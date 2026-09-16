От ГЕРБ заподозряха намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата

ГЕРБ-СДС поиска обяснения за данни, представени публично като резултат от одит на АПИ, който, според Сметната палата, все още не е приключил. От партията заявиха, че случаят поставя въпроса за възможна намеса на изпълнителната власт в работата на независимия одитен орган, информират от БНР
В декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ-СДС припомниха, че на 2 юли Народното събрание е възложило на Сметната палата извънреден одит на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 1 януари 2020 г. до 30 май 2026 г.
Срокът за приключване на одита е 30 септември, а окончателният доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври.
В декларацията беше поставен акцент върху изказване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
ГЕРБ-СДС твърдят, че на 9 септември той е представил данни като резултат от извършен одит на АПИ и е посочил сертификати за над един млрд. лева за 2025 г. Последвалата кореспонденция със Сметната палата според ГЕРБ-СДС, показала, че към този момент няма окончателен одитен доклад.
Депутатът Теменужка Петкова заяви:
"Пълният абсурд, който се разигра в парламентарната комисия по регионално развитие и благоустройство на 09 септември 2026 г., вече не е просто политически цирк. Това е риск за финансовата стабилност на страната. Този скандал няма да бъде потулен. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции, в това число Евростат, Европейска комисия, Европейска сметна палата, международната организация на върховните одитни институции, фискалният съвет, БНБ и НСИ. Колеги от управляващата партия "Прогресивна България", осъзнавате ли накъде тласкате държавата? Тук не става дума, нито за това кое е правителството, кой е премиерът или министърът на финансите. Става дума за България, за достоверността на публичните финанси и за доверието в държавните институции. Спрете се!".
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7 Само
11:51 16.09.2026
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9 АВ ВЪЙЙЙЙЙ
11:52 16.09.2026
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11 Анонимен
Коментиран от #20, #24
11:53 16.09.2026
12 Фатмака
11:54 16.09.2026
13 ПЪРВО ДОБРА
11:54 16.09.2026
14 Тая пача
11:55 16.09.2026
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16 Радев
11:55 16.09.2026
17 защо
12:04 16.09.2026
18 Теменушке
12:18 16.09.2026
19 Евгени от Алфапласт
12:30 16.09.2026
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23 Пущиня(к)
12:36 16.09.2026
24 Пущиня(к)
До коментар #11 от "Анонимен":Она таа е от ваще, бе, не са пъни!
12:38 16.09.2026
25 Хаха
МЕС 240: Ако в хода на одита се съберат сериозни доказателства или има сериозни индикации за измама извършена от служители на по-ниски нива, одиторите са длъжни възможно най-скоро да запознаят ръководството или лицата, натоварени с общото управление /министър, одитен комитет или надзорен орган/ за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на щетите. Т.е. не трябва да се чака края на одита и официален доклад, тъй като през това време засегнатите лица могат да заличат доказателства.
Не се информира висшето ръководство, ако има индикации че то е замесено в измамата, но няма как да е такъв случая със сегашния министър, а се одитира периода на бивши такива, които може да са заменени!
Отделно доколко има право да размахва пред медиите сегашния министър тази информация, а не я дава на прокуратурата да си образува разследване! Но всичко е политически ПР, който в крайна сметка може да компроментира разследването, но на кой му пука!
12:42 16.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гост
13:08 16.09.2026
28 Голям
13:19 16.09.2026