Голяма доставка за фронта! "Калашников" предаде на руската армия в Украйна нови снайпери "Драгунов"

Концернът "Калашников" обяви доставката на голяма партида снайперски пушки "Драгунов" СВДС (калибър 7,62 мм) със сгъваеми приклади за руската армия в рамките на държавни договори за 2026 г. Руският концерн съобщи това в своя Telegram канал, предава ТАСС.

От "Калашников" не посочиха точното количество, но отбелязаха, че в сравнение с предходната година производството на снайпера "Драгунов" (СВД) със сгъваем приклад (модел СВДС) е увеличено тринадесет пъти.

Още новини от Украйна

Компанията подчертава, че СВДС "остава актуална" на фронта във войната между Русия и Украйна и дори се радва на "голямо търсене" - най-вече заради своята компактност, ниско тегло и надеждност.

СВДС: Кратка справка

СВДС е модифицирана версия на снайперската пушка "Драгунов" (СВД), предназначена за използване от въздушнодесантните войски, морската пехота и частите със специално предназначение. Стандартната СВД е приета на въоръжение в Съветската армия още през 1963 г.

За разлика от стандартната СВД, при СВДС дървените елементи са заменени с полимерни. Пушката разполага със сгъваем скелетен приклад и регулируема подложка за бузата, проектирана да подобри комфорта при използване на оптични мерници по време на стрелба.

СВДС е оборудвана с открити механични мерни прибори. Пушката използва различни видове боеприпаси с калибър 7,62 мм, като най-добра точност се постига със специализирани снайперови патрони. Според руски източници СВДС е способна да поразява жива сила и небронирани цели на разстояние до 1300 метра.

Русия многократно се е опитвала да замени СВД (и нейните варианти), тъй като оръжието се счита за остаряло за съвременните бойни действия както в техническо, така и в концептуално отношение - най-вече заради недостатъчната си точност. По всичко личи, че това така и не е било напълно реализирано. Като заместник на СВД руснаците разглеждаха, наред с други, модела СВЧ (снайперска пушка "Чукавин"). Според наличната информация "Калашников" я доставя само на ограничени партиди, предимно за частите на въздушнодесантните войски или силите за специални операции.