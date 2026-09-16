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Кели Озбърн се върнала към алкохола след смъртта на баща си Ози

Кели Озбърн се върнала към алкохола след смъртта на баща си Ози

16 Септември, 2026 11:44 606 4

  • кели озбърн-
  • ози озбърн-
  • алкохолна зависимост-
  • смърт

„Бях разбита по всеки възможен начин“, сподели певицата за тежката си битка с депресията и скръбта

Кели Озбърн се върнала към алкохола след смъртта на баща си Ози - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионната водеща и певица Кели Озбърн направи шокиращо и емоционално признание за личния си живот. В интервю тя разкри, че е претърпяла тежък срив и се е завърнала към алкохолната си зависимост веднага след смъртта на своя баща – рок легендата Ози Озбърн, който почина от сърдечен арест.

„Бях просто празна. Бях разбита по всеки възможен начин, по който едно човешко същество може да бъде разбито. Изгубих разсъдъка си и не можех да се справя. Започнах да пия отново“, изплака Кели пред People. Тя сподели, че болката от загубата е била толкова опустошителна, че е спряла да се храни, в резултат на което е отслабнала драстично.

Към днешна дата звездата от реалити формата „Семейство Озбърн“ обяви, че вече е чиста и трезвена от осем месеца.

За да помогне на други хора, преминаващи през тежка загуба и траур, Кели Озбърн в момента подготвя документална поредица от три части, която ще проследи пътя на нейното емоционално и психическо възстановяване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е

    2 0 Отговор
    Само алкохола! Мисля че така смуче, та може да му откине главата!

    11:46 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 санитарката

    2 0 Отговор
    Алкохолиците винаги изтъкват какви ли не причини за да оправдаят пред околните зависимостта си.Баща и кой знае какви дългове и оставил.В семейство на алкохолици и наркомани винаги края е един и същ.

    12:14 16.09.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Еваллата, кака! А наздраве!🍾🍷🍸🍹🍺🥃

    12:45 16.09.2026