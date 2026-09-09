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Американци скачат пред автономни таксита, за да проверят реакциите им (ВИДЕО)

Американци скачат пред автономни таксита, за да проверят реакциите им (ВИДЕО)

9 Септември, 2026 09:35 1 187 17

  • сащ-
  • такси-
  • автономно такси-
  • реакция-
  • tesla

Властите предупредиха да не се правят подобни експерименти

Американци скачат пред автономни таксита, за да проверят реакциите им (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Кадри от САЩ от последните дни показват, че любителите на силни емоции поемат тестването на автономните автомобили в свои ръце, като рискуват сериозно, за да проверят способностите за избягване на сблъсъци на Tesla Cybercab. Видеозапис, който циркулира в интернет, показва пешеходец, който се крие зад стълб, преди многократно да скочи директно на пътя на приближаващия се Cybercab на открита обществена улица. Макар системата за възприемане на автомобила, базирана на камери, успешно да засича пешеходеца и да спира напълно безпилотното купе при всеки опит, този опит принуди околните превозни средства, включително един Jeep, движещ се зад него, да извършат внезапни маневри за избягване, за да предотвратят сблъсък отзад, което подчертава опасността от използването на оживени пътища за аматьорска проверка на сензорите.

Безразсъдното тестване на улично ниво идва в рисков момент за мрежата от безпилотни автомобили в Остин. Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) започна официална проверка на безопасността на търговския флот от Cybercab на Tesla след първоначалното му внедряване като услуга за превоз в Остин, Тексас. Федералното разследване се фокусира изцяло върху процеса на самосертифициране на Tesla съгласно Федералните стандарти за безопасност на моторните превозни средства (FMVSS). Тъй като двуместният автомобил в златист цвят функционира изцяло без традиционни резервни контроли, управлявани от човек, напълно липсват волан, педал за газ, педал за спирачка и външни огледала, разследващите оценяват техническите данни и рамката за съответствие, на които Tesla се е основала, за да сертифицира превозното средство за експлоатация по обществените пътища.

Докато конкурентните автономни автопаркове като Waymo и Zoox разчитат на мултисензорна система, включваща лидар, радар и ултразвукови сензори, зависимостта на Tesla от алгоритми, базирани изцяло на зрителна информация и мрежови алгоритми за заетост, означава, че общественият контрол остава изключително висок. Докато NHTSA оценява дали съществуващите федерални правила позволяват на превозни средства, проектирани без ръчни средства за управление на волана, да заобикалят изискванията за стандартно оборудване, вирусните акции в социалните медии само засилват регулаторния натиск, доказвайки, че непредсказуемостта на хората в реалния свят остава една от най-сложните пречки пред автономното шофиране.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    11 3 Отговор
    тука скачаме за банани

    Коментиран от #10

    09:37 09.09.2026

  • 2 Ама честно ми кажете

    8 1 Отговор
    Не си ли личи че тоя льохман е евреин с пълна кратуна Талмуда в гладкия мозък.

    09:39 09.09.2026

  • 3 Руснак

    7 3 Отговор
    Ние пък скачаме пред каруци но конете ни газят Безаналогово

    Коментиран от #7

    09:40 09.09.2026

  • 4 Робокоп

    3 0 Отговор
    Все пак е необходимо предварително да се уточнят скоростта и масата на автомобила, както и спирачния път.

    09:42 09.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Като

    7 0 Отговор
    си нямат от нашите чаавета.

    09:43 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 българина

    2 2 Отговор
    направо да ги палят, предстои брутална безработица, чак когато резултатите от ии стигнат до уолстриит, който ще се срине, тогава ще бъде забранен... Първоначалния ефект ще е ръст на борсата малко след това и срива, като се види колко души ще останат без работа

    09:45 09.09.2026

  • 9 Спиро

    2 0 Отговор
    мало умник, ама слято..

    09:47 09.09.2026

  • 10 смех

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Вие сте роби, скачате.

    09:52 09.09.2026

  • 11 Генчо Миронов

    3 0 Отговор
    Е тези ли искахме да настигнем? Това ли искаме да правим?

    09:56 09.09.2026

  • 12 Кой не скача е ред нек!

    5 0 Отговор
    Кой не скача е ред нек!

    09:56 09.09.2026

  • 13 Яяя

    7 0 Отговор
    Колко се радва глупавия американец. Няма умения да завие една крушка или винт. 2x7= не знае на колко е равно, да ти посочи Китай на картата не може, но се гордее че скочил на улицата.

    09:58 09.09.2026

  • 14 Мдада...

    1 0 Отговор
    И ако не спре, прас чука в джама.

    10:09 09.09.2026

  • 15 ДъБили

    3 1 Отговор
    Също, като Лама Мирчев безмозъчния нискочел🤕🤣

    10:21 09.09.2026

  • 16 хххх

    1 0 Отговор
    Бай бай таксита, обществен транспорт, комерсиален транспорт, шофьорски курсове... До 5г. кола ще се шофира единствено за удоволствие. Работата ще се върши от автономни. По-заможните деца ще си имат собствена кола с която ще ходят на детска градина. Просто не ви побира акъла какъв пробив са автономните коли.

    10:32 09.09.2026

  • 17 6135

    0 0 Отговор
    Аз ако бях пътник в таксито, този после поне 3 дни нямаше да може да си седне на Д-то.

    10:40 09.09.2026