Първа катастрофа с електрическия камион на Tesla завърши с двама убити

Идеалната репутация по отношение на безопасността, с която се ползваше подразделението за търговски превозни средства на Tesla, претърпя съкрушителна и фатална катастрофа точно в собствения си производствен двор. Рано сутринта в неделя, изцяло електрически камион „esla Semi се вряза в два спряли леки автомобила, които чакат на червен светофар по магистрала 50 в Дейтън, Невада, което бе първата регистрирана катастрофа с двама загинали, в която е замесен електрическият камион от клас 8 на производителя от Остин. Силният удар, който се е случил на около час път южно от огромния център за производство на батерии на Tesla, Gigafactory Nevada, отне мигновено живота на двойка, пътуваща в ретро Volkswagen Beetle, и изпрати трети пътник от съседна червена Toyota RAV4 в местното отделение за спешна помощ с животозастрашаващи наранявания, като напълно блокира и двете ленти на магистралата за продължителна операция по разчистване.

Макар че предварителните доклади от мястото на инцидента, събрани от служители на шерифската служба на окръг Лайон, сочат, че шофьорът на камиона вероятно е бил напълно преуморен и е заспал зад волана, трагичното събитие насочи вниманието на обществеността към недоказания софтуерен пакет за подпомагане на водача на камиона. Въпреки че автоматизираната серия Semi е фундаментално различна от хардуерната конфигурация на „Full Self-Driving“ (FSD) на Tesla, насочена към потребителите, търговската платформа се предлага на пазара със стандартни активни мерки за безопасност, включително надеждни предупреждения за предстоящо сблъскване и автономно аварийно спиране (AEB). При търговски камион от клас 8, превозващ изключително голям товар при стандартни скорости по магистралата, очевидната неспособност на алгоритмите за автоматично спиране, базирани единствено на визуално наблюдение и без радар, да смекчат опасността от статично пресичане на червен светофар, повдига критични технически въпроси, които полицията на щата Невада и федералните регулаторни органи ще разследват интензивно.

Непосредствените корпоративни последици от катастрофата в Дейтън са на път да предизвикат сериозни конфликти точно в момент, когато Tesla преминава с търговското си подразделение от пилотни програми с малък обем в интензивна фаза на масово сглобяване с висока производителност, предназначена да оспори традиционната хегемония на дизеловите камиони. Тъй като федералните следователи вече активно разследват основния код на системите за активна безопасност на Tesla в няколко сегмента на леките автомобили, абсолютният провал на тежкотоварен камион да изпълни защитно аварийно спиране заплашва да блокира ключови договори за внедряване на автопарка с логистични конгломерати, които избягват риска. Докато разследващите анализират иззетите телеметрични „черни кутии“, за да установят защо мрежата „Tesla Vision“ с множество камери не е успяла да задейства незабавна маневра за забавяне, корпоративното ръководство запазва пълно мълчание, оставяйки автомобилния сектор да се бори със суровата реалност, че дори и най-широко рекламираните електрифицирани логистични мрежи остават критично уязвими към елементарни човешки грешки.