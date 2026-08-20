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Кои са най-уязвимите елементи по каросерията на колата при инцидент на пътя

Кои са най-уязвимите елементи по каросерията на колата при инцидент на пътя

20 Август, 2026 16:45 548 4

  • автомобили-
  • катастрофа-
  • засегнати детайли

Данни от застрахователния сектор показват, че близо една трета от сблъсъците засягат защитните елементи, а светлините и калниците следват плътно в статистиката

Кои са най-уязвимите елементи по каросерията на колата при инцидент на пътя - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Предните и задните брони категорично оглавяват класацията на най-често уврежданите компоненти при пътнотранспортни произшествия. Според актуални анализи на щетите по автомобилите, тези външни детайли понасят основната енергия на сблъсъка и се увреждат при почти 29% от всички регистрирани инциденти на пътя.

Страничните панели на каросерията също се оказват в рисковата зона. Предните и задните калници фигурират в 23% от докладите за щети, а оптичните елементи – фарове и стопове – са засегнати в близо 17% от случаите. Това потвърждава, че при физически контакт с друго превозно средство или препятствие, външният защитен периметър и осветителните тела са първата линия, която страда от щетите.

Картината придобива малко по-различен облик, когато към статистиката се добавят нетипични застрахователни събития като природни бедствия, градушки, паднали клони или прояви на вандализъм. В тези сценарии автостъклата заемат дял от 14% от общия брой регистрирани щети, въпреки че при класическите сблъсъци в трафика те отстъпват по уязвимост на металните и пластмасовите каросерийни детайли.

Техническата статистика разкрива и друг любопитен детайл: при приблизително едно от всеки шест произшествия автомобилът получава локализирана повреда само върху един-единствен компонент. Това позволява прилагането на значително по-бързи и улеснени процедури за завеждане на щета пред застрахователя, спестявайки време и излишна бюрокрация на собственика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай Онзи

    0 0 Отговор
    Хинтерниса ти.

    16:52 20.08.2026

  • 3 хехе

    0 1 Отговор
    Най-уязвимо е задволанното устройство.

    16:56 20.08.2026

  • 4 Григор

    1 1 Отговор
    Критична ситуация се получава вследствие на деформацията на купето и като резултат заклинването на вратите. Ако автомобила ви е с газова уредба сте в сериозна опасност, защото при утечката на газ, една искра е достатъчна да превърне автомобилът ви в горящ факел, от който излизане няма. Такива случаи колкото искате.

    17:45 20.08.2026