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От ГЕРБ заподозряха намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата

От ГЕРБ заподозряха намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата

16 Септември, 2026 11:41 780 28

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  • работа-
  • сметна палата

ГЕРБ-СДС поиска обяснения за данни, представени публично като резултат от одит на АПИ, който, според Сметната палата, все още не е приключил

От ГЕРБ заподозряха намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС поиска обяснения за данни, представени публично като резултат от одит на АПИ, който, според Сметната палата, все още не е приключил. От партията заявиха, че случаят поставя въпроса за възможна намеса на изпълнителната власт в работата на независимия одитен орган, информират от БНР

В декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ-СДС припомниха, че на 2 юли Народното събрание е възложило на Сметната палата извънреден одит на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 1 януари 2020 г. до 30 май 2026 г.

Срокът за приключване на одита е 30 септември, а окончателният доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври.

В декларацията беше поставен акцент върху изказване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

ГЕРБ-СДС твърдят, че на 9 септември той е представил данни като резултат от извършен одит на АПИ и е посочил сертификати за над един млрд. лева за 2025 г. Последвалата кореспонденция със Сметната палата според ГЕРБ-СДС, показала, че към този момент няма окончателен одитен доклад.

Депутатът Теменужка Петкова заяви:

"Пълният абсурд, който се разигра в парламентарната комисия по регионално развитие и благоустройство на 09 септември 2026 г., вече не е просто политически цирк. Това е риск за финансовата стабилност на страната. Този скандал няма да бъде потулен. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции, в това число Евростат, Европейска комисия, Европейска сметна палата, международната организация на върховните одитни институции, фискалният съвет, БНБ и НСИ. Колеги от управляващата партия "Прогресивна България", осъзнавате ли накъде тласкате държавата? Тук не става дума, нито за това кое е правителството, кой е премиерът или министърът на финансите. Става дума за България, за достоверността на публичните финанси и за доверието в държавните институции. Спрете се!".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само

    20 3 Отговор
    да знаете как ви благославяме за това,че ни набутахте в евротинята с фалшифицираните ви данни.

    11:51 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АВ ВЪЙЙЙЙЙ

    14 2 Отговор
    ГОЛЯМА ТАБУРЕТКА ПЪТНАТА КАРТА

    11:52 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    10 2 Отговор
    О вие се сетих те сега Защо досега мълчахте Защо се криете Защо не защитавате държавата ни свободата ни демокрацията

    Коментиран от #20, #24

    11:53 16.09.2026

  • 12 Фатмака

    6 8 Отговор
    Вервайте ми,ще ви оправя

    11:54 16.09.2026

  • 13 ПЪРВО ДОБРА

    10 1 Отговор
    СНИМКА. СУПЕР СА ИЗБРАНИ ЗА КОМЕНТАРИ И СТАТИЯТА И СНИМКАТА. ВТОРО КОЙ КОИ ГОВОРЯТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИ?!?? ТЕЗИ КОИТО ГИ ВЪВЕДОХА В ЗАВИСИМОСТИ ЗА ДА си гушкат. И НИЩО ЛОШО ЧЕ 1,2 МИЛИАРДА ЩЕ ВРЪЩАТЕ ТОВА Е ДОБРЕ ЗА БЮДЖЕТА НЯМА ДА БЪДЕ ЗЛЕ. И НАЙ ДОБРЕ ВИЕ ДА ГИ дадете

    11:54 16.09.2026

  • 14 Тая пача

    19 1 Отговор
    Е директно за сливенския затвор

    11:55 16.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радев

    4 5 Отговор
    А пък сина ми е милионер,хе хеее

    11:55 16.09.2026

  • 17 защо

    9 2 Отговор
    ли реват предварително....

    12:04 16.09.2026

  • 18 Теменушке

    5 1 Отговор
    теменушке, какво цвете беше какво си сега!?...

    12:18 16.09.2026

  • 19 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Я тихо, там, опозицията от коневръза!🤣

    12:30 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пущиня(к)

    6 1 Отговор
    Колко кила стана тоо кит?

    12:36 16.09.2026

  • 24 Пущиня(к)

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Она таа е от ваще, бе, не са пъни!

    12:38 16.09.2026

  • 25 Хаха

    1 1 Отговор
    Бившата ревизорка няма от къде да познава Международните одиторски стандарти, които Сметната палата прилага в своята дейност.
    МЕС 240: Ако в хода на одита се съберат сериозни доказателства или има сериозни индикации за измама извършена от служители на по-ниски нива, одиторите са длъжни възможно най-скоро да запознаят ръководството или лицата, натоварени с общото управление /министър, одитен комитет или надзорен орган/ за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на щетите. Т.е. не трябва да се чака края на одита и официален доклад, тъй като през това време засегнатите лица могат да заличат доказателства.
    Не се информира висшето ръководство, ако има индикации че то е замесено в измамата, но няма как да е такъв случая със сегашния министър, а се одитира периода на бивши такива, които може да са заменени!
    Отделно доколко има право да размахва пред медиите сегашния министър тази информация, а не я дава на прокуратурата да си образува разследване! Но всичко е политически ПР, който в крайна сметка може да компроментира разследването, но на кой му пука!

    12:42 16.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гост

    2 0 Отговор
    Може, шефът и е подлога и роб на който му каже. Върти се във всички посоки. Герб, депесе, сега вече е прогресивен българин. Мина отвсякъде

    13:08 16.09.2026

  • 28 Голям

    0 1 Отговор
    Представяте ли си... Румяна Ченалова се кандидатирала за президент на България, тази корумпирана съдийка от русофилите сипатизиращи путин, която оправда хладнокръвен убиец, който в последствие избяга от България... сигурно си е мислела щом румен радев може да стане президент, такъв захлюпен и тъп, защо пък да не се пробвам да стана президент на България, по всичко личи че само идиоти са гласували на последните избори....

    13:19 16.09.2026

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