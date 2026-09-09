Американци скачат пред автономни таксита, за да проверят реакциите им (ВИДЕО)

Кадри от САЩ от последните дни показват, че любителите на силни емоции поемат тестването на автономните автомобили в свои ръце, като рискуват сериозно, за да проверят способностите за избягване на сблъсъци на Tesla Cybercab. Видеозапис, който циркулира в интернет, показва пешеходец, който се крие зад стълб, преди многократно да скочи директно на пътя на приближаващия се Cybercab на открита обществена улица. Макар системата за възприемане на автомобила, базирана на камери, успешно да засича пешеходеца и да спира напълно безпилотното купе при всеки опит, този опит принуди околните превозни средства, включително един Jeep, движещ се зад него, да извършат внезапни маневри за избягване, за да предотвратят сблъсък отзад, което подчертава опасността от използването на оживени пътища за аматьорска проверка на сензорите.

Безразсъдното тестване на улично ниво идва в рисков момент за мрежата от безпилотни автомобили в Остин. Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) започна официална проверка на безопасността на търговския флот от Cybercab на Tesla след първоначалното му внедряване като услуга за превоз в Остин, Тексас. Федералното разследване се фокусира изцяло върху процеса на самосертифициране на Tesla съгласно Федералните стандарти за безопасност на моторните превозни средства (FMVSS). Тъй като двуместният автомобил в златист цвят функционира изцяло без традиционни резервни контроли, управлявани от човек, напълно липсват волан, педал за газ, педал за спирачка и външни огледала, разследващите оценяват техническите данни и рамката за съответствие, на които Tesla се е основала, за да сертифицира превозното средство за експлоатация по обществените пътища.

$TSLA Robotaxis definitely face a huge issue with people intentionally stopping a car. This guy is playing games with the new Cybercab, but the ability to evade someone attempting to harm the vehicle or especially the passengers is likely a design flaw. pic.twitter.com/9PGWfIyXGY — Stone Fox Capital (@Stonefoxcapital) September 8, 2026

Докато конкурентните автономни автопаркове като Waymo и Zoox разчитат на мултисензорна система, включваща лидар, радар и ултразвукови сензори, зависимостта на Tesla от алгоритми, базирани изцяло на зрителна информация и мрежови алгоритми за заетост, означава, че общественият контрол остава изключително висок. Докато NHTSA оценява дали съществуващите федерални правила позволяват на превозни средства, проектирани без ръчни средства за управление на волана, да заобикалят изискванията за стандартно оборудване, вирусните акции в социалните медии само засилват регулаторния натиск, доказвайки, че непредсказуемостта на хората в реалния свят остава една от най-сложните пречки пред автономното шофиране.