Tesla Semi пристига в Европа още следващия месец

След години, през които Semi на Tesla беше достъпен единствено на американския пазар, влекачът най-накрая се готви да пресече Атлантическия океан, за да се появи по европейските магистрали. Tesla потвърди в социалните медии, че ще представи Semi в европейска версия на изложението IAA Transportation в Хановер, Германия — широко считано за най-престижната световна изложба в сектора на търговските превозни средства. Събитието, което ще се проведе от 15 до 20 септември, ще послужи като отправна точка за обявяване на регионалните технически спецификации, наличността на пазара и подробностите за поръчките, като ще постави началото на целенасоченото пускане на пазара в Европа през 2027 година.

По-рано тази година Tesla премина от пилотни модели към пълномащабно масово производство на обновения Semi в завода си Gigafactory Невада, като целта е годишният капацитет да достигне 50 000 бройки. В северноамериканската версия влекачът от клас 8 разчита на конфигурация с три мотора, осигуряваща до 800 kW (1 073 hp). Купувачите могат да избират между батерия „Standard Range“ с капацитет 548 kWh, осигуряваща пробег от 325 мили (523 км), или батериен пакет „Long Range“ с капацитет 822 kWh, удължаващ пробега до 500 мили (805 км), подкрепени от ултрабързата зарядна станция „Megacharger“ с мощност 1,2 MW за презареждане по време на задължителните почивки на водачите.

Навлизането на европейския пазар ще изправи производителя от Остин срещу утвърдени континентални гиганти. Конкуренти като Mercedes-Benz вече пускат в експлоатация електрически камиони за дълги разстояния, като моделът eActros 600 може да се похвали с пробег до 348 мили (560 км) с батериен пакет от 621 kWh. Докато цената на Semi в САЩ започва от 260 000 долара (222 000 евро) за базовия модел и достига около 300 000 долара (257 000 евро) за версията Long Range, регионалните вносни мита и местните данъци неизбежно ще изтласкат европейските цени по-близо до диапазона от 300 000 до 400 000 евро, зает от традиционните европейски конкуренти. Пълните технически и хомологационни спецификации, които ще бъдат разкрити следващия месец, ще определят дали електрическият влекач на Tesla може да промени из основи търговската логистика в Стария свят.