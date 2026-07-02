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Първа катастрофа с електрическия камион на Tesla завърши с двама убити

Първа катастрофа с електрическия камион на Tesla завърши с двама убити

2 Юли, 2026 20:43 1 353 14

  • tesla-
  • semi-
  • камион-
  • катастрофа-
  • инцидент

Според първоначалните данни, шофьорът е заспал зад волана

Първа катастрофа с електрическия камион на Tesla завърши с двама убити - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Идеалната репутация по отношение на безопасността, с която се ползваше подразделението за търговски превозни средства на Tesla, претърпя съкрушителна и фатална катастрофа точно в собствения си производствен двор. Рано сутринта в неделя, изцяло електрически камион „esla Semi се вряза в два спряли леки автомобила, които чакат на червен светофар по магистрала 50 в Дейтън, Невада, което бе първата регистрирана катастрофа с двама загинали, в която е замесен електрическият камион от клас 8 на производителя от Остин. Силният удар, който се е случил на около час път южно от огромния център за производство на батерии на Tesla, Gigafactory Nevada, отне мигновено живота на двойка, пътуваща в ретро Volkswagen Beetle, и изпрати трети пътник от съседна червена Toyota RAV4 в местното отделение за спешна помощ с животозастрашаващи наранявания, като напълно блокира и двете ленти на магистралата за продължителна операция по разчистване.

Макар че предварителните доклади от мястото на инцидента, събрани от служители на шерифската служба на окръг Лайон, сочат, че шофьорът на камиона вероятно е бил напълно преуморен и е заспал зад волана, трагичното събитие насочи вниманието на обществеността към недоказания софтуерен пакет за подпомагане на водача на камиона. Въпреки че автоматизираната серия Semi е фундаментално различна от хардуерната конфигурация на „Full Self-Driving“ (FSD) на Tesla, насочена към потребителите, търговската платформа се предлага на пазара със стандартни активни мерки за безопасност, включително надеждни предупреждения за предстоящо сблъскване и автономно аварийно спиране (AEB). При търговски камион от клас 8, превозващ изключително голям товар при стандартни скорости по магистралата, очевидната неспособност на алгоритмите за автоматично спиране, базирани единствено на визуално наблюдение и без радар, да смекчат опасността от статично пресичане на червен светофар, повдига критични технически въпроси, които полицията на щата Невада и федералните регулаторни органи ще разследват интензивно.

Непосредствените корпоративни последици от катастрофата в Дейтън са на път да предизвикат сериозни конфликти точно в момент, когато Tesla преминава с търговското си подразделение от пилотни програми с малък обем в интензивна фаза на масово сглобяване с висока производителност, предназначена да оспори традиционната хегемония на дизеловите камиони. Тъй като федералните следователи вече активно разследват основния код на системите за активна безопасност на Tesla в няколко сегмента на леките автомобили, абсолютният провал на тежкотоварен камион да изпълни защитно аварийно спиране заплашва да блокира ключови договори за внедряване на автопарка с логистични конгломерати, които избягват риска. Докато разследващите анализират иззетите телеметрични „черни кутии“, за да установят защо мрежата „Tesla Vision“ с множество камери не е успяла да задейства незабавна маневра за забавяне, корпоративното ръководство запазва пълно мълчание, оставяйки автомобилния сектор да се бори със суровата реалност, че дори и най-широко рекламираните електрифицирани логистични мрежи остават критично уязвими към елементарни човешки грешки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 4 Отговор
    Ааа, не!!! Няма шофьора тинтири минтири!!! Нали камиона се кара сам?! ИИ, нещо...?

    20:47 02.07.2026

  • 2 Да, да

    3 2 Отговор
    Факт

    20:47 02.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    6 3 Отговор
    Тесльо електрика СпейсЕкса да каже какво е станало

    20:48 02.07.2026

  • 4 дарк фючър

    12 3 Отговор
    Сега убиват просто ей така бета тест, но ще дойде време, когато, ще елиминират по поръчка?

    20:48 02.07.2026

  • 5 Офанзивен дефанзив

    12 2 Отговор
    Е, по всякакъв начин се опитвате да направите хората излишни в автомобилите чрез какви ли не улеснения и асистенти - ето ви резултата. Човекът е помислил, че и без него този камион има достатъчно защити и ще спре каквото и да стане, явно се е отпуснал, след което заспал...

    20:49 02.07.2026

  • 6 Сталин

    9 4 Отговор
    Само жени и г€йтаци карат елекрокари

    20:50 02.07.2026

  • 7 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Ако водач на камион Мерцедес заспи на волана и последва катастрофа, това дали ще срине репутацията на марката?а колко катастрофи с камиони са станали в света само последната седмица?

    20:58 02.07.2026

  • 8 Неверующ

    4 0 Отговор
    Тази камион не съществува, така че тази катастрофа няма как да се е случила.

    20:59 02.07.2026

  • 9 Българин

    0 2 Отговор
    Тов иликрически превозни средства трябва да бъдат забранени завинаги! С тях има само катастрофи и убити!

    21:16 02.07.2026

  • 10 Джоко

    2 0 Отговор
    За да функционират сигурно тези "невероятни камиони" трябва да има датчици/сензори на абсолютно всеки компонент. От сигурност до мобилност и логистика. Още не е измислено! Бели ще има, а в нашия свят, като стане белята се търси вината/проблема. Като сигурноста, която още не е сигурност при самолетите. От тук на сетне поне още 30- 50 години усъвършенстване, регулации и забрани.

    21:23 02.07.2026

  • 11 Милен

    1 0 Отговор
    Само не разбрах, камиона тестван ли е за алкохол и наркотици?

    21:25 02.07.2026

  • 12 и защо

    1 1 Отговор
    една шпфьорска грешка да е провал за фирмата производител?
    На всичките хиляди катастрофи пишете ли статии за провали на фирмите с чиито коли са станали инцидентите?

    21:29 02.07.2026

  • 13 Милен

    1 0 Отговор
    Колкото повече системи на за сигурност водят до повече, по малко бдителни шофьори, тъй че такива ,,новини" не трябва да се приемат като нещо необичайно.

    21:31 02.07.2026

  • 14 Германец

    0 0 Отговор
    В България това е дневната норма убити 🤣😂😆😅😁😁😃

    22:16 02.07.2026