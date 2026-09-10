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Volkswagen официално скъса всякаква връзка с Bugatti

Volkswagen официално скъса всякаква връзка с Bugatti

10 Септември, 2026 10:49 802 4

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Porsche вече не притежава дялове във френската компания

Volkswagen официално скъса всякаква връзка с Bugatti - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche AG финализира пълното изтегляне на дяловите си участия както в Bugatti Rimac, така и в Rimac Group, с което официално приключва една емблематична глава в историята на Volkswagen Group. След получаване на регулаторното одобрение сделката донесе брутни постъпления в размер на приблизително 1 млрд. евро от международен консорциум, воден от базираната в Ню Йорк „HOF Capital“ и „BlueFive Capital“ от Абу Даби. За компанията от Цуфенхаузен това стратегическо изтегляне осигурява незабавна ликвидност в баланса, като повишава прогнозата на Porsche за маржа на паричния поток за 2026 година до между 5,5 и 7,5 процента, като същевременно директно се заделят 250 милиона евро за покриване на пенсионните задължения в страната. Този ход позволява на Porsche да рационализира корпоративния си портфейл, пренасочвайки жизненоважен капитал от съвместни предприятия за производство на хиперколи с малък обем към укрепване на основните си гами от спортни автомобили и SUV в условията на нестабилен глобален пазар.

Volkswagen официално скъса всякаква връзка с Bugatti

Това изтегляне на инвестициите бележи окончателния край на прякото участие на групата в Bugatti, една легендарна история, започнала през 1998 година, когато тогавашният главен изпълнителен директор Фердинанд Пиех придоби марката от Молсхайм заедно с Lamborghini и Bentley. Безкомпромисната инженерна философия на Пиех превърна Bugatti във върховния хищник на автомобилния свят, като кулминацията на това бяха хиперколите с W16 двигатели. Когато Porsche посредничи при създаването на съвместното предприятие с Мате Римац през 2021 година, съчетавайки 45-процентен дял на Porsche в Bugatti Rimac с 20,6-процентен дял в Rimac Group,целта беше да се съчетаят традициите на Молсхайм в областта на двигателите с вътрешно горене с експертизата на Загреб в областта на електрическите задвижващи системи. Това сътрудничество доведе до създаването на революционния Bugatti Tourbillon – хиперкар с мощност 1 800 конски сили, оборудван с изработен по поръчка атмосферен V16 двигател, съчетан с усъвършенствана хибридна система с три мотора.

При новата собственическа структура Rimac Group затвърждава позицията си като мажоритарен акционер в Bugatti Rimac, като основателят Мате Римац поема председателството на Bugatti Automobiles в допълнение към ролята си на главен изпълнителен директор. Подкрепена от свеж институционален капитал от HOF и BlueFive, компанията от Молсхайм навлиза в следващата си ера с завиден портфейл от поръчки, който остава напълно изчерпан до 2029 година. Междувременно Porsche пренасочва инженерните си ресурси към ключови модели с голям обем на продажби и престижни проекти, преразпределяйки капитала към електрифицираните 718 Boxster и Cayman, усъвършенствана стратегия за Macan с двигател с вътрешно горене, флагмански SUV с три реда седалки и потенциалното разработване на самостоятелен хиперкар от Цуфенхаузен, който да бъде основата на основната му гама.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    12 0 Отговор
    С две думи разпродадиха си златните кокошки за да функционира кокошарника още малко докато Урсула не дойде с брадвата!

    10:55 10.09.2026

  • 2 6135

    10 0 Отговор
    Демек, паре нема - дай да разпродадем къде каквито активи имаме да осигурим бонусите на високото ръководство поне за година, две.

    Коментиран от #3

    10:56 10.09.2026

  • 3 Селянин

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    Супер точен коментар. След някоя година ще изкочи и някой китайски или индийски инвеститор и ще поемат по пътя на Волво, Ланд Ровър, Ягуар и още много подобни.

    Безумие е да продадеш акции в предприятие чиято продукция е разпродадена занапред до 2029. Трябва да си пълен шестак.

    11:22 10.09.2026

  • 4 Селянин

    3 0 Отговор
    Мдаа. Бонусите са важни. След някоя година ще изкочи и някой китайски или индийски инвеститор и ще поемат по пътя на Волво, Ланд Ровър, Ягуар и още много подобни.

    Безумие е да продадеш акции в предприятие чиято продукция е разпродадена занапред до 2029. Трябва да си пълен шестак.

    11:24 10.09.2026