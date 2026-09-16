Кели Озбърн се върнала към алкохола след смъртта на баща си Ози

Телевизионната водеща и певица Кели Озбърн направи шокиращо и емоционално признание за личния си живот. В интервю тя разкри, че е претърпяла тежък срив и се е завърнала към алкохолната си зависимост веднага след смъртта на своя баща – рок легендата Ози Озбърн, който почина от сърдечен арест.
„Бях просто празна. Бях разбита по всеки възможен начин, по който едно човешко същество може да бъде разбито. Изгубих разсъдъка си и не можех да се справя. Започнах да пия отново“, изплака Кели пред People. Тя сподели, че болката от загубата е била толкова опустошителна, че е спряла да се храни, в резултат на което е отслабнала драстично.
Към днешна дата звездата от реалити формата „Семейство Озбърн“ обяви, че вече е чиста и трезвена от осем месеца.
За да помогне на други хора, преминаващи през тежка загуба и траур, Кели Озбърн в момента подготвя документална поредица от три части, която ще проследи пътя на нейното емоционално и психическо възстановяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е
11:46 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 санитарката
12:14 16.09.2026
4 Евгени от Алфапласт
12:45 16.09.2026