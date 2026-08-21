Tesla Semi пристига в Европа още следващия месец

След години, през които Semi на Tesla беше достъпен единствено на американския пазар, влекачът най-накрая се готви да пресече Атлантическия океан, за да се появи по европейските магистрали. Tesla потвърди в социалните медии, че ще представи Semi в европейска версия на изложението IAA Transportation в Хановер, Германия — широко считано за най-престижната световна изложба в сектора на търговските превозни средства. Събитието, което ще се проведе от 15 до 20 септември, ще послужи като отправна точка за обявяване на регионалните технически спецификации, наличността на пазара и подробностите за поръчките, като ще постави началото на целенасоченото пускане на пазара в Европа през 2027 година.
По-рано тази година Tesla премина от пилотни модели към пълномащабно масово производство на обновения Semi в завода си Gigafactory Невада, като целта е годишният капацитет да достигне 50 000 бройки. В северноамериканската версия влекачът от клас 8 разчита на конфигурация с три мотора, осигуряваща до 800 kW (1 073 hp). Купувачите могат да избират между батерия „Standard Range“ с капацитет 548 kWh, осигуряваща пробег от 325 мили (523 км), или батериен пакет „Long Range“ с капацитет 822 kWh, удължаващ пробега до 500 мили (805 км), подкрепени от ултрабързата зарядна станция „Megacharger“ с мощност 1,2 MW за презареждане по време на задължителните почивки на водачите.
Навлизането на европейския пазар ще изправи производителя от Остин срещу утвърдени континентални гиганти. Конкуренти като Mercedes-Benz вече пускат в експлоатация електрически камиони за дълги разстояния, като моделът eActros 600 може да се похвали с пробег до 348 мили (560 км) с батериен пакет от 621 kWh. Докато цената на Semi в САЩ започва от 260 000 долара (222 000 евро) за базовия модел и достига около 300 000 долара (257 000 евро) за версията Long Range, регионалните вносни мита и местните данъци неизбежно ще изтласкат европейските цени по-близо до диапазона от 300 000 до 400 000 евро, зает от традиционните европейски конкуренти. Пълните технически и хомологационни спецификации, които ще бъдат разкрити следващия месец, ще определят дали електрическият влекач на Tesla може да промени из основи търговската логистика в Стария свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ДЕСЕТ години бяха нужни на ИЛюзОН да пусне ПЪРВИЯ си камион в €вропа❗
Колко ще са му нужни да постигне 50% пазарен дял от НОВИ камиони🤔❓
А колко за да стигне 50% от камионите в движение по пътищата 🤔❓❗❗❗
Коментиран от #3
08:11 21.08.2026
2 Механик
Коментиран от #4
08:41 21.08.2026
3 Мнение
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Всичко около въпросният Илюзон е точно това илюзия!
Стъкмиха го като най-невероятният изобретател (който успешно свързал последователно батерии от джиесеми и ги монтирал в шаси с колела, ел мотор и таблет)?!
Пълна пародия на иновации!
Ама така е, глобалягите си имат план и гледат да си го изпълняват!
09:03 21.08.2026
4 шофьор на тесла от 10 г
До коментар #2 от "Механик":Така говорихте и за автомобилите им преди 15 години...но вече нямат стигане
09:06 21.08.2026
5 много грозна кабина
09:25 21.08.2026
6 Тиражия
Коментиран от #7
09:29 21.08.2026
7 тая батерия
До коментар #6 от "Тиражия":може да те надживее без да иска...
09:33 21.08.2026