състезателната програма „Хоризонти“. Български продуцент е PREMIERstudio, а асоцииран продуцент е Мира Сталева.

Филмът проследява млади хора в Белград на фона на политически протести и напрежение в постюгославското общество.

Наградата за най-добър филм в „Хоризонти“ получи белгийско-френската продукция „Un détour par Diane“ на режисьорите Ан Сиро и Рафаел Балбони.

83-тият кинофестивал във Венеция се проведе от 2 до 12 септември. Още при откриването американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни получи почетен „Златен лъв“ за цялостно творчество, а същото отличие беше връчено и на носителката на „Оскар“ Елън Бърстин.

Тазгодишното издание премина под силното присъствие на политически и социални теми, като редица конкурсни филми разглеждаха войната, социалното неравенство, ролята на технологиите и личната свобода.