Volkswagen официално скъса всякаква връзка с Bugatti

Porsche AG финализира пълното изтегляне на дяловите си участия както в Bugatti Rimac, така и в Rimac Group, с което официално приключва една емблематична глава в историята на Volkswagen Group. След получаване на регулаторното одобрение сделката донесе брутни постъпления в размер на приблизително 1 млрд. евро от международен консорциум, воден от базираната в Ню Йорк „HOF Capital“ и „BlueFive Capital“ от Абу Даби. За компанията от Цуфенхаузен това стратегическо изтегляне осигурява незабавна ликвидност в баланса, като повишава прогнозата на Porsche за маржа на паричния поток за 2026 година до между 5,5 и 7,5 процента, като същевременно директно се заделят 250 милиона евро за покриване на пенсионните задължения в страната. Този ход позволява на Porsche да рационализира корпоративния си портфейл, пренасочвайки жизненоважен капитал от съвместни предприятия за производство на хиперколи с малък обем към укрепване на основните си гами от спортни автомобили и SUV в условията на нестабилен глобален пазар.

Това изтегляне на инвестициите бележи окончателния край на прякото участие на групата в Bugatti, една легендарна история, започнала през 1998 година, когато тогавашният главен изпълнителен директор Фердинанд Пиех придоби марката от Молсхайм заедно с Lamborghini и Bentley. Безкомпромисната инженерна философия на Пиех превърна Bugatti във върховния хищник на автомобилния свят, като кулминацията на това бяха хиперколите с W16 двигатели. Когато Porsche посредничи при създаването на съвместното предприятие с Мате Римац през 2021 година, съчетавайки 45-процентен дял на Porsche в Bugatti Rimac с 20,6-процентен дял в Rimac Group,целта беше да се съчетаят традициите на Молсхайм в областта на двигателите с вътрешно горене с експертизата на Загреб в областта на електрическите задвижващи системи. Това сътрудничество доведе до създаването на революционния Bugatti Tourbillon – хиперкар с мощност 1 800 конски сили, оборудван с изработен по поръчка атмосферен V16 двигател, съчетан с усъвършенствана хибридна система с три мотора.

При новата собственическа структура Rimac Group затвърждава позицията си като мажоритарен акционер в Bugatti Rimac, като основателят Мате Римац поема председателството на Bugatti Automobiles в допълнение към ролята си на главен изпълнителен директор. Подкрепена от свеж институционален капитал от HOF и BlueFive, компанията от Молсхайм навлиза в следващата си ера с завиден портфейл от поръчки, който остава напълно изчерпан до 2029 година. Междувременно Porsche пренасочва инженерните си ресурси към ключови модели с голям обем на продажби и престижни проекти, преразпределяйки капитала към електрифицираните 718 Boxster и Cayman, усъвършенствана стратегия за Macan с двигател с вътрешно горене, флагмански SUV с три реда седалки и потенциалното разработване на самостоятелен хиперкар от Цуфенхаузен, който да бъде основата на основната му гама.