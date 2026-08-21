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Tesla Semi пристига в Европа още следващия месец

Tesla Semi пристига в Европа още следващия месец

21 Август, 2026 07:58 882 7

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  • semi-
  • влекач-
  • камион-
  • европа

Влекачът ще направи своя дебют в Германия

Tesla Semi пристига в Европа още следващия месец - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След години, през които Semi на Tesla беше достъпен единствено на американския пазар, влекачът най-накрая се готви да пресече Атлантическия океан, за да се появи по европейските магистрали. Tesla потвърди в социалните медии, че ще представи Semi в европейска версия на изложението IAA Transportation в Хановер, Германия — широко считано за най-престижната световна изложба в сектора на търговските превозни средства. Събитието, което ще се проведе от 15 до 20 септември, ще послужи като отправна точка за обявяване на регионалните технически спецификации, наличността на пазара и подробностите за поръчките, като ще постави началото на целенасоченото пускане на пазара в Европа през 2027 година.

По-рано тази година Tesla премина от пилотни модели към пълномащабно масово производство на обновения Semi в завода си Gigafactory Невада, като целта е годишният капацитет да достигне 50 000 бройки. В северноамериканската версия влекачът от клас 8 разчита на конфигурация с три мотора, осигуряваща до 800 kW (1 073 hp). Купувачите могат да избират между батерия „Standard Range“ с капацитет 548 kWh, осигуряваща пробег от 325 мили (523 км), или батериен пакет „Long Range“ с капацитет 822 kWh, удължаващ пробега до 500 мили (805 км), подкрепени от ултрабързата зарядна станция „Megacharger“ с мощност 1,2 MW за презареждане по време на задължителните почивки на водачите.

Tesla Semi пристига в Европа още следващия месец

Навлизането на европейския пазар ще изправи производителя от Остин срещу утвърдени континентални гиганти. Конкуренти като Mercedes-Benz вече пускат в експлоатация електрически камиони за дълги разстояния, като моделът eActros 600 може да се похвали с пробег до 348 мили (560 км) с батериен пакет от 621 kWh. Докато цената на Semi в САЩ започва от 260 000 долара (222 000 евро) за базовия модел и достига около 300 000 долара (257 000 евро) за версията Long Range, регионалните вносни мита и местните данъци неизбежно ще изтласкат европейските цени по-близо до диапазона от 300 000 до 400 000 евро, зает от традиционните европейски конкуренти. Пълните технически и хомологационни спецификации, които ще бъдат разкрити следващия месец, ще определят дали електрическият влекач на Tesla може да промени из основи търговската логистика в Стария свят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Тесльо-кресльо,
    ДЕСЕТ години бяха нужни на ИЛюзОН да пусне ПЪРВИЯ си камион в €вропа❗
    Колко ще са му нужни да постигне 50% пазарен дял от НОВИ камиони🤔❓
    А колко за да стигне 50% от камионите в движение по пътищата 🤔❓❗❗❗

    Коментиран от #3

    08:11 21.08.2026

  • 2 Механик

    5 2 Отговор
    Бялото отпред е влекача. Кафявото отзад са батериите. Дизеловият агрегат се вози от друг камион. А мрежичката с продукти се вози в краката на шофьора.

    Коментиран от #4

    08:41 21.08.2026

  • 3 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Всичко около въпросният Илюзон е точно това илюзия!
    Стъкмиха го като най-невероятният изобретател (който успешно свързал последователно батерии от джиесеми и ги монтирал в шаси с колела, ел мотор и таблет)?!

    Пълна пародия на иновации!
    Ама така е, глобалягите си имат план и гледат да си го изпълняват!

    09:03 21.08.2026

  • 4 шофьор на тесла от 10 г

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Така говорихте и за автомобилите им преди 15 години...но вече нямат стигане

    09:06 21.08.2026

  • 5 много грозна кабина

    1 0 Отговор
    но 800 км бива за вътрешен превоз

    09:25 21.08.2026

  • 6 Тиражия

    1 0 Отговор
    С дизел излиза по добре.Навтовата помпа е по евтина от батериите

    Коментиран от #7

    09:29 21.08.2026

  • 7 тая батерия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тиражия":

    може да те надживее без да иска...

    09:33 21.08.2026