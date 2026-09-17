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Голяма доставка за фронта! "Калашников" предаде на руската армия в Украйна нови снайпери "Драгунов"
  Тема: Украйна

Голяма доставка за фронта! "Калашников" предаде на руската армия в Украйна нови снайпери "Драгунов"

17 Септември, 2026 21:23 508 9

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Пушката използва различни видове боеприпаси с калибър 7,62 мм, като най-добра точност се постига със специализирани снайперови патрони

Голяма доставка за фронта! "Калашников" предаде на руската армия в Украйна нови снайпери "Драгунов" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Концернът "Калашников" обяви доставката на голяма партида снайперски пушки "Драгунов" СВДС (калибър 7,62 мм) със сгъваеми приклади за руската армия в рамките на държавни договори за 2026 г. Руският концерн съобщи това в своя Telegram канал, предава ТАСС.

От "Калашников" не посочиха точното количество, но отбелязаха, че в сравнение с предходната година производството на снайпера "Драгунов" (СВД) със сгъваем приклад (модел СВДС) е увеличено тринадесет пъти.

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Компанията подчертава, че СВДС "остава актуална" на фронта във войната между Русия и Украйна и дори се радва на "голямо търсене" - най-вече заради своята компактност, ниско тегло и надеждност.

СВДС: Кратка справка

СВДС е модифицирана версия на снайперската пушка "Драгунов" (СВД), предназначена за използване от въздушнодесантните войски, морската пехота и частите със специално предназначение. Стандартната СВД е приета на въоръжение в Съветската армия още през 1963 г.

За разлика от стандартната СВД, при СВДС дървените елементи са заменени с полимерни. Пушката разполага със сгъваем скелетен приклад и регулируема подложка за бузата, проектирана да подобри комфорта при използване на оптични мерници по време на стрелба.

СВДС е оборудвана с открити механични мерни прибори. Пушката използва различни видове боеприпаси с калибър 7,62 мм, като най-добра точност се постига със специализирани снайперови патрони. Според руски източници СВДС е способна да поразява жива сила и небронирани цели на разстояние до 1300 метра.

Русия многократно се е опитвала да замени СВД (и нейните варианти), тъй като оръжието се счита за остаряло за съвременните бойни действия както в техническо, така и в концептуално отношение - най-вече заради недостатъчната си точност. По всичко личи, че това така и не е било напълно реализирано. Като заместник на СВД руснаците разглеждаха, наред с други, модела СВЧ (снайперска пушка "Чукавин"). Според наличната информация "Калашников" я доставя само на ограничени партиди, предимно за частите на въздушнодесантните войски или силите за специални операции.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    3 0 Отговор
    Дядя ...х...са мъка..;)

    21:25 17.09.2026

  • 2 Военкор

    2 1 Отговор
    Сега вече превзеха мала Токмачка.

    Коментиран от #7

    21:27 17.09.2026

  • 3 Мунчо

    4 0 Отговор
    Дадоха 96 000 лв на ръка и казаха на бай Фидос да си събира багажа. Бай Фидос имаше само малко дребни неща, но помоли за превоз понеже явно е живял, като Тарзан. После на бой Фидос му се дoпишка и помоли да иде до тоалетната, но те му отказаха под предлог, че не може да гледа вътре дето е излязъл преди 5 минути. После бой Фидос поиска и кафе, но пак му бе отказано горкия бай Фидос. И така бай Фидос продаде хижата без нотариус за един ден.

    21:28 17.09.2026

  • 4 9999

    7 3 Отговор
    Събудиха спящата мечка сега ще си патят.

    21:29 17.09.2026

  • 5 Кви снайпери

    4 5 Отговор
    Драгунов е Дърво! Дроновете заличават всичко живо

    21:30 17.09.2026

  • 6 Кина

    4 2 Отговор
    В ютюб има клипче как този снайпер ти откъсва зелката на повече от 3 километра..!

    21:31 17.09.2026

  • 7 Некой друг път

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Военкор":

    Ха-ха-ха

    21:31 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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